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Главная Лента новостей 25 февраля насладитесь реальностью вместе с Volkswagen

25 февраля насладитесь реальностью вместе с Volkswagen

22.02.2017 09:29

«АлтайЕвроМоторс» приглашает всех поклонников марки и ценителей стильных автомобилей 25 февраля в ТРЦ «Арена» на показ НОВОГО Volkswagen Tiguan!

Показ НОВОГО Volkswagen Tiguan будет проходить с 13:00 до 17:00.

В программе конкурсы, развлечения, подарки, море позитивных эмоций, а также специально приглашенный участник шоу «Танцы» на ТНТ Денис Каримов (Новокузнецк).

Ждем вас по адресу: Павловский тракт, 188.

Записаться на тест-драйв можно уже сейчас:

тел.: +7 (3852) 23-00-00

адрес: улица Попова, 165

Или заполнив форму на сайте: http://vw-alt.ru/

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Комментарий

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Комментариев 2
шаман

22.02.2017 09:54

Джигу чо ли надо выплясувать возля этой жилизяки? )))))))
Тадебей

22.02.2017 10:09

...не , это шаман ашипся . Танец с бубнами бум камлать .