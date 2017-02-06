Минприроды планирует создать под Бийском полигон по переработке агрохимикатов и пестицидов

В Алтайском крае планируют запустить промышленную установку по обезвреживанию хранящихся на территории региона запрещенных к применению пестицидов (ЗУП) и агрохимикатов. На переработку около 5 тысяч тонн отходов агрохимии из федерального бюджета региону должны выделить 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

Регион вошел в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности РФ». По ней планируется построить в Алтайском крае временную промышленную установку по обезвреживанию ЗУП, рассчитанную на пять лет. 1,4 млрд рублей должен выделить федеральный бюджет на создание проектно-сметной документации, создание и запуск установки и другие работы в Алтайском крае. Первые 243 млн рублей должны поступить в регион в 2017 году. «Это будет экспериментальная установка, созданная исключительно для тех видов запрещенных пестицидов и агрохимикатов, которые у нас хранятся. Степень защиты технологических процессов многократна», — уверен г-н Попрядухин.

Место размещения установки — Бийский район. Чиновник заверил, что это не будет предприятие промышленного масштаба с большим объемом переработки: максимальная суточная производительность — до восьми тонн. На выходе продукт сразу будет закупориваться в специальные емкости и направляться на полигоны. Ближайший подходящий в Томске.

За пять лет будет переработано около 5 тысяч тонн устаревших пестицидов и агрохимикатов, находящихся в пришедших в негодность местах временного хранения на территории региона. Такие есть, например, в Бийском, Курьинском районах. Хранятся эти отходы еще с советских времен. Это то, что осталось от агрохозяйства колхозов и совхозов. Многие годы отходы вообще складировались без надлежащих условий. В 2000-х годах их как могли собрали в места временного хранения, но вопрос о переработке дальше обсуждения не заходил. «Такое количество накопленных на территории края токсичных веществ объясняется спецификой сельскохозяйственного региона и издержками системы планирования прошлых лет», — объяснил научный сотрудник «Научно-исследовательского института медико-экологических проблем», доцент кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ, к.с.н., председатель Общественного совета при Росприроднадзоре по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Горбачев.

1,4 млрд рублей — деньги только из федеральной казны, региону не придется доплачивать из своего кармана. Задача региона — предоставить технические условия для энерго-, газо- и водоснабжения, а также земельный участок. Все это Алтайский край уже сделал.