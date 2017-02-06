Жителей района на Алтае принудят спасаться от «местной» болезни

С начала февраля в Кош-Агачском районе Республики Алтай началась «повальная» иммунизации населения против чумы. Прививки ставят всем жителям района, включая детей от двух лет. Акция накануне опасного сезона последовала за случаем заражения бубонной чумой непривитого ребенка, который участвовал в разделке пойманного сурка. О мероприятиях сообщается на сайте республиканского Минздрава.

В срок до середины апреля планируется привить от чумы 14 109 человек, в том числе 6085 детей. Также людям пытаются объяснить, что сурки — переносчики опасных заболеваний и употреблять их в пищу не стоит. На территории Кош-Агачского района и Республики Алтай действует запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях.

В течение эпидсезона вакцинировать против чумы будут студентов и учащихся, возвращающихся на каникулы, демобилизованных военнослужащих, работников строительных и других организаций, пребывающих на временные работы. Прививки будут ставить всем, кто в летний период приезжает в Кош-Агачский район на срок свыше двух недель.

По свежей информации Алтайской противочумной станции эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация в Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы на территории Кош-Агачского района оценивается как напряженная. Все выявленные в последние годы участки эпизоотий* используются под пастбища и ведения разных видов хозяйственной деятельности. На этих территориях находятся стоянки животноводов, пограничные заставы. Участок активно посещают местные жители и туристы.

Напомним, что в июле 2016 года в Республике Алтай был зарегистрирован случай бубонной формы чумы у мальчика 10 лет в селе Мухор-Тархата. Ребенок не был привит. Находясь на стоянке, он помогал взрослому родственнику снимать шкурку с пойманного сурка.

Медицинские работники Кош-Агачской районной больницы оперативно начали лечить мальчика, из-за чего удалось избежать смертельного исхода. Для предотвращения распространения чумы среди населения и выноса ее за пределы природного очага понадобились масштабные санитарно-профилактические противочумные мероприятия, включающие сплошной охват населения района профилактической иммунизацией. В общей сложности на меры по ликвидации очага было затрачено 3,5 млн рублей.