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Главная Лента новостей Супруга бывшего вице-губернатора Алтайского края слезно попросила «выгнать» журналистов из зала суда

Супруга бывшего вице-губернатора Алтайского края слезно попросила «выгнать» журналистов из зала суда

17.02.2017 16:30

17 февраля в Железнодорожном районном суде Барнаула должно было состояться очередное заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны. Однако его отложили из-за нездоровья подсудимых. Как успели объяснить Денисовы, им нездоровится из-за повышенного внимания СМИ, в будущем они не хотят видеть журналистов в зале заседаний. Об этом сообщает «Алтапресс».

Перед началом заседания Татьяна Денисова заявила, что из-за публикаций в СМИ с последнего заседания ей стало плохо. Женщина заплакала и добавила, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, СМИ разглашают конфиденциальную информацию, которая звучит на заседаниях. Она ходатайствовала об отложении судебного разбирательства. Юрий Денисов против заявления жены не возражал. Он сказал, что тоже плохо себя чувствует из-за высокого давления.

Адвокаты поддержали ходатайства своих подзащитных и заявили, что к следующему заседанию подготовят письменное ходатайство о запрете присутствия СМИ на суде из-за огласки конфиденциальной информации. Следующее заседание по делу назначено на понедельник, 20 февраля.

Отметим, что по УПК к обстоятельствам, из-за которых может быть принято решение о слушании дела в закрытом судебном заседании, могут относиться сведения, относящиеся к коммерческой, банковской, врачебной, иной профессиональной, а также личной и семейной тайне.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток. Так, по данным СУ СКР, с ноября 2009 по март 2016 года Денисов брал деньгами и имуществом взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. В обмен вице-губернатор подписывал финансовую документацию по расходованию денег, полученных учреждениями в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов на федеральные целевые программы по развитию образования. Кроме того, взятки передавались за определенные кадровые решения.

Всего установлено четыре эпизода преступной деятельности чиновника. При этом сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей. Деньги он получал различными частями как лично, так и через посредника, которым в большинстве случаев выступала его жена Татьяна. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисовым, по версии следствия, было получено более 2,5 млн рублей. Незадолго до Нового года супругу Юрия Денисова, также проходящую по делу в качестве фигуранта, выпустили из СИЗО под домашний арест.

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Комментарий

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Комментариев 21
КГБ

17.02.2017 16:45

Бедненькие, неприятно им, давление у них!
А взятки брать приятно было?
А нам приятно, когда нас обворовывают?
К позорному столбу таких, и чтобы каждый мог в ..ало сунуть!
ИМХО

17.02.2017 16:46

Не может быть, чтобы губернатор не знал о хищениях Денисова.
Тот самый Бийчанин

17.02.2017 16:47

А что его на свободу не выпускают? Вроде и сумма не та... Юрий Николаевич, сдай уже своих покровителей, так и срок скостят, да и край очистим. Люди еще и спасибо скажут. Нам то понятно, что это показуха от АБК.
куку гриня

17.02.2017 16:48

Ну надо же, давление у них. Как взятки брать, так прям румянец во все щеки и настроение замечательное, а как отвечать, так сразу больные они. Твари!
какие хищения, лашара?

17.02.2017 17:03

ИМХО писал(а):
Не может быть, чтобы губернатор не знал о хищениях Денисова.


Ты обвинение читал, лось сохатый?
НЕПОНЯТКА

17.02.2017 17:05

Главного врача 8 - ой горбольницы Братышева уволили с работы по причине хищения денег бухгалтерами. Тогда почему Карлин ещё сидит в кресле губернатор?
ФигВам

17.02.2017 17:23

"нездоровится из-за повышенного внимания СМИ..."
Хм... Ну это только взятки берут в "одиночестве", а суд ведь по сути есть публичное действо. Поздно, как говорится, слёзки лить.
Миха-прокурор

17.02.2017 17:46

УПК РФ, Статья 241. Гласность

1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
2. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда:
1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.

Если сразу не назначили закрытое заседание, то так и будет.
КГБу

17.02.2017 18:01

Кто тебя обворовал? Или ты взятку Денисову по заданию оперов впаривал?
читатель

17.02.2017 18:07

Не надо было деньги воровать и взятки брать, а теперь им плохо. Ничего, потерпят. А СМИ должны знать все и суд у нас открытый. Не надо было воровать. Когда взятки брали, давления не было?
да это же мы

17.02.2017 18:26

Юрик! (по имени отчеству язык уже не поворачивается). Как тебе не стыдно, сукин ты сын! Я готов любому мужчине простить- измену жене, тягу к рюмке, хамство рвачесто, брехню, прелюбодеяние, - все то, что применительно к мужику, мужлану. Но ты на виду у всего края был предельно вылощен, аккуратно одет, с высоких трибун завихеривал такие речи, что и Ленин не всегда бы вывернул на изнанку твои мысли. Ты был рафинированный чиновник, обласканный и судьбой, и властью. В тебе появились в последнее время гонор, спесь, барство,ты чувствовал, что губернатор благоволил тебе и это давало тебе основания выкручивать руки всем, кто "не с нами. тот против нас" Я, слава Господу Богу, никогда не работал с тобой,а встречался редко, где- то на совещаниях, конференциях и т. д.. И может ты вызывал у подчиненных тебе дам чувство уважения или вожделения, но , как простой мужик, я никогда не соглашался с их характеристиками: на мой взгляд, в тебе что-то было отталкивающее, неестественное, прилизанное,что-то такое, что у меня как настоящего мужчины , при твоем виде вызывало рвотные позывы. А я не знал- почему? Теперь- знаю: внутри ты уже был весь прогнивший, в те времена ты уже БРАЛ, трогал, приходил в экстаз от этих актов соития с незаконно "заработанными " рублями. а потому смердил, источал не "Шипр" или "Красную Москву"- по тем временам одеколоны шик- модерн! В тебе уже развивались и множились глисты взяточничества, крепла похотливая мысль стареющей шлюхи- ну вот еще разок,и завяжу. Я не судья тебе, как и любой из нас. Мы все подвержены и греху, и соблазну. Но как сказано в Откровении от Луки" нельзя не придти на Землю соблазнам. Но горе тому, через кого они приходят" .Загляни в Библию, это о тебе, златолюбце, любители роскоши и чванливом чиновнике, который на долгие годы унес с алтайской земли непоколебимую веру в честность и безупречную репутацию УЧИТЕЛЯ.
гость

17.02.2017 18:37

Вот точно сказано - барство и ощущение вседозволенности под покровительством губернатора и привели на скамью подсудимых на старости лет. А самое главное - пострадал от рук собственного ставленника, с которым, видно, надеялся (за помощь в карьере) "пилить" без помех и по-крупному. Притупилось кадровое чутье на старости лет, польстился на...
Офигели совсем!

17.02.2017 18:49

...Как успели объяснить Денисовы, им нездоровится из-за повышенного внимания СМИ, в будущем они не хотят видеть журналистов в зале заседаний...
___________
Они думали, им на суде банкетные столы накрывать тудут?!
Читателю

17.02.2017 19:34

Воровать-тайно брать не своё. А брать взятки... Кто там потерпевший? Бюджет?За это максимум увольнять, но не в тюрьмах же годами гноить. А в Китае вас и за такие вот комменты расстреляют, а не только за взятки и многое другое
арап

17.02.2017 19:38

Все тут злопыхатели либо не знают реального положения вещей, либо просто мстят за что то. либо реально верят в честные органы. Сейчас дела по взяткам фабрикаются пачками. А быдло смотрит телик, верит и хавает
гость

17.02.2017 19:43

Быстрей бы уж, им приговор вынесли и на Колыму. Вот там, СМИ им не будет мешать "лес валить".
Переживающий

17.02.2017 20:25

А я думаю, что эта история с Денисовым (и не только эта!) должна заставить задуматься тех, кто сегодня в угоду губернатора обворовывает Алтайский край.
Все они являются простыми "винтиками" в деятельности губернатора, а любой "винтик" в любой момент можно заменить другим "винтиком".
И как показывает практика, за деятельность губернатора несут ответственность, в том числе и уголовную, именно "винтики".
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

17.02.2017 20:42

А почему не привлекают и не озвучивают ФИО взяткодателей ? По одной же статье идут . А почему СКР не приследует начальника Денисова ? Или кто там в Алтайском крае РУЛЕВОЙ -СМОТРЯЩИЙ ?
гость

17.02.2017 21:32

Валентина, ну главный из СКР специально объяснял про взяткодателей. Вот если человек по собственной инициативе предлагает дать взятку, преследуя какой-то собственный корыстный интерес - то он взяткодатель и должен отвечать. Ну вот остановил вас гаишник на дороге и хочет права отобрать за пересечение двойной сплошной, а вы ему взятку предлагаете, чтобы он сделал вид, что никакого нарушения не было - то вы взяткодатель. А если вы ничего не нарушали, а гаишник с вас взятку требует, а иначе, говорит, права отберу и ничего не докажешь - то вы пострадавший и имеете право заявить куда следует о вымогательстве. Так вот Денисов - второй вариант. Никто ему по собственной инициативе никаких денег не предлагал. Но была у чела власть над подчиненными безграничная: хочу- казню, хочу - милую. Вот он ей и пользовался: или плати, или уволю (вариант - не дам денег на оплату уже выполненной коллективом работы, выброшу из федеральной программы и т.п. - выбирайте на свой вкус). А кому жаловаться побежишь? Губернатору? Так до него - как до неба. И не факт, что тебе же хуже не будет - не зря же говорят: рука руку моет. Так что эти люди - пострадавшие, а не преступники.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

17.02.2017 21:43

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
Полагаю, что Татьяна Денисова не права. Если не виновата -публично докажи невиновность как свою, так своего супруга Юры Денисова.
Такому внимаю Ваших персон от журналистами можно только приветствовать, то чего не хватает в Славгороде, нет заказа партии власти, хотя дважды коронованный казнокрад в законе со своей ППЖ и фавориткой украли не меньше, но к нам СМИ не едуть / у меня в неделю по два судебных заседания с оборотнями в судебной мантии/.
На Вашем случае ВПП ЕР хочет показать оказать обществу в преддверии президентских выборов, что она "очищается" от коррумпированных чиновников, хотя далеко это не так.
В судебных постановлениях об отклонении замечаний на протокол судебного заседания судьи как правило, чтобы скрыть фальсификацию протокола судебного заседания от преследования по ст №292 УК РФ «Служебный подлог» утверждают:
-суд отклоняет их, поскольку якобы протокол судебного заседания содержит фактические обстоятельства , якобы в полной мере соответствуют пояснениям, данными участниками по делу в ходке судебного разбирательства.

Как правило мало кто из участников процесса пишет замечания но протокол, сличает с редакцией суда, работает с аудио фиксацией перенося их на бумажный носитель, это многочасовая кропотливая работа, на это и рассчитает ОБОРОТЕНЬ в судебной мантии.
Вот публично и доказывайте свою невиновность, а вот как Вы утверждаете - про конфиденциальностью информацию
/ это не про ОПГ Сашко ли Карлина - не путать с Сашко Билым, говорите, так все избиратели и правоохранители об этом полагаю знають, просто до него не дошла очередь у ФСБ, а остальных правоохранителей Сашко подмял под себя/
- это от лукавого. Закрытые заседания проводятся только с жертвами сексуального насилия или при гос измене носителем гос тайны. Полагаю что Ваша семья к такой категории не относится?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
дешёвая постанова от ватокатов

17.02.2017 21:46

прекрасненько же начитаны ночами томиком УПК РФ.
провокация на негуманность суда и для платящих гонорар -видите , мы всё делаем , что обещали .
Но это кровавая тирания , вот если бы брали взятку в Норвегии ......
Усматриваю намерение затягивать процесс с целью..... и тут всего 2 варианта у меня.
Пишите свои версии -