Отказались от «Наследия»: Алтайский край меняет «хранителей» культуры

14 февраля сотрудники НПЦ «Наследие» написали заявления об увольнении по собственному желанию. Учреждение, которое более 25 лет занималось охраной памятников культуры регионального значения, ликвидируют.

С 16 апреля сотрудники НПЦ станут безработными. На камеру специалисты комментировать это отказались, но подтвердили, что новых рабочих мест им не предоставили, большая часть коллектива вынуждена обращаться на биржу труда, пишут «Наши новости». Как пояснили ИА «Банкфакс» в НПЦ, в настоящее время в штате насчитывается 23 специалиста. Хотя еще в 2010 году коллектив состоял из 46 человек.

В краевом управлении по культуре, которому было подведомственно «Наследие», подтвердили ликвидацию НПЦ. «С 1 января 2017 года полномочия в области охраны культурного наследия переданы от управления Алтайского края по культуре и архивному делу новому ведомству — управлению государственной охраны объектов культурного наследия. В связи с этим управление по культуре и архивному делу, выступавшее учредителем НПЦ «Наследие» и не имеющее с этого года полномочий в данной сфере, приступило к ликвидации учреждения», - говорится в ответе, предоставленным ведомством Елены Безруковой.

В самом у правлении госохраны культурного наследия Алтайского края пояснили, что созданное 1,5 месяца назад ведомство в полной мере еще не приступило к работе. Например, до сих пор не укомплектован штат сотрудников. Между тем из официальных источников точно известно, что процедура ликвидации НПЦ «Наследие» будет завершена не позднее 1 июня 2017 года, работникам выплатят все предусмотренные законом деньги, а запланированные на деятельность «Наследия» средства останутся в краевом бюджете.

НПЦ «Наследие» было создано в 1991 году - с целью обеспечения сохранности историко-культурного наследия на территории региона. Полное наименование - «На учно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края» (с 2011 года — КГБУ). Основными направлениями деятельности НПЦ явля лось выполнение госзадания, долгосрочных целевых программ в сфере сохранения и использования памятников, а также популяризация объектов культурного наследия. Для этого провод ились научно-методические конференции, семинары, мониторинг памятников, паспортизация, охранные мероприятия и т. д. Другим направлением работы центра являлось выполнение проектов по реставрации памятников архитектуры, осуществление авторского и технического контроля над проведением данных работ.

Сотрудники НПЦ «Наследие» за весь период деятельности подготовили документацию и поставили на учет более 4000 памятников истории и культуры. Проведена картография памятников археологии более чем в 40 районах края, а также произведены аварийно-спасательные раскопки более чем на 50 памятниках.