Барнаульская агломерация «раскатает по ямкам» первый миллиард

20 февраля на заседании Общественной палаты Барнаула стартовало обсуждение перспектив развития транспортной системы Барнаульской агломерации. Застрельщиками выступили в основном чиновники, обычным горожанам предлагают поучаствовать в дискуссии дистанционно — посредством электронный почты. Проект «Безопасные и качественные дороги» входит в 11 приоритетных направлений социально-экономического развития РФ, цель которых – улучшение жизни населения и стимулирование экономики.

В мероприятии участвовали начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин, первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, представители ГИБДД, Госавтодорнадзора, ОНФ, члены общественного совета при Минстройтрансе.

Дмитрий Коровин, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края: Главные задачи проекта - привести в нормативное состояние дорожные сети регионов с населением свыше 500 тысяч человек (2018 год – 50 % от общей протяженности, к 2025 году – 85 %), а также устранить места концентрации ДТП. Всего в проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 37 агломераций в 34 регионах РФ. Программа комплексного развития транспортной Барнаульской городской агломерации позволит к концу 2018 года обеспечить увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние с 540 до 755 км. За два года будет отремонтировано 215 км дорожной сети агломерации, (55 улиц Барнаула, пять дорог краевого значения и две - федерального). Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий должно уменьшиться в два раза. За два года на реализацию программы будет направлено более 3 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Напомним, одним из главных условий участия для регионов является ежегодное софинансирование в размере не менее 50 %. Так, в текущем году на развитие транспортной системы Барнаульской агломерации из федерального бюджета планируется направить 637,5 млн рублей, доля консолидированного бюджета города и края на 2017 год составит 738 млн рублей.

Во время обсуждения проекта участники дискуссии предложили «перестраховаться» и принять меры для того, чтобы дорожный ремонт оказался высококачественным, а плановые ремонты инженерных коммуникаций были проведены перед асфальтированием. Кроме того, прозвучало предложение не ограничиваться асфальтированием имеющихся дорог, но и строить новые.

«Наряду с реализацией федерального проекта будут вестись работы по городским программам, направленные на развитие дорожной сети. На эти цели заложено 175 млн рублей. Начнем строить дороги в новых микрорайонах по улицам Ускова, Взлетной, Балтийской. На пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова после ремонта появится дополнительная полоса для поворота налево. Строим тротуары. Предусмотрен большой объем работ по озеленению вдоль трасс. На это выделены средства из краевого бюджета», - уведомил Анатолий Воронков.

Участники общественного обсуждения могут направить свои предложения и замечания в электронном виде на адрес: barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru до 15 апреля.

Как сообщалось ранее, самые протяженные участки, которые отремонтируют до конца года в Барнауле - улица Трактовая от Павловского тракта до улицы Дальней (4,16 км), улица Советской Армии от Павловского тракта до улицы Малахова (3,4 км), проспект Красноармейский от моста через Барнаулку до проспекта Строителей (3,12 км), улица Власихинская от улицы Фурманова до шоссе Ленточный Бор (2,07 км), улица Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до проспекта Ленина (1,8 км), бульвар 9-го января от улицы Шевченко до улицы Водопроводной (1,8 км), четная сторона улицы Попова от улицы Энтузиастов до Павловского тракта (1,26 км). Из других городских магистралей, которые будут отремонтированы, можно выделить часть улиц Сухэ-Батора, Георгиева, Транзитной и пр.

Добавим, главная цель программы - «разгрузить» дороги с наиболее высокой интенсивностью движения в «час пик», а также снизить уровень аварийности. Для этих целей помимо прочего, запланировано увеличение числа светофоров, барьерных ограждений, дорожных неровностей, островков безопасности, комплексов фото- и видеофиксации правонарушений. Кроме того, планируется приобрести дополнительные единицы подвижного состава транспорта общего пользования.