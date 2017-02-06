Алтайский край признали «столицей» на «карте безумия» регионов России

17.02.2017 14:29
В рейтинге регионов России по количеству психически больных на 100 тысяч человек населения Алтайский край признан лидером — самым неуравновешенным субъектом РФ. Такие данные приводит Life.ru со ссылкой на данные Минздрава и главного психиатрического института страны — Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.
Последние имеющиеся данные о душевном здоровье россиян — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идет о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.
Ранее это понятие называлось «психиатрический учет», но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учет был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По Закону «О психиатрической помощи...» сейчас похожее понятие называется «диспансерным наблюдением», и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).
Судя по данным статистики, психическое здоровье хуже всего в удаленных регионах. Лидером, сильно опережающим другие субъекты, уже несколько лет является Алтайский край. Так, в регионе на 100 тысяч населения приходится 6365 обратившихся за психиатрической помощью. На втором месте — Чукотка (5172), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4592). В Республике Алтай ситуация на удивление относительно спокойная — регион занимает 61-е место с 2479 обратившимися на 100 тысяч населения.
Интересно, что отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости. Он был составлен ранее и оказалось, что Алтайский край в нем находится на последних местах (71-е место) — пьют в регионе сверх меры. «Многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологические-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается», — считает директор НИИ наркологии, экс-помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко.
Передовиками по психическому здоровью оказались кавказские регионы, а Москва заняла пятое место с конца, рядом с другим городом федерального значения — Севастополем. Петербург оказался в середине списка с результатом в 2618 психически больных на 100 тысяч человек.
Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев в разговоре с Life отметил, что «на юге, на Кавказе психическая заболеваемость ниже в 3–4 раза, чем в Средней полосе России и на Севере». И вовсе не потому, что на юге не принято идти к психиатру. «Подобная тенденция прослеживается не только в психиатрии, но и по многим показателям здоровья южан», — заявил г-н Казаковцев.
Общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 млн человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 млн человек. «В предшествующие годы, начиная с 2006 года, показатели общей заболеваемости ежегодно уменьшались в диапазоне от 0,2 % до 1,6 %. Это обусловлено снижением начиная с 2005 года первичной заболеваемости психическими расстройствами. Причина этой динамики сейчас изучается», — заявил Борис Казаковцев.
Среди психических расстройств четверть (1,1 млн человек), страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч человек с шизофренией), еще у четверти больных (900 тысяч человек) диагноз «умственная отсталость», и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера, так называемые «небуйные». Впрочем, официальная статистика занижена. «4 млн человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 млн психически больных, это включая и легкие психические, и наркологические расстройства. Когда расстройство тяжелое, приходится так или иначе обращаться», — считает г-н Казаковцев.
Фото: life.ru
17.02.2017 14:36
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Тяжело жить в пупе земли.
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17.02.2017 15:23
17.02.2017 15:26
Любезный истинный пердуханский дурачок, я специально выделил вашу цитату из которой как раз и следует, что у вас налицо клинические признаки олигофрении, потому как "уехавшие" не обращаются за психиатрической помощью на Алтае, а значит в статистику не попадают))) Так что правду в статейке написали, что олигофрения это одна из серьезнейших бед качества населения региона, а вы яркий пример этого "качества", пишите больше и чаще, подтверждайте статистику, ведь вы же "истина", хоть в чем то не соврали)) Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 15:31
17.02.2017 15:38
17.02.2017 15:41
Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 15:41
17.02.2017 15:42
17.02.2017 15:43
17.02.2017 15:45
Ну про хи хи вы и так знаете)))
17.02.2017 15:53
17.02.2017 15:53
17.02.2017 15:53
17.02.2017 15:56
Все-таки галоперидольная терапия у сифилоида имеет побочный отрицательный эффект: все чаще приходится включать автоответчик. Дегенеративные изменения интеллекта налицо... Ну про хи хи вы и так знаете)))
17.02.2017 15:57
17.02.2017 15:57
17.02.2017 15:59
17.02.2017 16:03
17.02.2017 16:03
17.02.2017 16:06
Ну вот, наконец то в заседании принял "участие" самый духанистый пердуханщик впопуgayка, "Запердуха" без вашего участия просто нелепа))) Любезный, судя по "психиатрическому" настрою вы из канализации психбольницы пожаловали?)) Ну поделитесь обрывками "знаний", которые вы почерпнули из экскрементов скорбных умом)) Я так понимаю, что вы, любезная птичка, в своем стремлении стать похожим на человека решили начать "адаптацию" с подражания тем у которых с мозгом беда?)) Я вам маленький секрет открою, они все равно на 10 ступеней в развитии выше вас стоят, потому как у них хоть и больной, но мозг есть, а у вас его нет и никогда не будет)) Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 16:08
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.
Меня забанили везде, зачем ты меня позвал в эту газету, мои байты, которые я вбиваю клавой, не всем нравиться, давай продолжим дискуссию, Алтай это путь в шамбалу! Че кого? И да мы кидали руки к солнцу с 2002 года, я ребенок дорогой нефти, я тот Кто будет править Вами через 10 лет, почему даната нет на яндекс?
17.02.2017 16:08
17.02.2017 16:13
Серега, дружище, щас твой братан по разуму, в миру сифилоид прозывается, закинет тебе на четок! Звиняй, больше не может санитары шмонают сифилоида каждое утро, он сам на подсосе... (у главврча)...Ну про хи хи вы и так знаете)))
17.02.2017 16:19
Я конечно, понимаю, что это основано на собственном опыте, просто уточни: у тебя мозг больной или его просто нет?
17.02.2017 16:25
Любезная птичка, так он же вам дружище, вот вы ему и помгайте, я хоть поржу какие вы ему "замечательные" напитки предложить сможете)) Вот же животное животным, а все стремится на халяву кого нибудь "пристроить")) Ну вот так как то, хи хи))
17.02.2017 16:30
17.02.2017 16:32