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Главная Лента новостей Борис Трофимов упрекнул Сбербанк из-за «пенсионных волнений» на Алтае

Борис Трофимов упрекнул Сбербанк из-за «пенсионных волнений» на Алтае

16.02.2017 17:30

Управляющий ОПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов заявил, что Сбербанк, через который получают выплаты примерно половина пенсионеров в регионе, не провел разъяснительную работу о переносе сроков выдачи пенсий с февраля 2017 года. Это в свою очередь привело к панике среди населения.

Как пишет портал amic.ru, свою оценку произошедшему г-н Трофимов представил в ходе пресс-конференции 16 февраля. Как уже сообщалось, в целях обеспечения планирования бюджета Пенсионного фонда, а также равномерного распределения средств, предназначенных для выплат, еще в декабре прошлого года стало известно об изменении сроков финансирования кредитных организаций, осуществляющих выдачу пенсий.

Как разъяснил Борис Трофимов, для 47 % населения края доставка пенсий осуществляется через отделения «Почты России» с 3-го по 23-е число каждого месяца. Кредитные учреждения же получали деньги на счета к 8-му числу каждого месяца, и пенсионеры уже к 10:00 могли снять их в отделениях Сбербанка. Ежемесячные выплаты в Алтайском крае составляют около 9 млрд рублей, причем около 5 млрд из них осуществляются через Сбербанк. Согласно новым правилам, выплаты должны осуществляться в кредитных учреждениях по графику 40 %, 40 %, 20 %.

 Борис Трофимов, управляющий ОПФР по Алтайскому краю:  

В декабре 2016 года мы предупредили партнеров, в первую очередь Сбербанк, что мы с февраля  переходим на изменение сроков финансирования по сельским районам на 14-ое число ежемесячно. Попросили эту информацию донести до клиентов. Учитывая, что все пенсионеры в январе получили по 5 тысяч рублей единовременной выплаты, думали, что тема не будет популярной. 8 февраля пенсионеры пришли за деньгами к 9:00 - 10:00, а из-за изменившихся правил казначейства деньги были зачислены только к 16:00. К этому времени получили шквал звонков от граждан, которые переживали, что деньги закончились в Пенсионном фонде. Наши граждане в районах Алтайского края также не были уведомлены, что зачисления пройдут только 14 февраля.

По словам г-на Трофимова, есть надежда, что пенсионеры в сельской местности привыкнут, что они теперь будут получать зачисление 14-го числа каждого месяца после обеда. Как отметил управляющий ОПФР, за последние годы отделение приучило пенсионеров получать средства на карты «день в день, час в час». Что касается сроков выплат платежей по ЖКХ и потребительским кредитам, которые сместились из-за изменений начислений, данный вопрос уже обсуждается с руководством Сбербанка.

«Завтра я планирую провести встречу с руководством Сбербанка, для которого эта тема также актуальна в плане доставки пенсии, учитывая, что в районах закрываются филиалы. Из 756 тысяч пенсионеров 400 тысяч приблизительно обслуживаются в Сбербанке. Для каждого из тех, кто не получил деньги в назначенное время, был большой шок. Когда Сбербанк проводил агрессивную политику по переводу пенсионеров на свои карты, не стоял остро вопрос о закрытии банкоматов в районах края. Теперь пенсионеры должны ждать передвижной мобилизационный пункт. Это проблема», – добавил Борис Трофимов.

В ходе встречи он напомнил, что в 2017 году индексация пенсий вернется на прежний уровень фактической инфляции. Так, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4 %. В итоге размер страховой пенсии по старости составил около 12,5 тысяч рублей. С 1 апреля выплаты будут повышены на 2,6 % как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Напомним, с февраля 2017 года в регионе изменился график выплат пенсий. Теперь граждане, проживающие в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске, получают свои пособия 8-го числа, а жители остальных муниципалитетов - 14-го числа каждого месяца. Кроме того, поменялся и срок получения пенсий у клиентов «Сибсоцбанка» и банка «Левобережный» - в эти кредитные учреждения деньги будут перечислять 14-го числа.

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Комментарий

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Комментариев 8
зема

16.02.2017 18:23

сейчас народ ломанет на почту, там зачисления с первого числа.
ЗЛОБА ДНЯ

16.02.2017 18:29

Задолбали всех пенсионеров, то тупыми реформами, то с несчастными 5 тысячами носились "благодеятели" как курица с яйцом, то со сроками выплаты пенсии оптимизаторы хреновы!
трофимову и грефу от г-на Шекспира нашего Вильяма

16.02.2017 18:38

Чума на оба ваших дома.
пенс

16.02.2017 19:05

обещали в апреле ,5,4%,опять обыграли 1:0 в пользу пенсионного фонда России
Пенсионер

16.02.2017 19:59

Неча на банк кивать. Сам Боря перенес сроки финансирования, а партнеров, то есть нас, пенсионеров не уведомил. Следовало сесть на телефон и обзвонить пенсионеров самому.
???

16.02.2017 20:31

А ничего, что платежи принимаются до 10-го числа. А после ты уже должник и могут снять субсидии на оплату коммунальных?
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.02.2017 22:45

Звезда Шоке. ЕБЖ.
...Так, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4 %...
сегодня за февраль получил, то что получал ежемесячно в 2016г в т.ч. в декабре 2016г дважды - за декабрь 2016ги январь 2017г
как говорит Трофимов - не получил деньги в назначенное время, был большой шок, а где 5,4% г-н Трофимов за февраль 2017г, в марте получим опять за 2 месяца? Хотелось бы Вам верить?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Мистер Вульф

16.02.2017 23:07

Интересно, а у него самого какая пенсия будет? ему ведь днями...