В Бийске выпускник детдома оставил своего собрата по несчастью без денег на квартиру

В Бийске расследуется уголовное дело в отношении 22-летнего выпускника детского дома, который похитил у другого сироты более 1,2 млн рублей — деньги, которые ему выделило государство на покупку жилья. Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, летом 2015 года обвиняемый, будучи выпускником детдома, знал, что на счетах воспитанников таких учреждений имеются денежные накопления, задумал обогатиться за счет одного из своих собратьев. Он познакомился с несовершеннолетним выпускником детского дома, который жил в другом районе. Войдя в доверие, молодой человек предложил жертве помощь в покупке дома и обустройстве на территории Бийска. Воспользовавшись благосклонностью со стороны потерпевшего, предполагаемый преступник обеспечил себе доступ ко всем его банковским счетам и в течение нескольких недель снимал деньги через банкоматы.

В результате мошеннических действий потерпевшему был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 1,2 млн рублей. Деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Как только о произошедшем стало известно, было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится в ведении четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю. Следствие завершено 22-летнему бийчанину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас он находится под стражей.

Стоит отметить, что в последнее время фиксируется все больше преступлений против социально незащищенных слоев граждан. Так, в начале февраля виновным в крупном хищении признали бывшего воспитанника школы-интерната № 1 Владимира Казазаева, а также его подельников — бывшего сотрудника этого интерната Нины Мугумовой и ее родственника Заура Мугумова, которые снимали деньги со счетов сирот. Кроме того, прокуратура Алтайского края выяснила, что в Локтевском районе и Бийске детям-сиротам, только выпустившимся из учебных заведений и находившимся в поиске работы, платили пособия размером почти в 22 раза меньше, чем полагается по закону и т. п.