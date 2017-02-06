Алтайский край признали «столицей» на «карте безумия» регионов России

В рейтинге регионов России по количеству психически больных на 100 тысяч человек населения Алтайский край признан лидером — самым неуравновешенным субъектом РФ. Такие данные приводит Life.ru со ссылкой на данные Минздрава и главного психиатрического института страны — Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Последние имеющиеся данные о душевном здоровье россиян — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идет о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Ранее это понятие называлось «психиатрический учет», но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учет был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По Закону «О психиатрической помощи...» сейчас похожее понятие называется «диспансерным наблюдением», и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).

Судя по данным статистики, психическое здоровье хуже всего в удаленных регионах. Лидером, сильно опережающим другие субъекты, уже несколько лет является Алтайский край. Так, в регионе на 100 тысяч населения приходится 6365 обратившихся за психиатрической помощью. На втором месте — Чукотка (5172), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4592). В Республике Алтай ситуация на удивление относительно спокойная — регион занимает 61-е место с 2479 обратившимися на 100 тысяч населения.

Интересно, что отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости. Он был составлен ранее и оказалось, что Алтайский край в нем находится на последних местах (71-е место) — пьют в регионе сверх меры. «Многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологические-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается», — считает директор НИИ наркологии, экс-помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко.

Передовиками по психическому здоровью оказались кавказские регионы, а Москва заняла пятое место с конца, рядом с другим городом федерального значения — Севастополем. Петербург оказался в середине списка с результатом в 2618 психически больных на 100 тысяч человек.

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев в разговоре с Life отметил, что «на юге, на Кавказе психическая заболеваемость ниже в 3–4 раза, чем в Средней полосе России и на Севере». И вовсе не потому, что на юге не принято идти к психиатру. «Подобная тенденция прослеживается не только в психиатрии, но и по многим показателям здоровья южан», — заявил г-н Казаковцев.

Общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 млн человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 млн человек. «В предшествующие годы, начиная с 2006 года, показатели общей заболеваемости ежегодно уменьшались в диапазоне от 0,2 % до 1,6 %. Это обусловлено снижением начиная с 2005 года первичной заболеваемости психическими расстройствами. Причина этой динамики сейчас изучается», — заявил Борис Казаковцев.

Среди психических расстройств четверть (1,1 млн человек), страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч человек с шизофренией), еще у четверти больных (900 тысяч человек) диагноз «умственная отсталость», и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера, так называемые «небуйные». Впрочем, официальная статистика занижена. «4 млн человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 млн психически больных, это включая и легкие психические, и наркологические расстройства. Когда расстройство тяжелое, приходится так или иначе обращаться», — считает г-н Казаковцев.