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Главная Лента новостей Бессменный президент алтайских зернопереработчиков полгода не дожил до юбилея

Бессменный президент алтайских зернопереработчиков полгода не дожил до юбилея

22.02.2017 08:29

21 февраля скончался президент Cоюза зернопереработчиков Алтая Виктор Фоминых. Его похороны состоятся 23 февраля, передает «Алтапресс». До своего 70-летия г-н Фоминых не дожил пять месяцев.

Виктор Фоминых умер от тяжелой болезни. Он до последнего был настроен работать. В частности, было запланировано его участие в X Зимней зерновой конференции в Белокурихе, которая пройдет с 1 по 3 марта. Незадолго до смерти он попрощался с каждым из коллег — в Союз зернопереработчиков входит 17 предприятий. Прощание с Виктором Фоминых состоится 23 февраля в Барнауле в ритуальном зале на улице Аносова с 9:00 до 11:00.

Виктор Фоминых считался одним из главных экспертов в области сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции в Сибири. Он родился 6 августа 1947 года в Завьялово, в 1966 году начал работать электриком-монтажником Завьяловского комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Алтайский сельхозинститут окончил в 1974 году, получив диплом инженера-механика. Сразу после вуза трудился заведующим ремонтной мастерской совхоза «Рассвет». В 1978 году стал замуправляющего Завьяловский межрайобъединением «Сельхозтехника», в 1980-м - директором совхоза им. Куйбышева Завьяловского района, в 1983-м — управляющим Шипуновским районным производственным объединением по обеспечению сельского хозяйства.

В августе 1985 года возглавил учхоз «Пригородное», а в 1996-2004 годах - ОАО «Алтайзернопродукт». Президентом Союза зернопереработчиков Алтая его выбрали в момент создания организации - в октябре 2001 года. Кроме того, Виктор Фоминых был депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде», медалью Российского союза мукомольных и крупяных предприятий «За вклад в развитие отрасли хлебопродуктов – 2004».

Фото: сайт правительства Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 2
Александр

22.02.2017 10:41

Очень жаль. Земля пухом. Соболезнование родным.
506

22.02.2017 10:59

Замечательный был ЧЕЛОВЕК!