Супруга бывшего вице-губернатора Алтайского края слезно попросила «выгнать» журналистов из зала суда

17.02.2017 16:30
17 февраля в Железнодорожном районном суде Барнаула должно было состояться очередное заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны. Однако его отложили из-за нездоровья подсудимых. Как успели объяснить Денисовы, им нездоровится из-за повышенного внимания СМИ, в будущем они не хотят видеть журналистов в зале заседаний. Об этом сообщает «Алтапресс».
Перед началом заседания Татьяна Денисова заявила, что из-за публикаций в СМИ с последнего заседания ей стало плохо. Женщина заплакала и добавила, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, СМИ разглашают конфиденциальную информацию, которая звучит на заседаниях. Она ходатайствовала об отложении судебного разбирательства. Юрий Денисов против заявления жены не возражал. Он сказал, что тоже плохо себя чувствует из-за высокого давления.
Адвокаты поддержали ходатайства своих подзащитных и заявили, что к следующему заседанию подготовят письменное ходатайство о запрете присутствия СМИ на суде из-за огласки конфиденциальной информации. Следующее заседание по делу назначено на понедельник, 20 февраля.
Отметим, что по УПК к обстоятельствам, из-за которых может быть принято решение о слушании дела в закрытом судебном заседании, могут относиться сведения, относящиеся к коммерческой, банковской, врачебной, иной профессиональной, а также личной и семейной тайне.
Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.
Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.
17.02.2017 16:45
А взятки брать приятно было?
А нам приятно, когда нас обворовывают?
К позорному столбу таких, и чтобы каждый мог в ..ало сунуть!
17.02.2017 16:46
17.02.2017 16:47
17.02.2017 16:48
17.02.2017 17:03
Ты обвинение читал, лось сохатый?
17.02.2017 17:05
17.02.2017 17:23
Хм... Ну это только взятки берут в "одиночестве", а суд ведь по сути есть публичное действо. Поздно, как говорится, слёзки лить.
17.02.2017 17:46
1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
2. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда:
1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.
Если сразу не назначили закрытое заседание, то так и будет.
17.02.2017 18:01
17.02.2017 18:07
17.02.2017 18:26
17.02.2017 18:37
17.02.2017 18:49
___________
Они думали, им на суде банкетные столы накрывать тудут?!
17.02.2017 19:34
17.02.2017 19:38
17.02.2017 19:43
17.02.2017 20:25
Все они являются простыми "винтиками" в деятельности губернатора, а любой "винтик" в любой момент можно заменить другим "винтиком".
И как показывает практика, за деятельность губернатора несут ответственность, в том числе и уголовную, именно "винтики".
17.02.2017 20:42
17.02.2017 21:32
17.02.2017 21:43
Полагаю, что Татьяна Денисова не права. Если не виновата -публично докажи невиновность как свою, так своего супруга Юры Денисова.
Такому внимаю Ваших персон от журналистами можно только приветствовать, то чего не хватает в Славгороде, нет заказа партии власти, хотя дважды коронованный казнокрад в законе со своей ППЖ и фавориткой украли не меньше, но к нам СМИ не едуть / у меня в неделю по два судебных заседания с оборотнями в судебной мантии/.
На Вашем случае ВПП ЕР хочет показать оказать обществу в преддверии президентских выборов, что она "очищается" от коррумпированных чиновников, хотя далеко это не так.
В судебных постановлениях об отклонении замечаний на протокол судебного заседания судьи как правило, чтобы скрыть фальсификацию протокола судебного заседания от преследования по ст №292 УК РФ «Служебный подлог» утверждают:
-суд отклоняет их, поскольку якобы протокол судебного заседания содержит фактические обстоятельства , якобы в полной мере соответствуют пояснениям, данными участниками по делу в ходке судебного разбирательства.
Как правило мало кто из участников процесса пишет замечания но протокол, сличает с редакцией суда, работает с аудио фиксацией перенося их на бумажный носитель, это многочасовая кропотливая работа, на это и рассчитает ОБОРОТЕНЬ в судебной мантии.
Вот публично и доказывайте свою невиновность, а вот как Вы утверждаете - про конфиденциальностью информацию
/ это не про ОПГ Сашко ли Карлина - не путать с Сашко Билым, говорите, так все избиратели и правоохранители об этом полагаю знають, просто до него не дошла очередь у ФСБ, а остальных правоохранителей Сашко подмял под себя/
- это от лукавого. Закрытые заседания проводятся только с жертвами сексуального насилия или при гос измене носителем гос тайны. Полагаю что Ваша семья к такой категории не относится?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
17.02.2017 21:46
провокация на негуманность суда и для платящих гонорар -видите , мы всё делаем , что обещали .
Но это кровавая тирания , вот если бы брали взятку в Норвегии ......
Усматриваю намерение затягивать процесс с целью..... и тут всего 2 варианта у меня.
Пишите свои версии -