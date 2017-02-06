Алтайский край вошел в Топ-20 российских регионов по числу вероятных банкротов

В Алтайском крае насчитывается более 10 тысяч потенциальных банкротов-физлиц. Это один из самых высоких абсолютных показателей в стране, следует из публикации «Известий». Издание подготовило рейтинг российских регионов, взяв за основу данные Объединенного кредитного бюро.

ОКБ провело анализ количества потенциальных банкротов в России на основе данных 230 млн кредитных историй 66,5 млн заемщиков. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга от 500 тысяч рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. По данным ОКБ, в Алтайском крае потенциальных банкротов насчитывается 10 195 человек (16-ое место по стране). В Республике Алтай таковых значится всего 719 жителей, меньше лишь в Ингушетии — 714 человек. Тройка лидеров выглядит вполне ожидаемо — Москва (98 072), Московская область (55 733) и Санкт-Петербург (35 381).

Однако, если рассматривать ситуацию с точки зрения того, какую долю составляют предполагаемые банкроты от общего числа заемщиков с открытыми счетами, то ситуация в Алтайском крае уже не выглядит столь драматично. Согласно статистике ОКБ, в Алтайском крае это число составляет 1,24 %, а в РА — 0,9 %. Лидирует по доле потенциальных банкротов среди заемщиков Чукотский АО - 7,7 %. За ним следуют Еврейский АО (3,8 %), Бурятия и Магаданская область (по 2,7 %). В список регионов с высокой долей потенциальных банкротов (более 2 %) также вошли Ингушетия, Якутия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Московская область и Красноярский край. На другом полюсе рейтинга — экономически стабильные регионы, в них доля граждан, претендующих на статус банкрота, стабильно ниже 1 % от заемщиков.

По словам аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, самая высокая доля потенциальных банкротов наблюдается в регионах с наибольшим падением доходов населения. По данным Росстата, в 2016 году доходы граждан на Чукотке показатель упали на 17,7 %, в Магаданской области — на 13,3 %, в Еврейском автономном округе — на 10,7 %. В то же время на Чукотке наивысший показатель среднего долга на заемщика — 380 тысяч рублей, это в 1,8 раза выше, чем в целом по стране. Меньше всего потенциальных банкротов оказалось в Дагестане, Коми и Чечне (по 0,8 %). По словам экспертов, кредитами в этих регионах главным образом пользуются заемщики со стабильным подтвержденным доходом, в результате чего в регионах низкий уровень просрочки и небольшая сумма среднего долга на заемщика. В Республике Алтай, Белгородской и Смоленской областях показатель составляет 0,9 %. В Тверской, Курганской, Сахалинской и Нижегородских областях доля потенциальных банкротов среди заемщиков достигает 1 %.

По данным ОКБ, в регионах с наибольшим количеством потенциальных банкротов уровень платежной дисциплины хуже среднего по стране. Так, в Ингушетии просрочено 37 % всех кредитов, в Карачаево-Черкесии — 33 %, в Бурятии и Калмыкии — около 30 %. Средняя сумма долга на одного заемщика в Чукотке, Якутии, Магаданской и Московской областях колеблется в интервале 300–380 тысяч рублей при средней сумме долга на заемщика по стране в 209 тысяч рублей, отметил директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов. Регионы, где доля банкротов низкая, в целом отличаются довольно хорошей платежной дисциплиной в сочетании с невысокой суммой долга на заемщика. Так, в Дагестане средняя сумма долга на одного заемщика составляет 129 тысяч рублей, в Чечне — 149 тысяч, в Коми — 207 тысяч рублей, то есть ниже, чем в целом по стране.