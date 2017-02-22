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Главная Лента новостей Авария с подливой: оживленный перекресток в Барнауле ночью накрыло потоком нечистот

Авария с подливой: оживленный перекресток в Барнауле ночью накрыло потоком нечистот

22.02.2017 10:29

Поздним вечером 21 февраля на пересечении улиц Гридасова и Малахова в Барнауле произошла авария на канализационных сетях, из-за чего нечистоты залили проезжую часть. Очевидцы сообщают, что отходов было столько, что они едва не заливали салоны автомобилей. Инцидент обсуждают в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте».

Первые сообщения о происшествии опубликованы около полуночи. Судя по комментариям, нечистоты начали литься с улицы Гридасова на Малахова и дошли практически до моста на пересечении с Павловским трактом.

Очевидцы так описывали масштаб фекального потопа: «Рельсы фекалиями заливает, трамвай на маршрут не выезжает», — написал один из пользователей. «Крайняя правая полоса, если ехать в сторону Петрова, вся в какашках», — ответил другой. «Сейчас под мостом вода чуть не в салон заходит. Да ладно бы вода, но не г...но», — прокомментировал третий. Впрочем, последний комментарий, вероятно, является преувеличением.

Утром 22 февраля очевидцы сообщили, что последствия аварии уже устранили — температура ночью держалась около ноля, поэтому выплеснувшиеся массы не замерзли. Судя по всему, на место пригнали ассенизаторскую машину и убрали нечистоты.

Фото: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 11
Из будущего

22.02.2017 10:52

Поздним вечером 22 февраля на пересечении улиц Гридасова и Малахова в Барнауле произошла авария. Это что новости из будущего или прошлогодние?
Aks

22.02.2017 10:56

И стоит в связи с этим наверное по 1т.р. за килограмм
Гостья

22.02.2017 11:03

БФ! Последнее время стало заметно, что заголовки и кое-какой текст в заметках пишется с изрядной долей цинизма. Это так несем культуру в массы?
НАСМЕШНИК

22.02.2017 11:05

Хороший подарок защитникам к празднику от коммунальщиков! С наступающим!!!
Барнаулец

22.02.2017 11:08

журналисты нынче страдают не только временным кретинизмом но и географическим. Печально
социальная язва и ССГ:

22.02.2017 11:13

-Возьмём ведёрки и будем там всё выхлёбывать.... Сегодня это передовой рубеж. И мы "братаны" быть там должны... Ждите... вирталёт заказан.
Пэнсионэр

22.02.2017 11:15

Спросите у бывшего успешного менегера Пальталлера где ещё в городе на тысячном коллекторе он впендюрил левые Ж.Б. восемьсотошные трубы и за какой откат
Саныч

22.02.2017 11:18

Узколобому Дугину надо Ж К Х города заниматься, а не идиотскими проектами, типа туризма.
1111

22.02.2017 12:03

заголовки у вас все дебильнее. простите.
Агния

22.02.2017 12:39

Содержательная статья. Полностью соответствует уровню "писателя" и состоянию великого Алтайского края! Господа , мы в дерьме! Причём уже давно! Администрация в не в курсе?..
социальная язва

22.02.2017 13:02

Ну вот, очередное "собрание" завсегдатаев духана "Запердуха" можно считать открытым, особенно эта новость впопуgayке по душе, когда еще ей можно будет устроить такой отдых на открытом воздухе, не покидая "среду обитания"))))