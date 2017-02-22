25 февраля насладитесь реальностью вместе с Volkswagen

22.02.2017 09:29
«АлтайЕвроМоторс» приглашает всех поклонников марки и ценителей стильных автомобилей 25 февраля в ТРЦ «Арена» на показ НОВОГО Volkswagen Tiguan!
Показ НОВОГО Volkswagen Tiguan будет проходить с 13:00 до 17:00.
В программе конкурсы, развлечения, подарки, море позитивных эмоций, а также специально приглашенный участник шоу «Танцы» на ТНТ Денис Каримов (Новокузнецк).
Ждем вас по адресу: Павловский тракт, 188.
Записаться на тест-драйв можно уже сейчас:
тел.: +7 (3852) 23-00-00
адрес: улица Попова, 165
Или заполнив форму на сайте: http://vw-alt.ru/
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22.02.2017 09:54
22.02.2017 10:09