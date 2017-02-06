Бийский акционист Евгений Корчагин пожаловался на «геноцид» сибирскому полпреду президента

17.02.2017 12:53
Утром 17 февраля бийский акционист Евгений Корчагин отчитался об очередной попытке привлечь внимание к своей позиции относительно властей в Алтайском крае. На этот раз он сделал это в Новосибирске. Как Корчагин написал на своей странице в «Одноклассниках», он вывесил ставший уже традиционным желтый баннер, но с новым содержанием, напротив здания представительства президента России в Сибирском федеральном округе.
На этот раз на баннере содержится достаточно жесткий текст с прямыми обвинениями властей Алтайского края и крайне агрессивной лексикой. Акционист ссылается на то, что во многих городах и селах в рамках «антинародной оптимизации» закрываются или уже закрыты многие объекты культуры (библиотеки, художественные школы, дворцы), а также объекты медицины (роддома, КГБУЗ № 2 и др).
Опубликованные фотографии баннера нечеткие, но Евгений Корчагин оправдывает это тем, что ближе подойти нельзя из-за забора. Текст на конструкции неразличим. По фото видно, что баннер вывешен на балконе жилого дома.
Корчагин утверждает, что сотрудники полпредства выходили во двор и читали текст на баннере. Очевидно, самого полномочного представителя главы государства Сергея Меняйло среди них не было. Письмо с тем же содержанием автор-исполнитель якобы намерен отправить в адрес полпреда президента 20 февраля.
Напомним, что вечером 10 февраля Корчагина задержали у здания правительства Алтайского края на площади Советов при попытке повесить на объект несанкционированный баннер с критикой губернатора Александра Карлина. Как сообщили ИА «Банкфакс» в УМВД по Барнаулу, в отношении мужчины в итоге даже не составили протокол.
Евгений Корчагин прославился своей поездкой «за правдой» на желтом «Запорожце» в Москву к президенту. Она состоялась летом 2016 года. Он якобы хотел рассказать первым лицам государства о «реальной ситуации в Алтайском крае». Эта акция широко освещалась в СМИ, хотя Корчагину и не удалось встретиться в Владимиром Путиным.
Фото: страница Евгения Корчагина в «Одноклассниках»
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...внимание к своей позиции относительно властей в Алтайском крае, ой чё будет-то, ежели примут закон о защите чести Сашко Карлина /не путать с Сашко Билым/
всем инакомыслящим ...В РПЦ пообещали хулителям Путина «место у параши» ...
Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик выступил в поддержку инициативы о законодательной защите чести и достоинства президента России. Об этом он заявил в интервью «Русской народной линии».
Василик назвал критику президента «хамовым грехом», а также заявил, что обсуждение жизни президента во всех СМИ и соцсетях «омерзительно».
«В своих истоках настоящая и реальная власть восходит к власти Отца. Образ Отца и его архетип является неотъемлемым для социального сознания. Кто хулит и «полощет» правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех», — заявил он.
Он также добавил, что в римском праве был закон об оскорблении величия римлян, позднее он был перенесен на личность принцепса.
«Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — отметил диакон.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил идею написания и принятия закона, который бы защищал честь и достоинство государства и президента России.
Есть за рубежом такие законы, или мы как всегда телегу запрягаем впереди лошади, даже если лошадь породистых кровей....
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
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