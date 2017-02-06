Гидролокатор из Керчи поможет поискам упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson

Архивный снимок потерпевшего крушение вертолета

МЧС России направляет из Керчи гидролокатор бокового обзора Klein для поисковых работ на месте крушения вертолета Robinson R-66 на Телецком озере в Республике Алтай, сообщает Сибирский региональный центр МЧС. В 2011 году этот аппарат помог обнаружить затонувший на озере катер.

Klein 3900 будет направлен из Южного регионального центра в Сибирский региональный центр для использования в поисках вертолета, который предположительно упал в Телецкое озеро. Такое решение приняло руководство МЧС России.

Аппарат Klein 3900 способен работать на больших глубинах и сканировать дно на глубине до 200 м. С его помощью можно идентифицировать объекты, расположенные на морском дне. Напомним, что по наиболее актуальной версии, вертолет залегает на глубине более 200 м, куда не добраться без специальной техники.

Обученный личный состав доставит гидролокатор в Республику Алтай к месту поисковых работ авиационным транспортом, чтобы максимально быстро задействовать дополнительное подводное оборудование в поисковых мероприятиях.

Гидролокатор Klein уже использовался на Телецком озере, когда в июле 2011 года там затонуло маломерное судно на глубине 203 м. В результате происшествия девять человек были спасены, четверо погибли. Работы по поиску и подъёму судна длились два месяца. Из-за штормовой погоды их приходилось время от времени приостанавливать. Это позволяет составить представление о сложности поисковых работ на озере и возможных сроках.

Как отмечает МЧС, сейчас ситуация повторяется. Ветер и высокая волна на озере практически не позволили водолазам минувшим днем 16 февраля работать на воде. В ночь с 16 на 17 февраля на протяжении пяти часов, пока озеро было спокойно, специалисты использовали подводный аппарат Falkon. Но ночные поиски результатов не дали.

С начала поисков спасатели обследовали уже более 100 кв. км акватории и дна Телецкого озера. За это время удалось обнаружить одно тело — сейчас оно находится на опознании, предположительно оно принадлежит Елене Ракитской. Кроме того, найдены часть кресла и технические чехлы от двигателя и лопастей рухнувшего Robinson R-66. Позже сообщили об обнаружении части лопасти. Накануне «Алтайская правда» представила архивные снимки упавшего вертолета, который удалось идентифицировать по бортовому номеру.

Напомним, по данным МЧС, в 20:20 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в районе мыса Кокши на Телецком озере упал вертолет Robinson R-66. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай, бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор компании Heli Club Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «АлтайАвиа» Дмитрий Ракитский и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.