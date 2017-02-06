«Барнаульский водоканал» планово осушил школу и несколько десятков домов

16 февраля в Барнауле 30 домов остались без холодной воды, 16 — еще и без горячей. В числе отключенных объектов — школа № 12. Однако причиной стала не авария. В районе улицы Червонной, 5 «Росводоканала Барнаул»(«Барнаульский водоканал») проводит плановые работы по врезке вновь построенного водопровода, сообщается на сайте администрации Барнаула.

Объекты отключили в 9:00. Холодной воды сейчас нет в многоквартирных домах по улице Матросова, 3«а», 10, 12, улице Бехтерева, 8, 10 и в индивидуальных домовладениях по улице Проездной, с 52 до 84, улице Колесной, с 78 до 94. Горячей воды нет в домах по улице Матросова, 3, 3«а», 10, 12, улице Бехтерева, 8, 10, улице Червонной, 2, 9 (школа), проспекту Ленина, 127-137.

Водоснабжение в многоквартирных домах обещают восстановить сегодня до полуночи, в домах частного сектора — до 9:00 17 февраля. Столкнувшиеся с неудобствами жители могут обращаться по телефону 29-91-88 по вопросу подвоза воды.