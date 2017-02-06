В Алтайском крае из-за снежного ненастья «застопорилось» движение между городами

В связи со сложными погодными условиями - сильным снегопадом, порывистым боковым ветром, низовой метелью, отсутствием видимости - с 12:00 в Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на дороге Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области, сказано на сайте правительства региона.

Движение ограничено от Змеиногорска до Рубцовска на участке протяженностью 80 км. Также с 12:40 закрыта для движения дорога Рубцовск - Угловское - Михайловское в границах Рубцовского района (от Рубцовска до села Вторые Коростели). Мера принята для предотвращения ДТП, автомобильных заторов. На заметенном участке работает семь единиц дорожной техники, выставлено три поста ГИБДД. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Развернуто два мобильных пункта обогрева. Для патрулирования дорог и оказания помощи в наиболее проблемные районы направлена аэромобильная группа.

Переметов, скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспорта, выдерживать боковой интервал движения. Рекомендуется, по возможности, отказаться от дальних поездок.