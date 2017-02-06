Супруга бывшего вице-губернатора Алтайского края слезно попросила «выгнать» журналистов из зала суда

17 февраля в Железнодорожном районном суде Барнаула должно было состояться очередное заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны. Однако его отложили из-за нездоровья подсудимых. Как успели объяснить Денисовы, им нездоровится из-за повышенного внимания СМИ, в будущем они не хотят видеть журналистов в зале заседаний. Об этом сообщает «Алтапресс».

Перед началом заседания Татьяна Денисова заявила, что из-за публикаций в СМИ с последнего заседания ей стало плохо. Женщина заплакала и добавила, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, СМИ разглашают конфиденциальную информацию, которая звучит на заседаниях. Она ходатайствовала об отложении судебного разбирательства. Юрий Денисов против заявления жены не возражал. Он сказал, что тоже плохо себя чувствует из-за высокого давления.

Адвокаты поддержали ходатайства своих подзащитных и заявили, что к следующему заседанию подготовят письменное ходатайство о запрете присутствия СМИ на суде из-за огласки конфиденциальной информации. Следующее заседание по делу назначено на понедельник, 20 февраля.

Отметим, что по УПК к обстоятельствам, из-за которых может быть принято решение о слушании дела в закрытом судебном заседании, могут относиться сведения, относящиеся к коммерческой, банковской, врачебной, иной профессиональной, а также личной и семейной тайне.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.