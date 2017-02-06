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Главная Лента новостей В Барнауле 72-летняя пенсионерка сдала в металлолом машину соседа

В Барнауле 72-летняя пенсионерка сдала в металлолом машину соседа

17.02.2017 11:30

Центральный районный суд Барнаула осудил 72-летнюю пенсионерку, которая проявила настоящие чудеса изобретательности и умудрилась сдать в металлолом автомобиль соседа. За машину, которая даже в подержанном виде стоит более 120 тысяч рублей, она получила всего 6 тысяч рублей. Об этой истории сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как пояснила помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, неподалеку от дома осужденной в гараже хранился автомобиль. Его хозяином был мужчина, который ранее жил в соседнем доме, а затем переехал. Воспользовавшись тем, что владелец долгое время не появляется, 72-летняя пенсионерка открыла гараж и рассказала своему знакомому, что это ее машина, которую она решила сдать на металлолом. Ни о чем не подозревающий мужчина согласился помочь отбуксировать машину в пункт приема металла, где за всю конструкцию осужденная получила 6 тысяч рублей.

В то же время настоящий хозяин автомобиля решил его продать, нашел покупателя, вместе с которым приехал осматривать машину. Однако, гараж оказался пустым. Владелец обратился в органы полиции, которые и вышли на след пожилой преступницы.

В соответствии с экспертным заключением, рыночная стоимость автомобиля с учетом его износа составила 121 тысячу рублей. Деяния ранее не судимой пенсионерки были квалифицированы по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

С учетом наличия смягчающих обстоятельств женщину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск, осужденная обязана возместить потерпевшему стоимость авто.

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Комментарий

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Комментариев 7
72

17.02.2017 12:21

И в таком возрасте такие аферы! Нас не победить.
Юрий Деточкин

17.02.2017 12:35

А 6 тыс.руб. в детский приют сдала?
Эврика

17.02.2017 12:39

Нам бы эту тётку во двор. Засрали этими железными помойками - мама нигаруй! Вмиг озолотится ))))))
Павел

17.02.2017 13:21

Надо дать ей адреса всех подснежников.
предыдущим

17.02.2017 13:42

Статью не осилили, буков много? Машина стояла в гараже, ни кому не мешала. Вскрыла гараж, сдала машину. Маразм косит! Мало дали.
McSmall

17.02.2017 14:03

Бабки - они решительные и хитрые, готовы, что называется "идти до конца". Причем, все ведь у старой в достатке, всего с избытком, а вот свербит ей еще что-то сделать) Никогда не мог понять )
Мистер Вульф

17.02.2017 14:31

Надо было реально дать ей или в дурку на лечение, чтобы другим неповадно было. Совсем наглость бабки потеряли.