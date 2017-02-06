Снежная анархия: природный катаклизм принес волну разрушений в Алтайский край

Вечер 20 и утро 21 февраля в Алтайском крае проходили за подсчетом убытков и даже простого количества дорожных аварий, повреждений электросетей и строений, травм, полученных пешеходами. Причиной всего этого во многих случаях стал опустившийся на регион буран, из-за которого власти края были вынуждены ввести режим ЧС и перекрыть множество междугородних маршрутов.

Вечером 20 февраля небольшой инцидент произошел у ТЦ «Волна» в Барнауле, где находится единственный работающий на данный момент супермаркет «Ашан». Как стало известно, от объекта, который развивает совладелец сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин, отошел кусок обшивки. Ряд пользователей принялись проводить параллели с инцидентом вокруг другого объекта г-на Ракшина — ТЦ «Галактика», который сейчас не работает из-за обрушения потолочных перекрытий над «Ашаном».

В администрации торгового центра «Волна» ИА «Банкфакс» уточнили, что из-за ветра элемент фасада действительно деформировался, а чтобы избежать последствий, было решено его временно демонтировать. Таким образом никакого ущерба посетителям кусок обшивки не принес. «Мы этот кусочек оторвали сами, чтобы он не упал. Сразу же обратились в обслуживающую организацию, думаю, после праздников все уже восстановим. Никакого ущерба, кроме внешнего вида ТЦ, случай не принес», — уточнили в администрации «Волны».

Также из-за ветра оторвался светофор на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна. Он буквально повис на проводах и, естественно, не действовал. Водителям пришлось какое-то время, до приезда сотрудников ГИБДД, самостоятельно решать вопрос очередности проезда.

Целый ряд дорожных происшествий имел место за последние 12 часов, причем многие из них пришлись на наиболее оживленные улицы краевого центра. Помимо относительно легких ДТП, пусть и с участием пассажирского транспорта, на дорогах Барнаула имели место массовые аварии с участием пешеходов.

Так, к вечеру 20 февраля из-за ДТП был закрыт выезд из Барнаула по Новому мосту, многие междугородние трассы также оказались недоступны для проезда: по маршруту Барнаул - Бийск проехать было невозможно из-за серьезной аварии в Троицком районе, где «КамАЗ» сбил опору освещения. Топчиха оказалась оторвала от «материковой» части края из-за снега. Поворот с трассы на Новосибирск в сторону Бийска также был заблокирован. Проезд до аэропорта Барнаула усложнен из-за происшествия с участием «КамАЗа» и нескольких легковых машин.

В самом Барнауле в районе «Крытого рынка» на улице Титова автобус маршрута 57 собрал два легковых автомобиля и на некоторое время усложнил проезд. На улице Малахова напротив ТЦ «Весна» автомобиль выбросило на трамвайные пути, его не могли убрать больше часа. В районе ТРЦ «Европа» сразу пять машин сошлись в аварии. Утром 21 февраля автомобиль такси «Максим» протаранил пассажирский автобус на пересечении Павловского тракта и улицы Шумакова.

По состоянию на 21 февраля федеральные трассы открыты для движения, но ситуация пограничная. В течение дня погода будет переменчивой, не исключено, что новые волны сильного ветра и снега заставят экстренные службы вновь перекрыть дороги. И ГУ МЧС, и комментаторы в Сети советуют абсолютно всем автомобилистам, независимо от опыта вождения, не пользоваться личным транспортом и отправляться в поездки лишь в случае крайней необходимости. Как видно из дорожной ситуации, часто водители бывают излишне самоуверенны в условиях экстремальной погоды.