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Главная Лента новостей Бийский акционист Евгений Корчагин пожаловался на «геноцид» сибирскому полпреду президента

Бийский акционист Евгений Корчагин пожаловался на «геноцид» сибирскому полпреду президента

17.02.2017 12:53

Фото баннера у полпредства (осветлено)
Фото баннера у полпредства (осветлено)

Утром 17 февраля бийский акционист Евгений Корчагин отчитался об очередной попытке привлечь внимание к своей позиции относительно властей в Алтайском крае. На этот раз он сделал это в Новосибирске. Как Корчагин написал на своей странице в «Одноклассниках», он вывесил ставший уже традиционным желтый баннер, но с новым содержанием, напротив здания представительства президента России в Сибирском федеральном округе.

На этот раз на баннере содержится достаточно жесткий текст с прямыми обвинениями властей Алтайского края и крайне агрессивной лексикой. Акционист ссылается на то, что во многих городах и селах в рамках «антинародной оптимизации» закрываются или уже закрыты многие объекты культуры (библиотеки, художественные школы, дворцы), а также объекты медицины (роддома, КГБУЗ № 2 и др).

Опубликованные фотографии баннера нечеткие, но Евгений Корчагин оправдывает это тем, что ближе подойти нельзя из-за забора. Текст на конструкции неразличим. По фото видно, что баннер вывешен на балконе жилого дома.

Корчагин утверждает, что сотрудники полпредства выходили во двор и читали текст на баннере. Очевидно, самого полномочного представителя главы государства Сергея Меняйло среди них не было. Письмо с тем же содержанием автор-исполнитель якобы намерен отправить в адрес полпреда президента 20 февраля.

Напомним, что вечером 10 февраля Корчагина задержали у здания правительства Алтайского края на площади Советов при попытке повесить на объект несанкционированный баннер с критикой губернатора Александра Карлина. Как сообщили ИА «Банкфакс» в УМВД по Барнаулу, в отношении мужчины в итоге даже не составили протокол.

Евгений Корчагин прославился своей поездкой «за правдой» на желтом «Запорожце» в Москву к президенту. Она состоялась летом 2016 года. Он якобы хотел рассказать первым лицам государства о «реальной ситуации в Алтайском крае». Эта акция широко освещалась в СМИ, хотя Корчагину и не удалось встретиться в Владимиром Путиным.

Фото: страница Евгения Корчагина в «Одноклассниках»


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Комментарий

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Комментариев 24
М. Горький

17.02.2017 13:46

Наивный дегенерат: кто же "смотрящему" жалуется на другого "смотрящего"...
гость

17.02.2017 13:52

Эваларщики пусть платят НДС по полной программе - сильно зажравшиеся там!
Кремль

17.02.2017 14:21

От куда у него столько энергии
Пацан с района

17.02.2017 14:25

Хоть кто то сидит на месте, красавец, уважаю
Вакаев

17.02.2017 14:31

По сути всё правда
Гость

17.02.2017 14:32

Баннер на погоду повесить надо, чтоб снег прекратил валить
Ню-ню

17.02.2017 14:44

А люди наивные тушканчики? Понятно что это чей то заказ и изначально с ним в Москву поехал бийский пиар-асс Медведев, который бесплатно со стула не встанет. Так что думайте люди, кому доверяете и кто вас пытается ввести в смуту...
флэш

17.02.2017 14:56

корчага молодец хоть кто то шевелит это болото..все надеемся что карлуха свалит
мальчика

17.02.2017 15:00

не плохо спансируют. Изготовление баннеров, плакатов и поездки по стране и региону. Он это все на пособие по безработице делает? Ему платят за то, чтоб он раскачивал лодку, на которой мы все находимся, а потом соскочит в сторону, что я вообще не при делах. А по сути знаю этого ....... с очень не хорошей стороны
Флэшу

17.02.2017 15:03

Никуда он не свалит, Путя сказал, что в крае хорошая финансовая политика. ТЧК!!!
Оптимист

17.02.2017 15:11

Какая нахрен лодка, Карлин её давно сдал в металлом, мы сидим в болоте по самую шею
Лида

17.02.2017 15:16

Глупые, бестолковые и безграмотные людишки до сих пор на это реагируют? Вот я в Бицке чО хочу то и делаю и сгать хотела на всех)))
Корчажкин

17.02.2017 15:31

Я не акционист, Я ананист!!!
лиде и иже с ней..

17.02.2017 15:31

забирай с собой губера и бегите твари.
после 17 часов

17.02.2017 15:35

не найти будет коментов за губера и лиду..с работы сбегут троли.
для "лиде и иже с ней" от Лиды

17.02.2017 15:35

Мы еще не всё спёрли)) Потерпите пару лет.
Нонко Н.М. для Корчагина Е.В.

17.02.2017 15:42

Корчагин уголовник, бездельник и провокатор!!! Вот на что ты живёшь? Мы. например, тырим бюджет. А ты на что? Шубы с прошлого раза распродаёшь или деньги с мерседесовской страховки еще остались?
Работник администрации

17.02.2017 15:51

Сегодня раньше уйдём, короткий день сегодня.
5ый размер

17.02.2017 15:54

Корчагин, я хочу от тебя детей
Котик

17.02.2017 15:59

Корчагин типичный общественник. Скоро его в кремле принимать будут, а Кар..кар уберут
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

17.02.2017 16:12

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...внимание к своей позиции относительно властей в Алтайском крае, ой чё будет-то, ежели примут закон о защите чести Сашко Карлина /не путать с Сашко Билым/
всем инакомыслящим ...В РПЦ пообещали хулителям Путина «место у параши» ...
Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик выступил в поддержку инициативы о законодательной защите чести и достоинства президента России. Об этом он заявил в интервью «Русской народной линии».

Василик назвал критику президента «хамовым грехом», а также заявил, что обсуждение жизни президента во всех СМИ и соцсетях «омерзительно».

«В своих истоках настоящая и реальная власть восходит к власти Отца. Образ Отца и его архетип является неотъемлемым для социального сознания. Кто хулит и «полощет» правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех», — заявил он.

Он также добавил, что в римском праве был закон об оскорблении величия римлян, позднее он был перенесен на личность принцепса.

«Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — отметил диакон.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил идею написания и принятия закона, который бы защищал честь и достоинство государства и президента России.
Есть за рубежом такие законы, или мы как всегда телегу запрягаем впереди лошади, даже если лошадь породистых кровей....
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Чиновник

17.02.2017 16:31

С этим Корчагиным встречались, когда он метался еще по Бийску. Прямой вопрос был поставлен - чего добиваешься. Вначале было требование должность в команде у Нонко. Рассматривать данное требование даже не стали. Прежде всего, в связи с уголовным прошлым. Ну и естественно с полной профессиональной непригодностью. Он подумал, когда ему все объяснили и выдвинул новое требование - квартиру в центре Бийска. После каждой акции это требование возобновляется. Понятно, что это чистый шантаж. Могу официально, от имени органов власти ему передать, может сколько угодно выступать - на требования шантажиста отвечать выделением квартиры никто не собирается.
Котику

17.02.2017 16:33

Ха-ха-ха, ужен приняли. Ты жжешь!!! То же детей захоти от него, как пятый размер)
Чиновник - Витька Морозов

17.02.2017 16:35

Ты ли это, клоун?