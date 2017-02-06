Алтайская оппозиция отказалась от публичных акций в годовщину убийства Бориса Немцова

17.02.2017 10:57
Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести 26 февраля марш памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова, заявленная численность участников — до 30 тысяч человек. Алтайским оппозиционером согласование не потребуется: на этот день не намечено никаких массовых акций, рассказал ИА «Банкфакс» активист партии ПАРНАС Виктор Рау.
Как объяснил г-н Рау, в начале февраля он предложил коллегам организовать памятные мероприятия, однако идея не была активно поддержана в стане оппозиции и после этого публично не обсуждалась. «Люди почти никак не отреагировали. Да и понятно, что народу мало соберется. Хотя, мне лично лидер реготделения «Яблока» Александр Гончаренко говорил, что готов поддержать акцию. Но до середины марта его не будет в Барнауле... Лидер реготделения «Партии прогресса» Ольга Фотиева тоже говорила, что поддержит. Просто смысла нет заявлять митинг...» — рассказал Виктор Рау.
Уведомление о проведении массовой акции, если бы она также намечалась на 26 февраля, по законодательству подавать уже поздно. Как считает г-н Рау, будь идея митинга поддержана изначально, его рекламой нужно было бы заниматься прямо с начала февраля. Сейчас внимание к акции привлечь уже не получилось бы.
По его словам, в конце месяца, вероятно, в день убийства — 27 февраля, состоится возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий на площади Свободы в Барнауле. Это не является массовой акцией. Не исключено, что оппозиционеры также встретятся, чтобы почтить память Бориса Немцова, однако не в рамках уличного мероприятия.
Напомним, 1 марта 2015 года барнаульские сторонники либеральной оппозиции собрались на свой самый массовый за последние годы митинг, получивший название «Остановим войну - остановим кризис». Его повестка, объединившая партии «Яблоко», РПР-ПАРНАС и «Партию прогресса», была выработана заранее, однако накануне акции произошло убийство Бориса Немцова. Таким образом митинг превратился в траурный.
Сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецкому мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2015 и 2016 годах оппозиция в Москве отмечала траурную дату маршами. В 2016 году участники прошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
17.02.2017 12:07
17.02.2017 12:13
что это за зверь такой - либеральная оппозиция ? ежели самым главным либералом
в стране , настоящим , " в отличии самозваной либеральной оппозиции " по словам
миллиардера -офицера пескова , у нас является президент путин . да к тому же
яблоко является, вообще , правящей партией . цирк уехал , клоуны остались .
вот и вся "либеральная оппозиция" . логично было бы написать так - тусовка клоунов
накрылась медным тазом , кремль не дал отмашки . видимо
подзабыл этих хероев .
17.02.2017 12:30
17.02.2017 12:35
Ответь да на три вопроса,типо тест:
1.Считаете ли Вы Крым субъектом Российской Федерации?
2.Считаете ли Вы смену власти в Украине, государственным переворотом?
3.Если к власти в РФ,пришла КПРФ,лучше бы Вам сегодня жилось?
Если меньше двух-значит-либераст!
17.02.2017 12:38
17.02.2017 12:53
1 считает ли президент путин и вся власть рф крым своей территорией ? ответ -нет .
2. признал ли путин устроенный американцами переворот на украине ? - ответ да .
3. расстреляет ли народ и кпрф при победе на выборах компрадорский режим кремля ? -
отвент да , как 1993 .
для определения кто есть патриот , и кто есть либераст - есть один критерий и главный .
отношение к частной собственности . либералы , такие как вы - за неё ,
патриоты - против частной собственности .
17.02.2017 13:09
17.02.2017 13:11
17.02.2017 13:17
По п.2,частично,надо было вводить войска и захватить Киев,перебив ляма 2 окрофаший,а дальше,то что!Содержать этих бездельников-саложоров?
По п.3,легко и просто! Ни Абрамовичу,ни Роттенбергам,ни Тимченко,ни Прохорову,ни Ходору,не нравиться власть народа,на который,они навалили кучу дерьма!
Только КПРФ-ОДНА ПАРТИЯ,ПРИЗЫВАЮЩАЯ,К НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕ ЗАКОННО ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ИМУЩЕСТВА,при полном согласии первого президента-алкаша!
17.02.2017 13:18
17.02.2017 13:27
Любезный "патриот" коммунистической партии, вы не путайте слово патриот со словом коммунист)) Что коммунисты, что либерасты это отработанный исторический шлак, который только мешает нашей стране динамично развиваться)) Вас народ не любит наравне с либерастами именно за то, что вы из мощнейшей страны на момент смерти Сталина превратили СССР в колосс на глиняных ногах, который развалился сам по себе, как только ваши партийные бонзы захотели легализовать уже наворованное и прихватить построенное народом, а либерасты 90-х только с большевитским "задором" помогали им в этом, причем чуть окончательно не угробив страну!!! И те и другие справедливо заслужили народное презрение, потому как ничего, кроме деградации и разрушения не принесли ни стране, ни ее народу!! Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 13:35
это факт . оспорьте . невозможно . я бы рад , чтоб было иначе . флаг вам в руки .
но но но . вот на днях роскомнадзор официально это подтвердил очередной раз .
про сбер роснефть и фас я даже поминать не буду . приелось .
17.02.2017 13:38
17.02.2017 13:46
именно из-за предательства частью верхов , впадения ими в троцкизм тс .
именно капиталистические реформы хрущёва , косыгина привели к тем бедам , что привели
к 91 году . но даже в 90 году "жалкий" СССР держал 30% мирового рынка по авиатехнике ,
12% рынка мира энерготурбин , по производству промышленных роботов занимал 2 место
после японии , первый в космосе имел лучшее в мире образование медицину сильнейшую армию .......
будете отрицать ? беда главная страны была в том , что не она развалилась , а её развалили
. первую скрипку тут играл андропов и его ручной кгб . и он установил режим террора
над защитниками социализма , а если сторожем в курятнике лиса , то кур там не будет .
всё есть в сети . но бизнес не позволяет видимо почитать известные миру факты ?
17.02.2017 14:11
Любезный, стесняюсь спросить, вы со мной спорите или подтверждаете мной написанное?)) подробней опишите в чем я соврал то, а то создается впечатление, что вы со мной во всем согласны, только протестуете, что это я написал, а не кто то другой)) Про роботов ржал до слез)) Как и про техническое "превосходство" СССР))) Когда свои "показания" приведете в соответствие с реальностью, а не со своими эмоциями, тогда и вступайте со мной в дискуссию, а то пока кроме глупого желания "оправдать" провал "самого справедливого строя" на земле, ничего вразумительного не наблюдаю)) Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 14:52
захватить Киев не хватило пушечного мяса, погрязшего в ипотечных кредитах. Самых буйных успокоили в украинской землице. Что же ты не поехал штурмовать Киев, говнюк? Еще не поздно, запишись в батальон к шизофренику Прилепину. Чем больше кретинов переработают в Донбассе, тем легче вздохнет Россия. Правда лифтов на всех не хватит, это только избранным вроде Моторылы.
17.02.2017 14:57
Да куда ему Немцову то ... Теперь же модно погибнуть в неравном бою с оранжевыми партизанами, в домене ru, с клавой в руках. И никаких женщин))))
17.02.2017 15:05
О хохлуйская либероидная мразь вылезла, любезное пердуханское жЫвотное стеснюсь спросить, а вы свою драгоценную "шкурку" на алтарь защиты Киева от "орды" готовы положить или только готовы поучаствовать в очередном "заседании" духана "Запердуха"?)) Вот же "боец" за свободу "насекомых" то, мля)))
17.02.2017 15:18
не понимая почему
твои пронырливые сиськи
хватали за руки меня
17.02.2017 15:31
Ну вот в духане началось первое опьянение от выпущенных миазмов, поперло пердуханца на стишки про "сиськи")) Любезное сероводородное быдло с такими "творческими" успехами вам хозяин миску гороха не даст для продолжения "банкета")) Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 15:59
....
схватив тащили по дороге
не разберая колеи
ведь руки помнят кто хозяин
слегка прореженной тайги
мне собственность всего дороже
услады пышной - калачи
а на мосту меня прикончить
ты даже думать не моги
17.02.2017 16:00
17.02.2017 16:18
Ну а дальше вы в курсе))
17.02.2017 16:30
Хозяин - Пригожин - дважды судимый путинский повар - это у тебя, холуек. И миски он вам раздает за засерание эфира. Не переводи стрелу на порядочных людей, тампакс пригожинский.