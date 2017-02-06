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Главная Лента новостей На Алтае сохраняется режим ЧС из-за второй волны сильных метелей

На Алтае сохраняется режим ЧС из-за второй волны сильных метелей

21.02.2017 08:33

21 февраля, после небольшого затишья, ожидается вторая волна сильного ветра с порывами, метель, что приведет к осложнению обстановки на дорогах Алтайского края. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В период непогоды спасатели настоятельно рекомендует жителям населенных пунктов края воздержаться от поездок. Из-за метели временно закрыто движение по всем трассам региона. Ограничение движения введено для всех видов транспорта. На расчистке трасс работают силы дорожных организаций, но ситуация остается  сложной.

Днем ранее в региональном ГУ МЧС прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова. После уточнения обстановки было решено рекомендовать ввести режим ЧС в 24 муниципальных образованиях края.

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