13 друзей осудили за кражу нескольких тысяч кур с птицефабрики в Алтайском крае

От 3 до 5 лет колонии получили участники преступной группы, которые на протяжении нескольких месяцев воровали кур с птицефабрики в Павловском районе. Всего 13 подельников за несколько месяцев умудрились вывезти с производственного объекта несколько тысяч пернатых, следует из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Как установлено, с ноября 2013 года преступники воровали корма и кур, а также другое имущество, списывая его нехватку на производственные нужды. Действуя в режиме конспирации, они «обчистили» родное предприятие на сумму более 1,5 млн рублей. Сейчас установлено, что преступления совершены самими работниками охранниками и посторонними, которые им помогали.

В сообщении полностью не раскрывается, каким образом действовали преступники. Однако известно, что осужденным применены положения УК РФ о конфискации имущества, которое использовалось как орудие совершения преступлений (например, грузовой автомобиль, сотовые телефоны). В обеспечение гражданского иска, который удовлетворен в полном объеме, суд передал на реализацию имущество нескольких осужденных, в том числе земельный участок и грузовик.

С учетом обстоятельств, роли каждого из участников организованной группы, четверо подсудимых приговорены к реальному лишению свободы на срок от 3 лет 5 месяцев до 5 лет и 4 месяцев. 17 февраля приговор был подтвержден Алтайским краевым судом.

Название пострадавшей компании не раскрывается. Однако можно отметить, что в Павловском районе есть как минимум два объекта, которые могли пострадать от преступных действий — Павловская и Комсомольская птицефабрики. Судя по фамилиям осужденных, указанным в карточке дела, а также по данным справочников, пострадал последний объект — одна из крупнейших птицефабрик Алтайского края.