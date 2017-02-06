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Главная Лента новостей Здоровеющий город: алтайский Роспотребнадзор отменил карантин по гриппу и ОРВИ в Барнауле

Здоровеющий город: алтайский Роспотребнадзор отменил карантин по гриппу и ОРВИ в Барнауле

16.02.2017 12:23

С 16 февраля в Барнауле отменены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Приказ главного санитарного врача региона Ирины Пащенко опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В 2017 году карантин в Барнауле продлился ровно месяц — приказ о введении ограничений был опубликован 16 января. Тогда эпидемиологический порог был превышен на 54 %. с 6 по 12 февраля зарегистрировано 26,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 49 % выше эпидемического порога. При этом отмечается снижение уровня заболеваемости в сравнении с прошлой неделей.

В общей сложности снижение наблюдалось последние две недели, поэтому карантин и решили снять. По информации регионального Роспотребнадзора, превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 74 %, среди школьников на 58 %. В Барнауле за этот же период зарегистрировано 9,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 22 % превосходит эпидемпорог по совокупному населению. Превышение отмечается среди взрослых на 20 %.

Добавим, от гриппа в РФ с сентября 2016 года по февраль 2017 года скончались 22 человека, в том числе четверо детей, заявила заведующая лабораторией гриппа НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Минздрава России Елена Бурцева. Она также сообщила, что за эпидемический сезон в прошлом году от осложнений, связанных с гриппом, скончалось около 700 человек, пишет РИА «Новости».

Однако есть и другая оценка. Ежегодно от осложнений после вируса в России умирает до 2 тысяч человек, отметил глава НИИ пульмонологии, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин. Он уточнил, что люди не умирают от гриппа, однако вызванные им осложнения - пневмония, геморрагический шок - могут привести к летальному исходу. О летальных случаях на территории Алтайского края информации нет.


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