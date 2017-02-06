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Главная Лента новостей Алтайский край вошел в Топ-20 российских регионов по числу вероятных банкротов

Алтайский край вошел в Топ-20 российских регионов по числу вероятных банкротов

21.02.2017 10:54

В Алтайском крае насчитывается более 10 тысяч потенциальных банкротов-физлиц. Это один из самых высоких абсолютных показателей в стране, следует из публикации «Известий». Издание подготовило рейтинг российских регионов, взяв за основу данные Объединенного кредитного бюро.

ОКБ провело анализ количества потенциальных банкротов в России на основе данных 230 млн кредитных историй 66,5 млн заемщиков. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга от 500 тысяч рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. По данным ОКБ, в Алтайском крае потенциальных банкротов насчитывается 10 195 человек (16-ое место по стране). В Республике Алтай таковых значится всего 719 жителей, меньше лишь в Ингушетии — 714 человек. Тройка лидеров выглядит вполне ожидаемо — Москва (98 072), Московская область (55 733) и Санкт-Петербург (35 381).

Однако, если рассматривать ситуацию с точки зрения того, какую долю составляют предполагаемые банкроты от общего числа заемщиков с открытыми счетами, то ситуация в Алтайском крае уже не выглядит столь драматично. Согласно статистике ОКБ, в Алтайском крае это число составляет 1,24 %, а в РА — 0,9 %. Лидирует по доле потенциальных банкротов среди заемщиков Чукотский АО - 7,7 %. За ним следуют Еврейский АО (3,8 %), Бурятия и Магаданская область (по 2,7 %). В список регионов с высокой долей потенциальных банкротов (более 2 %) также вошли Ингушетия, Якутия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Московская область и Красноярский край. На другом полюсе рейтинга — экономически стабильные регионы, в них доля граждан, претендующих на статус банкрота, стабильно ниже 1 % от заемщиков.

По словам аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, самая высокая доля потенциальных банкротов наблюдается в регионах с наибольшим падением доходов населения. По данным Росстата, в 2016 году доходы граждан на Чукотке показатель упали на 17,7 %, в Магаданской области — на 13,3 %, в Еврейском автономном округе — на 10,7 %. В то же время на Чукотке наивысший показатель среднего долга на заемщика — 380 тысяч рублей, это в 1,8 раза выше, чем в целом по стране. Меньше всего потенциальных банкротов оказалось в Дагестане, Коми и Чечне (по 0,8 %). По словам экспертов, кредитами в этих регионах главным образом пользуются заемщики со стабильным подтвержденным доходом, в результате чего в регионах низкий уровень просрочки и небольшая сумма среднего долга на заемщика. В Республике Алтай, Белгородской и Смоленской областях показатель составляет 0,9 %. В Тверской, Курганской, Сахалинской и Нижегородских областях доля потенциальных банкротов среди заемщиков достигает 1 %.

По данным ОКБ, в регионах с наибольшим количеством потенциальных банкротов уровень платежной дисциплины хуже среднего по стране. Так, в Ингушетии просрочено 37 % всех кредитов, в Карачаево-Черкесии — 33 %, в Бурятии и Калмыкии — около 30 %. Средняя сумма долга на одного заемщика в Чукотке, Якутии, Магаданской и Московской областях колеблется в интервале 300–380 тысяч рублей при средней сумме долга на заемщика по стране в 209 тысяч рублей, отметил директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов. Регионы, где доля банкротов низкая, в целом отличаются довольно хорошей платежной дисциплиной в сочетании с невысокой суммой долга на заемщика. Так, в Дагестане средняя сумма долга на одного заемщика составляет 129 тысяч рублей, в Чечне — 149 тысяч, в Коми — 207 тысяч рублей, то есть ниже, чем в целом по стране.

Инфографика: izvestia.ru

Справка:

По данным ОКБ, 55 % потенциальных банкротов — мужчины, 45 % — женщины. Больше всего среди потенциальных банкротов людей в возрасте 50–60 лет — 20 %. «Мужчины склонны больше рисковать, не так тщательно планируют будущие соотношения доходов и расходов, — объяснил Марк Гойхман. — Женщины же, наоборот, более осторожны в решениях, дисциплинированны, аккуратны в расчетах. Это не только российская тенденция. По данным Франкфуртского университета, мужчины оказываются закредитованными (то есть имеют слишком высокую долговую нагрузку в сравнении с доходами) в 30 % случаев, а женщины — в 10 %». По словам г-на Гойхмана, высокая доля 50–60-летних среди потенциальных банкротов связана с меньшими доходами и возможностями трудоустройства таких людей, их более низкой финансовой грамотностью.

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Комментарий

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Комментариев 7
За - шибись

21.02.2017 11:31

новость...
Гость

21.02.2017 11:35

У нас 99% с рождения потенциальные банкроты.
506

21.02.2017 11:43

Отдавать нечем вот и не берем да и не дают. Банки уже научены.
сильчанин

21.02.2017 11:49

...ни в 20-м топе, а уже давно в полной жопе во всех без исключения делах житейских и социальных
М. Горький

21.02.2017 12:12

Доходная часть бюджета 13 трилл. руб., расходная 16, т.е. 3 триллиона в минус. В обороте 35 триллионов ( из них 7,2 наличные деньги, остальные виртуальные, в банках)
Долги: 13 триллионов - это гос долг (губернаторы с различными федеральными программами, бюджетные ассигнования и прочие государственные организации) ,
29 триллионов - это долг "малоимущих" компаний, таких как ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ и т.д.
39 триллионов - это мы с вами ( кредиты и ипотека)
ИТОГО: доходы 35 (оборотных средств?)+ 13(доходная часть бюджета) = 48 триллионов
расходы 13( гос долг) + 29(частный сектор)+39 ( народ)+ 3 (дефицит бюджета)= 84 триллионов руб.
84 -48 = 36 триллионов рублей в минусе, как только разворуют Резервный фонд и ФНБ, эта цифра резко пойдет в верх и если обрушится цены на нефть - то это НИЩЕТА и ДЕФОЛТ!!! 90-ые года - покажутся сказкой!


г

21.02.2017 12:22

Больше всего среди потенциальных банкротов людей в возрасте 50–60 лет — 20 %.
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20 % - это большинство? Странная математика, однако! Может и остальные цифры - туфта, и все намного хуже?
да это я

21.02.2017 12:34

Почти все пенсионеры, отдавшие СИЛЫ, лучшие годы стране, не должны стать банкротами и в прямом, и в переносном смысле этого слова.Край прирастает небывалыми урожаями зерна (более 5 млн. тонн), гречихи, свеклы, надоями молока, растет производство "лучшего меда" в мире, ширится туристическая зона, прирастает промышленное производство на Алтае, как говорят местные СМИ, выросла до 21 тыс. руб среднемесячная зарплата, налоговик Валерий Тарада утверждает о значительном росте собираемых налогов, краю выделяются дополнительные дотации и т.д. А в стране на четверть увеличена добыча газа, нефти, осваиваются новые месторождения, золота накопали больше, чем в прошлые годы . Так почему у нас нищенские пенсии, смехотворные добавки к ним на уровень инфляции, а число миллиардеров в крае обещает вырасти, яхты миллиардеров все удлиняются, увеличивается их тоннаж. Или у нас два государства в государстве? Одно- для лиц , имеющих, как правили двойное гражданство, другое- отстойник для тех, с кого выжали все соки и теперь сделали банкротами по существу? А это справедливо? А это не аморально при полном обнищании народа получать во властных структурах на расчетные карточки чиновничьи зарплаты с номиналом пятизначных цифр? Да пусть себе! Но почему из прибавок в казне от наших достижений -государства, края- не хватает на прибавку тем, кто обязан получать ее, прибавку, в первую очередь- ветеранам,инвалидам,больным и детям, а чиновникам- по остаточному принципу.Но... Пирамиду перевернули с ног на голову еще в 1991 году, и теперь все стесняются говорить вслух о СОЦИАЛЬНОй справедливости, о том, что в современном российском обществе есть целый пласт народа, который нуждается в защите государства, его опеке, поддержке и ...любви и уважении! А почему? Деньги в стране и крае есть. Другой вопрос- для кого?