На Алтае «игра» в социальных сетях едва не довела школьника до суицида

Следственные органы СУ СКР по Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту попытки самоубийства, которую совершил 15-летний школьник. По версии стражей порядка, его вынудили сделать это через одно из сообществ игры «Синий кит» в соцсети, которая около года вызвала широкий интерес со стороны властей и СМИ к теме подростковых самоубийств. Об инциденте сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, с декабря 2016 по февраль 2017 года неизвестные лица втянули 15-летнего мальчика в игру «Синий кит». Ее суть заключается в том, что подростки должны выполнять задания от куратора, последним является самоубийство. Как утверждается на сайте СУ СКР, этот пункт организаторам довести до конца не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Республиканский СУ СКР приводит несколько советов для родителей, которые могут помочь им предотвратить трагедию. Так, если есть какие-то подозрения в участии ребенка в интернет-игре, нужно просмотреть все интернет-браузеры, доступные детям, переходы по ссылкам, все доступные страницы ребенка в соцсетях. Необходимо установить круг тем, которым посвящены сообщества, в которых состоит ребенок (музыка, видео, фото, круг общения). Также стоит взять под контроль sim-карты, которыми пользуется ребенок, наладить контакт с родителями тех детей, с кем общается отпрыск. «Ребенок не перейдет черту, если у него есть доверительные отношения с родителями. Необходимо внимательнее относиться к детям, разговаривать с ними на разные темы. Тогда с проблемами и вопросами они обратятся не к виртуальным знакомым, а к родителям», - говорится на сайте следственного управления.

Отметим, что по сообщениям федеральных СМИ, с недавних пор администрация «ВКонтакте» начала блокировать интернет-страницы, на которых используются хэштеги «синий кит» и другие, характерные для подобных подростковых интернет-игр.