Борис Трофимов упрекнул Сбербанк из-за «пенсионных волнений» на Алтае

Управляющий ОПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов заявил, что Сбербанк, через который получают выплаты примерно половина пенсионеров в регионе, не провел разъяснительную работу о перенос е сроков выдачи пенсий с февраля 2017 года. Это в свою очередь привело к панике среди населения.

Как пишет портал amic.ru, свою оценку произошедшему г-н Трофимов представил в ходе пресс-конференции 16 февраля. Как уже сообщалось, в целях обеспечения планирования бюджета Пенсионного фонда, а также равномерного распределения средств, предназначенных для выплат, еще в декабре прошлого года стало известно об изменении сроков финансирования кредитных организаций, осуществляющих выдачу пенсий.

Как разъяснил Борис Трофимов , для 47 % населения края доставка пенсий осуществляется через отделения « Почты России» с 3-го по 23-е число каждого месяца. Кредитные учреждения же получали деньги на счета к 8-му числу каждого месяца, и пенсионеры уже к 10: 00 могли снять их в отделениях Сбербанка. Ежемесячные выплаты в Алтайском крае составляют около 9 млрд рублей, причем около 5 млрд из них осуществляются через Сбербанк . Согласно новым правилам, выплаты должны осуществляться в кредитных учреждениях по графику 40 %, 40 %, 20 %.

Борис Трофимов, управляющий ОПФР по Алтайскому краю: В декабре 2016 года мы предупредили партнеров, в первую очередь Сбербанк, что мы с февраля переходим на изменение сроков финансирования по сельским районам на 14-о е число ежемесячно. Попросили эту информацию донести до клиентов. Учитывая, что все пенсионеры в январе получили по 5 тысяч рублей единовременной выплаты, думали, что тема не будет популярной. 8 февраля пенсионеры пришли за деньгами к 9:00 - 10:00 , а из-за изменившихся правил казначейства деньги были зачислены только к 16:00. К этому времени получили шквал звонков от граждан, которые переживали, что деньги закончились в Пенсионном фонде. Наши граждане в районах Алтайского края также не были уведомлены, что зачисления пройдут только 14 февраля.

По словам г-на Трофимова , есть надежда, что пенсионеры в сельской местности привыкнут, что они теперь будут получать зачисление 14-го числа каждого месяца после обеда. Как отметил управляющий ОПФР , за последние годы отделение приучил о пенсионеров получать средства на карты «день в день, час в час». Что касается сроков выплат платежей по ЖКХ и потребительским кредитам, которые сместились из-за изменений начислений, данный вопрос уже обсуждается с руководством Сбербанка.

«Завтра я планирую провести встречу с руководством Сбербанка, для которого эта тема также актуальна в плане доставки пенсии, учитывая, что в районах закрываются филиалы. Из 756 тысяч пенсионеров 400 тысяч приблизительно обслуживаются в Сбербанке. Для каждого из тех, кто не получил деньги в назначенное время, был большой шок. Когда Сбербанк проводил агрессивную политику по переводу пенсионеров на свои карты, не стоял остро вопрос о закрытии банкоматов в районах края. Теперь пенсионеры должны ждать передвижной мобилизационный пункт. Это проблема», – добавил Борис Трофимов.

В ходе встречи он напомнил, что в 2017 году индексация пенсий вернется на прежний уровень фактической инфляции. Так, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4 % . В итоге размер страховой пенсии по старости составил около 12,5 тысяч рублей . С 1 апреля выплаты будут повышены на 2,6 % как работающим, так и неработающим пенсионерам.