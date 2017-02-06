Запах весны: канализация Барнаула не выдержит потоков воды во время первой волны паводка

Во время предстоящей первой волны паводка в Барнауле — когда начнет таять снег — система канализации просто физически не справится со всей талой водой. Она рассчитана на объемы, в 3-4 раза меньше фактических. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного инженера ООО «Барнаульский Водоканал» («Росводоканал Барнаул») Дмитрия Павлюченко.

По словам эксперта, городская канализация может переполниться. «Во время первой волны паводка очень сильная нагрузка на систему канализации ввиду того, что будет таять снег, и он будет попадать не только в ливневую систему, которая традиционно не справляется. Вода будет попадать и в систему канализации, и здесь может возникнуть проблема. Вся талая вода в городе не может быть принята очистными сооружениями и канализацией однозначно. Для этого заложены объемы около 300 тысяч куб. м в сутки. Во время интенсивного таяния снега воды в систему канализации приходит в 3-4 раза больше», — передает издание слова г-на Павлюченко.

По его словам, чтобы минимизировать последствия паводка, необходимо не допускать незаконного сброса талой воды в систему канализации: жители города самостоятельно открывают люки во дворах домов, чем создают дополнительные проблемы. Уже сейчас нужно своевременно очищать дворы от снега и обследовать канализационные коллекторы. «Первая волна никакой опасности с точки зрения водоснабжения для жителей не несет. Мы традиционно усиливаем контроль в этом отношении: разрабатываем систему дозирования реагентов, равномерной подачи воды. В этом году впервые будет применять новые реагенты — они прошли опытные испытания», — подчеркнул Дмитрий Павлюченко.

При этом он отметил, что не исключает вероятность возникновения проблем — в том числе по цвету воды, которая иногда становится мутной. Что касается водозаборов в городе, то в настоящее время у них существует запас мощностей в 2,5-3 раза, поэтому большое количество воды во время первой и второй волн паводка не отразится на работе сооружений.

Также он отметил, что вторая волна паводка вообще не оказывает никакого влияния на работу канализационных сетей: вода идет теплая и легкоуправляемая. Соответствующие службыв случае необходимости будут своевременно отключать артезианские водозаборы в поселке Затон.