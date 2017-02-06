Бийский акционист Евгений Корчагин пожаловался на «геноцид» сибирскому полпреду президента

Фото баннера у полпредства (осветлено)

Утром 17 февраля бийский акционист Евгений Корчагин отчитался об очередной попытке привлечь внимание к своей позиции относительно властей в Алтайском крае. На этот раз он сделал это в Новосибирске. Как Корчагин написал на своей странице в «Одноклассниках», он вывесил ставший уже традиционным желтый баннер, но с новым содержанием, напротив здания представительства президента России в Сибирском федеральном округе.

На этот раз на баннере содержится достаточно жесткий текст с прямыми обвинениями властей Алтайского края и крайне агрессивной лексикой. Акционист ссылается на то, что во многих городах и селах в рамках «антинародной оптимизации» закрываются или уже закрыты многие объекты культуры (библиотеки, художественные школы, дворцы), а также объекты медицины (роддома, КГБУЗ № 2 и др).

Опубликованные фотографии баннера нечеткие, но Евгений Корчагин оправдывает это тем, что ближе подойти нельзя из-за забора. Текст на конструкции неразличим. По фото видно, что баннер вывешен на балконе жилого дома.

Корчагин утверждает, что сотрудники полпредства выходили во двор и читали текст на баннере. Очевидно, самого полномочного представителя главы государства Сергея Меняйло среди них не было. Письмо с тем же содержанием автор-исполнитель якобы намерен отправить в адрес полпреда президента 20 февраля.

Напомним, что вечером 10 февраля Корчагина задержали у здания правительства Алтайского края на площади Советов при попытке повесить на объект несанкционированный баннер с критикой губернатора Александра Карлина. Как сообщили ИА «Банкфакс» в УМВД по Барнаулу, в отношении мужчины в итоге даже не составили протокол.

Евгений Корчагин прославился своей поездкой «за правдой» на желтом «Запорожце» в Москву к президенту. Она состоялась летом 2016 года. Он якобы хотел рассказать первым лицам государства о «реальной ситуации в Алтайском крае». Эта акция широко освещалась в СМИ, хотя Корчагину и не удалось встретиться в Владимиром Путиным.