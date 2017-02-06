На Алтае молодой лихач в компании 17-летней подруги сбил пешехода и врезался в иномарку

Вечером 16 февраля в Горно-Алтайске 20-летний парень на Ford Focus в компании 17-летней подруги попал в аварию — он сначала сбил пешехода, а затем врезался в иномарку. Как утверждается на сайте МВД по Республике, молодой человек не справился с управлением.

Полиция сообщает, что авария произошла около дома по проспекту Коммунистическому, 54 — в районе городского автовокзала. Молодой водитель на скорости выехал на тротуар, где сбил 21-летнего пешехода. Затем его Ford Focus каким-то «чудом» вернулся на проезжую часть дороги, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Platz, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу. На месте медицинскую помощь оказали пассажирке автомобиля Ford Focus – 17-летней горожанке.

Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование.