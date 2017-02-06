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Главная Лента новостей «Билайн» поставил #Всё на лёд Байкала

«Билайн» поставил #Всё на лёд Байкала

17.02.2017 12:31

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стал партнером общественного движения #Живи_на_Байкале. Сотовый оператор предоставил связь волонтерам проекта и обеспечил качественное покрытие сети на всем пути от Иркутска до места проведения зимних мероприятий в Листвянке.

Участники движения #Живи_на_Байкале стремятся рассказать об уникальных сторонах Байкала, увеличить популярность этого места во всей России, а также привлекают внимание к экологическим вопросам и проблемам самого большого озера в мире. Сотовая связь поможет им оперативно решать организационные вопросы. Все желающие принять участие в экологическом движении могут позвонить по специально выделенному номеру (39-52) 933-977.

Следующим шагом в партнерской программе стало участие «Билайн» в строительстве ледового городка. Он будет построен на льду озера и откроется 24 февраля. Одной из многометровых ледяных фигур будет название тарифа #ВСЁ, которое вместе с названием проекта образует фразу «Всё Живи на Байкале».

Кроме фестиваля скульптур с февраля по март на озере пройдут экстремальные гонки, арт-фестиваль, чемпионат по подледному лову рыбы, гольф-турнир на льду Байкала, ледовый марафон и другие яркие события. Запланированные мероприятия проводятся в уникальном природном месте, и гости активно размещают в социальных сетях свои фотографии. В прошлом году число упоминаний о ледовом городке в социальных сетях превысило 140 тысяч. Поэтому для участников особенно важен качественный мобильный Интернет, который «Билайн» предоставил в месте проведения мероприятий.

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Комментарий

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Комментариев 1
(в скбках)

17.02.2017 16:26

Какая важная новость! Особенно для Барнаула, от которого до Байкала рукой подать - всего-то каких-то 3000 км!