В Барнауле 72-летняя пенсионерка сдала в металлолом машину соседа

Центральный районный суд Барнаула осудил 72-летнюю пенсионерку, которая проявила настоящие чудеса изобретательности и умудрилась сдать в металлолом автомобиль соседа. За машину, которая даже в подержанном виде стоит более 120 тысяч рублей, она получила всего 6 тысяч рублей. Об этой истории сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как пояснила помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, неподалеку от дома осужденной в гараже хранился автомобиль. Его хозяином был мужчина, который ранее жил в соседнем доме, а затем переехал. Воспользовавшись тем, что владелец долгое время не появляется, 72-летняя пенсионерка открыла гараж и рассказала своему знакомому, что это ее машина, которую она решила сдать на металлолом. Ни о чем не подозревающий мужчина согласился помочь отбуксировать машину в пункт приема металла, где за всю конструкцию осужденная получила 6 тысяч рублей.

В то же время настоящий хозяин автомобиля решил его продать, нашел покупателя, вместе с которым приехал осматривать машину. Однако, гараж оказался пустым. Владелец обратился в органы полиции, которые и вышли на след пожилой преступницы.

В соответствии с экспертным заключением, рыночная стоимость автомобиля с учетом его износа составила 121 тысячу рублей. Деяния ранее не судимой пенсионерки были квалифицированы по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

С учетом наличия смягчающих обстоятельств женщину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск, осужденная обязана возместить потерпевшему стоимость авто.