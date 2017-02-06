Алтайская оппозиция отказалась от публичных акций в годовщину убийства Бориса Немцова

Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести 26 февраля марш памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова, заявленная численность участников — до 30 тысяч человек. Алтайским оппозиционером согласование не потребуется: на этот день не намечено никаких массовых акций, рассказал ИА «Банкфакс» активист партии ПАРНАС Виктор Рау.

Как объяснил г-н Рау, в начале февраля он предложил коллегам организовать памятные мероприятия, однако идея не была активно поддержана в стане оппозиции и после этого публично не обсуждалась. «Люди почти никак не отреагировали. Да и понятно, что народу мало соберется. Хотя, мне лично лидер реготделения «Яблока» Александр Гончаренко говорил, что готов поддержать акцию. Но до середины марта его не будет в Барнауле... Лидер реготделения «Партии прогресса» Ольга Фотиева тоже говорила, что поддержит. Просто смысла нет заявлять митинг...» — рассказал Виктор Рау.

Уведомление о проведении массовой акции, если бы она также намечалась на 26 февраля, по законодательству подавать уже поздно. Как считает г-н Рау, будь идея митинга поддержана изначально, его рекламой нужно было бы заниматься прямо с начала февраля. Сейчас внимание к акции привлечь уже не получилось бы.

По его словам, в конце месяца, вероятно, в день убийства — 27 февраля, состоится возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий на площади Свободы в Барнауле. Это не является массовой акцией. Не исключено, что оппозиционеры также встретятся, чтобы почтить память Бориса Немцова, однако не в рамках уличного мероприятия.

Напомним, 1 марта 2015 года барнаульские сторонники либеральной оппозиции собрались на свой самый массовый за последние годы митинг, получивший название «Остановим войну - остановим кризис». Его повестка, объединившая партии «Яблоко», РПР-ПАРНАС и «Партию прогресса», была выработана заранее, однако накануне акции произошло убийство Бориса Немцова. Таким образом митинг превратился в траурный.

Сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецкому мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2015 и 2016 годах оппозиция в Москве отмечала траурную дату маршами. В 2016 году участники прошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.