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Главная Лента новостей Алтайского предпринимателя с пятью тоннами «неправильного» сыра «выслали» из Калининграда

Алтайского предпринимателя с пятью тоннами «неправильного» сыра «выслали» из Калининграда

22.02.2017 09:51

Управление Россельхознадзора по Калининградской области не пустило в регион партию сыра, которую намеревался ввезти неназванный алтайский предприниматель. Из-за нарушений груз отправили обратно в Алтайский край, говорится на сайте ведомства.

Бизнесмен пытался ввезти товар через пункт пропуска «МАПП Чернышевское», но инспекторы выявили нарушения ветеринарных требований. Из сообщения следует, что груз индивидуальный предприниматель купил на территории Алтайского края.

В составе поставки было две партии. Одна из них с сыром «Фитнес-Чиз» 25 %, весом более 1230 кг. При проведении ветеринарного контроля установлено несоответствие наименования предприятия производителя, указанного в ветеринарном свидетельстве (ОАО «Лидский МКК»), наименованию на маркировочных этикетках («Ошмянский сыродельный завод», филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»). При досмотре доступной части груза выявлена дата выработки, не заявленная в ветеринарном свидетельстве — 25 января 2017 года. Выпуск груза запрещен.

Еще более печальная судьба ожидает вторую партию — ее придется вернуть на место закупки. Сыр «Беларускае злата» (45 %, дата выработки — 20 января) и сыр «Король Эдвард» (45 %, дата выработки — 4 января) общим весом более 5,4 тонн не прошел контроль. Выяснилось, что сыры произведены белорусским предприятием ОАО «Щучинский МСЗ», которое с 25 октября 2016 года находится под временным ограничение на поставки продукции в РФ. Груз возвращен в Алтайский край.

Напомним, что в последнее время наблюдается серьезное охлаждение в отношениях России и Белоруссии.

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Комментарий

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Комментариев 1
Чучмек

22.02.2017 10:14

Офигенно! Сыр из Белоруссии в Калиниград едет через алтайский край...