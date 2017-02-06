Даю установку: алтайские единороссы в Москве получают указания на выборную кампанию 2017 года

В Москве 20 февраля стартовал обучающий семинар «Актуальные задачи партийной работы и партийного строительства на 2017 год» для представителей исполкомов «Единой России». Мероприятие в первую очередь посвящено старту выборной кампании 2017 года: как указано на сайте ЕР, в его рамках федеральное руководство впервые встретилось с обновленным после выборов-2016 руководством реготделений и обговорило условия праймериз, в том числе на муниципальном уровне. Наставления получили и алтайские представители ЕР.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Даниил Бессарабов, в семинаре в Москве кроме него приняли участие лидер алтайского реготделения, председатель АКЗС Александр Романенко и руководитель исполкома реготделения, куратор избирательной кампании Андрей Клюзов. Судя по фото в Instagram, на мероприятии присутствует также замруководителя регионального исполкома Евгений Шадринцев. «Очень рад встрече с земляками и коллегами по партии. Вместе участвуем в семинаре, посвященном актуальным задачам и форматам партийной работы, а также старту избирательной кампании 2017 года всех уровней», — написал алтайский думец.

Он отметил, что по итогам выборов и отчетно-выборных конференций в регионах произошло серьезное обновление кадрового состава, поэтому семинар носит практический характер. Впервые в качестве лидера алтайской ячейки ЕР в нем принимает участие Александр Романенко, сменивший на посту Бориса Трофимова.

На площадках в том числе обсуждается процедура праймериз. Как сообщали федеральные СМИ, в этом году ЕР планирует расширить ее применение до муниципального уровня. Так, предполагается, что кандидатов через предварительное голосование отберут не только на выборы глав субъектов и региональных парламентов, но и депутатов представительных органов административных центров регионов и даже более мелких муниципалитетов.

Напомним, что в сентябре 2017 года состоятся выборы в Барнаульскую гордуму. Единый день предварительного голсования в ЕР состоится 28 мая. Однако до сих пор не утвержден окончательный вариант проведения праймериз. На этот счет пока опубликован лишь общий комментарий Андрея Клюзова. «По Барнаулу мы рассчитываем провести праймериз по открытой модели. Таков федеральный посыл для административных центров», — приводило слова Андрея Клюзова ИА «Амител». Это значит, что в отборе кандидатов смогут принять участие все желающие, а не только члены ЕР.

Как заявил в своем сообщении г-н Бессарабов, алтайские единороссы уже успели получить наставления от зампреда Госдумы, ранее представлявшего в ГД Алтайский край, Сергея Неверова. «Сегодня в рамках своего выступления секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов обозначил приоритеты работы партии в рамках предстоящих праймериз, предвыборной кампании и единого дня голосования, — открытость, легитимность и ответственность», — заявил депутат.

Отметим, что под похожим лозунгом (открытость, конкурентность, легитимность) проходила и подготовка к выборам 2016 года. Это, впрочем, не избавило единороссов от критики как во время праймериз, так и во время самого голосования. Причем она следовала и от самих единороссов, и от оппозиции. Также обращает на себя внимание отсутствие в новом лозунге конкурентности.

В открытии семинара принял участие начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, который, в частности, отметил, что для того, чтобы удерживать лидирующие позиции, партии «необходимо понимать и чувствовать, что хотят люди, добиваться для них справедливости, стремиться ежедневным кропотливым трудом изменить ситуацию к лучшему», сообщается на федеральном сайте «Единой России».

На семинаре перед участниками выступят известные эксперты и представители Центризбиркома, которые расскажут о подготовке к выборам в рамках закона. Всего в работе семинара принимают участие порядка полутысячи сотрудников региональных исполнительных комитетов. Очевидно, по возвращении алтайские единороссы донесут до партийцев и общественности установки на ближайшие выборы.