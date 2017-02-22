Авария с подливой: оживленный перекресток в Барнауле ночью накрыло потоком нечистот

Поздним вечером 21 февраля на пересечении улиц Гридасова и Малахова в Барнауле произошла авария на канализационных сетях, из-за чего нечистоты залили проезжую часть. Очевидцы сообщают, что отходов было столько, что они едва не заливали салоны автомобилей. Инцидент обсуждают в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте».

Первые сообщения о происшествии опубликованы около полуночи. Судя по комментариям, нечистоты начали литься с улицы Гридасова на Малахова и дошли практически до моста на пересечении с Павловским трактом.

Очевидцы так описывали масштаб фекального потопа: «Рельсы фекалиями заливает, трамвай на маршрут не выезжает», — написал один из пользователей. «Крайняя правая полоса, если ехать в сторону Петрова, вся в какашках», — ответил другой. «Сейчас под мостом вода чуть не в салон заходит. Да ладно бы вода, но не г...но», — прокомментировал третий. Впрочем, последний комментарий, вероятно, является преувеличением.

Утром 22 февраля очевидцы сообщили, что последствия аварии уже устранили — температура ночью держалась около ноля, поэтому выплеснувшиеся массы не замерзли. Судя по всему, на место пригнали ассенизаторскую машину и убрали нечистоты.