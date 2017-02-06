Следователи возбудили уголовное дело из-за комментария на сайте алтайского СМИ

13 февраля в Республике Алтай было возбуждено уголовное дело из-за комментария на сайте интернет-издания «Листок». Неназванный пользователь грубо написал о представителях православия и призывал совершать с ними противоправные действия. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проведенной прокуратурой Горно-Алтайска проверки. Установлено, что неизвестное лицо на интернет-странице сайта газеты «Листок» в январе 2017 года разместило комментарий к статье о Крещенском купании, который содержал ярко выраженный заведомо экстремистский характер.

Автор текста призывал пользователей сайта применить насилие в отношении представителей православия, служителей Русской Православной Церкви в связи с их религиозными убеждениями. Кроме того, он агитировал за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к православной религии.

В итоге следователь следственного отдела по Горно-Алтайску СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Интересно, что информация о возбуждении уголовного дела опубликована также на сайте самого «Листка», который заблокирован по решению Роскомнадзора. «В данный момент комментарий, содержавший грубую нецензурную брань и призывы к экстремизму, удален с нашего сайта», — говорится в комментарии к сообщению прокуратуры.