×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские единороссы «поправили» епископа

1 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
15
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

179

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Черноморские контрасты: впечатления бийчанина об отдыхе в Крыму
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
«Гений переговоров»: Игра сильнейших


Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
98
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
48
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

8
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

14
Loading...
Главная Лента новостей На Алтае молодой лихач в компании 17-летней подруги сбил пешехода и врезался в иномарку

На Алтае молодой лихач в компании 17-летней подруги сбил пешехода и врезался в иномарку

17.02.2017 16:57

Вечером 16 февраля в Горно-Алтайске 20-летний парень на Ford Focus в компании 17-летней подруги попал в аварию — он сначала сбил пешехода, а затем врезался в иномарку. Как утверждается на сайте МВД по Республике, молодой человек не справился с управлением.

Полиция сообщает, что авария произошла около дома по проспекту Коммунистическому, 54 — в районе городского автовокзала. Молодой водитель на скорости выехал на тротуар, где сбил 21-летнего пешехода. Затем его Ford Focus каким-то «чудом» вернулся на проезжую часть дороги, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Platz, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу. На месте медицинскую помощь оказали пассажирке автомобиля Ford Focus – 17-летней горожанке.

Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: МВД по Республике Алтай

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
федор

17.02.2017 20:04

Не раз уже писалось , но и в этот раз заголовок опять опорочил весь Алтай, как хорошее событие так точечно, как происшествие, так на всю территорию Алтайского края, обидно, своих проблем выше крыши.