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Главная Лента новостей Алтайский край признали «столицей» на «карте безумия» регионов России

Алтайский край признали «столицей» на «карте безумия» регионов России

17.02.2017 14:29

В рейтинге регионов России по количеству психически больных на 100 тысяч человек населения Алтайский край признан лидером — самым неуравновешенным субъектом РФ. Такие данные приводит Life.ru со ссылкой на данные Минздрава и главного психиатрического института страны — Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Последние имеющиеся данные о душевном здоровье россиян — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идет о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Ранее это понятие называлось «психиатрический учет», но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учет был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По Закону «О психиатрической помощи...» сейчас похожее понятие называется «диспансерным наблюдением», и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).

Судя по данным статистики, психическое здоровье хуже всего в удаленных регионах. Лидером, сильно опережающим другие субъекты, уже несколько лет является Алтайский край. Так, в регионе на 100 тысяч населения приходится 6365 обратившихся за психиатрической помощью. На втором месте — Чукотка (5172), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4592). В Республике Алтай ситуация на удивление относительно спокойная — регион занимает 61-е место с 2479 обратившимися на 100 тысяч населения.

Интересно, что отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости. Он был составлен ранее и оказалось, что Алтайский край в нем находится на последних местах (71-е место) — пьют в регионе сверх меры. «Многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологические-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается», — считает директор НИИ наркологии, экс-помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко.

Передовиками по психическому здоровью оказались кавказские регионы, а Москва заняла пятое место с конца, рядом с другим городом федерального значения — Севастополем. Петербург оказался в середине списка с результатом в 2618 психически больных на 100 тысяч человек.

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев в разговоре с Life отметил, что «на юге, на Кавказе психическая заболеваемость ниже в 3–4 раза, чем в Средней полосе России и на Севере». И вовсе не потому, что на юге не принято идти к психиатру. «Подобная тенденция прослеживается не только в психиатрии, но и по многим показателям здоровья южан», — заявил г-н Казаковцев.

Общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 млн человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 млн человек. «В предшествующие годы, начиная с 2006 года, показатели общей заболеваемости ежегодно уменьшались в диапазоне от 0,2 % до 1,6 %. Это обусловлено снижением начиная с 2005 года первичной заболеваемости психическими расстройствами. Причина этой динамики сейчас изучается», — заявил Борис Казаковцев.

Среди психических расстройств четверть (1,1 млн человек), страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч человек с шизофренией), еще у четверти больных (900 тысяч человек) диагноз «умственная отсталость», и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера, так называемые «небуйные». Впрочем, официальная статистика занижена. «4 млн человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 млн психически больных, это включая и легкие психические, и наркологические расстройства. Когда расстройство тяжелое, приходится так или иначе обращаться», — считает г-н Казаковцев.

Фото: life.ru

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 40
Серега

17.02.2017 14:36

Видимо, они промониторили только комментаторов Банкфакса))
Сергей Дымов

17.02.2017 14:45

Я согласен, вот я не буйный алкоголик, мой друг написал эту статью и сказал, что она про меня! Я испугался! Потому что меня параноит, при чем мы с автором этой статьи учились в одном вузе, жили в одной общаге, я вот стал Алкоголиком, а он статейки пишет. Кто знает клиники в алтайском крае, которые спасут меня от алкоголизма? И да 12к за день, это мощно, сеошнику ручку жму, редактор тебе руку от меня пожмет!
горожанин

17.02.2017 14:54

все от бедности!
Сергей Дымов

17.02.2017 14:55

какой бедности? ты о чем поц?
истина

17.02.2017 14:55

Оно и понятно... количество уехавших из Алтайского края больше, чем прибывших, именно эта категория + чиновники АБК составляют количество псих не уравновешенных...в это число с большой уверенностью следует включить : Кудинов он же напильник, ГОСТЬ, соц язва.......
---

17.02.2017 14:57

Это влияние энергетических центров.
Тяжело жить в пупе земли.
Ира

17.02.2017 14:59

Ну что ж, можно поздравить Алтайский край с очередным "достижением"! У нас становится просто хорошей традицией быть первыми во всех рейтингах с отрицательным содержанием. Предлагаю по этому поводу народные гуляния замутить! И памятную доску на голубом доме присобачить!
Сергей Дымов

17.02.2017 15:00

ИСТИНА, давай поподробней, я вот пол России объездил, и вернулся в Алтайский край, типа мне тут нравится, а вы факты не понятные льете, я понимаю газетка это либеральная, моего товарища, я не могу понять почему тут такой большой тиц в день, и это ИСТИНА поподробней пруфы давай!!! мне сказли материться тут нельзя, поэтому - где ПРУФЫ дичка
красный пояс

17.02.2017 15:00

что ни комуняка, то шизофреник
Сергей Дымов

17.02.2017 15:02

Ирусик, ты чего опять начала? Всегда Алтай был в дне, тут живут поэты, алкоголики, художники, и к нам никто не лезет! Мы свободны, и ещё горы питают нас энергией, ну и тополя м под Алейском.
Псих больной

17.02.2017 15:04

Все так и есть. Только законченные психи и шизофрены могут оставаться тут жить и делать вид, что это им нравится.
Серёге

17.02.2017 15:06

... не , то они Банкфакс тралят на предмет полной чистки коомментов о вертолёте . Щас жи все боятся , цыкнул какой-нть губернаторский прикарманник , и они заткнулись... Да ещё и Президент чистит губеров ч/з одного... Иэххх, по всему видно, куковать нам с Богданычем. Нуачо, лучшего уже не будет ... Найшо нам сопливые жулики, пусть работают , и не рвутся к власти .
Сергей Дымов

17.02.2017 15:13

я половину коментов не понял, вы пишите как идиоты, ТОЛЬКО сережа Дымов, крутой тип! Ну что мы сделаем если, я влюблен в Алтайский край??? АДМИН спасибо за водку, я отработаю тут кометами. Я детя холодного фронта! Дитя Сибири! Чувак с Алтая!
пенсионер

17.02.2017 15:21

ну хоть тут мы впереди Россеи всей,а Дымову скажу,нет уже Тополей под Алейском
Сергей Дымов

17.02.2017 15:23

а че куда их дели, в соседнюю деревню переехали? ник прикольный у тебя
социальная язва

17.02.2017 15:26

истина писал(а):
Оно и понятно... количество уехавших из Алтайского края больше, чем прибывших, именно эта категория + чиновники АБК составляют количество псих не уравновешенных...

Любезный истинный пердуханский дурачок, я специально выделил вашу цитату из которой как раз и следует, что у вас налицо клинические признаки олигофрении, потому как "уехавшие" не обращаются за психиатрической помощью на Алтае, а значит в статистику не попадают))) Так что правду в статейке написали, что олигофрения это одна из серьезнейших бед качества населения региона, а вы яркий пример этого "качества", пишите больше и чаще, подтверждайте статистику, ведь вы же "истина", хоть в чем то не соврали)) Ну вот так как то, хи хи))
Сергей Дымов

17.02.2017 15:31

Язва, круто ты осадила его! мутный он тип, я работаю сео, и скажу либо - это бот заказной, либо экстремист, либо хохол
ИСТИНА о ИДИОТАХ -ХОЛУЯХ (С. ДЫМОВ)

17.02.2017 15:38

Прежде всего надо спросить у Дымова - ты давно наблюдался у психотерапевта...!?... по количеству его "опусов"... очень похоже что он ИДИОТ!!!! Downtown - поселение умственно отсталых, вотчина С. Дымова!!! Куда вы Дымов спешите? Я знаю замечательный морг. У вас не беда, что словесный понос. А беда, что в мыслях запор! У Дымова противозачаточная внешность. ТАМРАХ. Доставка. Установка... Так что Дымов не прыгай сильно... а то будет сотрясение ягодиц головного мозга...хотя у тебя уже признаки ИДИОТА и засранца......
социальная язва

17.02.2017 15:41

ИСТИНА о ИДИОТАХ -ХОЛУЯХ (С. ДЫМОВ) писал(а):
Я знаю замечательный морг. У вас не беда, что словесный понос. А беда, что в мыслях запор!
социальная язва писал(а):
Так что правду в статейке написали, что олигофрения это одна из серьезнейших бед качества населения региона, а вы яркий пример этого "качества", пишите больше и чаще, подтверждайте статистику, ведь вы же "истина", хоть в чем то не соврали))

Ну вот так как то, хи хи))
Сурпей Коптев

17.02.2017 15:41

Я тож крутой перец с Потока и спамер-бот срача ЗГВ! Зв ВДВ! МРП! Хочу бабла и акт езм эм си!
ИСТИНА для ХОЛУЯ -ЯЗВЫ

17.02.2017 15:42

сударь вы уже из клиники выписались... или еще на лечении...!? Если вы уже без усмирительной рубашки.... это не значит, что вы здоровы.)))) Рекомендую обратиться к специалистам с. Дымову или ПРОКТОЛОГОАНАТОМУ или сексоортопеду.... Ну вот так как то, хи, хи)))
Сурпей Коптев

17.02.2017 15:43

О тема! Дурики активизировались! И я! И Серёга! Язву на мыло!
социальная язва

17.02.2017 15:45

ИСТИНА для ХОЛУЯ -ЯЗВЫ писал(а):
сударь вы уже из клиники выписались... или еще на лечении...!? Если вы уже без усмирительной рубашки.... это не значит, что вы здоровы.)))) Рекомендую обратиться к специалистам с. Дымову или ПРОКТОЛОГОАНАТОМУ или сексоортопеду....
социальная язва писал(а):
Так что правду в статейке написали, что олигофрения это одна из серьезнейших бед качества населения региона, а вы яркий пример этого "качества", пишите больше и чаще, подтверждайте статистику, ведь вы же "истина", хоть в чем то не соврали))

Ну про хи хи вы и так знаете)))
тётя Соня

17.02.2017 15:53

Только в крае непуганных идиотов, чиновники заставляют рожать женщин на стройке.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

17.02.2017 15:53

Если взять СМИ на этой карте безУмия, главвред со своей безумной командой и первоместным СЯ будет на 1 месте, желтее нет. Берегите себя, Земляки!
Сергей Дымов

17.02.2017 15:53

Господа, вы мне ответьте, если я типа олигофрен, так почему везде, где я с клавы вбиваю байты, всегда много на меня внимания обращают? Я общал редактору газеты не спалиться, но Бл я тут, и вы свои маленькие ротики офните, я ВАШ бог либирасты, и да у меня тип с нервами и алкоголем проблемы! Поэтому меня статья эта задела! Ибо про меня!
сифилоиду

17.02.2017 15:56

социальная язва писал(а):
Ну про хи хи вы и так знаете)))

Все-таки галоперидольная терапия у сифилоида имеет побочный отрицательный эффект: все чаще приходится включать автоответчик. Дегенеративные изменения интеллекта налицо... Ну про хи хи вы и так знаете)))
Котик

17.02.2017 15:57

Сколько стоит один неуравновешанный для бюджета. Вот вот карлинские напишут, что поэтому у нас и нехватает денег на школы и больницы.
для соц язвы - заслуженного лизуна и холуя

17.02.2017 15:57

Количество сумасбродных опусов... без смысла, это вас олицетворяет. что вы ИДИОТ И ДЕБИЛ, успехи медицины налицо : от многих болезней люди не умирают, а только мучаются.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну вот так ка то, хи, хи))
сифилоиду

17.02.2017 15:59

Кстати, Серега Дымов - ближаашее будущее сифилоида! Бедный Йорик... Ну про хи хи вы и так знаете)))
Сергей Дымов

17.02.2017 16:03

закиньте денег https://money.yandex.ru/to/41001526171878 , я стою 1 бутылку водки, прирост посетителей и то се + 30%, типа я 183 по росиии сеошник! Это кто деньги хочет кинуть, пишите мне в директ, я не уточнил у редактора можно ли мне тут попрошайничать! друган кинь ты! 1 ты кинь мне 100 рублей! я клянусь буддой аллахом, иссусом, я отдам тебе ( за такие посты я обычно банюсь) просто статья про меня, я С алтая, смотри как буква с Склонилась перед Алтаем.
Завсегдатай

17.02.2017 16:03

Ура! Опять наш край в лидерах.
социальная язва

17.02.2017 16:06

сифилоиду писал(а):
Все-таки галоперидольная терапия у сифилоида имеет побочный отрицательный эффект: все чаще приходится включать автоответчик. Дегенеративные изменения интеллекта налицо... Ну про хи хи вы и так знаете)))

Ну вот, наконец то в заседании принял "участие" самый духанистый пердуханщик впопуgayка, "Запердуха" без вашего участия просто нелепа))) Любезный, судя по "психиатрическому" настрою вы из канализации психбольницы пожаловали?)) Ну поделитесь обрывками "знаний", которые вы почерпнули из экскрементов скорбных умом)) Я так понимаю, что вы, любезная птичка, в своем стремлении стать похожим на человека решили начать "адаптацию" с подражания тем у которых с мозгом беда?)) Я вам маленький секрет открою, они все равно на 10 ступеней в развитии выше вас стоят, потому как у них хоть и больной, но мозг есть, а у вас его нет и никогда не будет)) Ну вот так как то, хи хи))
Сергей Дымов

17.02.2017 16:08

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Меня забанили везде, зачем ты меня позвал в эту газету, мои байты, которые я вбиваю клавой, не всем нравиться, давай продолжим дискуссию, Алтай это путь в шамбалу! Че кого? И да мы кидали руки к солнцу с 2002 года, я ребенок дорогой нефти, я тот Кто будет править Вами через 10 лет, почему даната нет на яндекс?
о С. Дымове - ИДИОТЕ

17.02.2017 16:08

Дебил - пропущенный через школу кретин. Диагноз : психических отклонений нет. Просто дурак. Горбатого исправит могила, а глупого Дымова - дубина. А зачем этому дебилу деньги....? служба похоронная бесплатно похоронит, а если в психушке... то бесплатно.... Ну вот так как то, хи, хи))
сереге

17.02.2017 16:13

Сергей Дымов писал(а):
закиньте денег https://money.yandex.ru/to/41001526171878 , я стою 1 бутылку водки,

Серега, дружище, щас твой братан по разуму, в миру сифилоид прозывается, закинет тебе на четок! Звиняй, больше не может санитары шмонают сифилоида каждое утро, он сам на подсосе... (у главврча)...Ну про хи хи вы и так знаете)))
сифилоиду

17.02.2017 16:19

социальная язва писал(а):
потому как у них хоть и больной, но мозг есть, а у вас его нет и никогда не будет))

Я конечно, понимаю, что это основано на собственном опыте, просто уточни: у тебя мозг больной или его просто нет?
социальная язва

17.02.2017 16:25

сереге писал(а):
Серега, дружище, щас твой братан по разуму, в миру сифилоид прозывается,

Любезная птичка, так он же вам дружище, вот вы ему и помгайте, я хоть поржу какие вы ему "замечательные" напитки предложить сможете)) Вот же животное животным, а все стремится на халяву кого нибудь "пристроить")) Ну вот так как то, хи хи))
ИДИОТАМ - соц язва и Дымов посвящается

17.02.2017 16:30

... такое впечатление, что лицо из пресмыкающихся под именем соц язва, публикует пустые сообщения только для количественного результата, либо в действительности это лицо имеет псих отклонение - ...его заклинило на том - чтобы всегда быть последним!!! и это в действительности эта тварь последняя СУКА!!!
ну всё понятно же

17.02.2017 16:32

как раз около 6% либералов в крае живет, вот их наконец то и посчитали