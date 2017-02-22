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Главная Лента новостей Бывшего гендиректора барнаульской стройфирмы обвиняют в крупной афере с дольщиками в Новоалтайске

Бывшего гендиректора барнаульской стройфирмы обвиняют в крупной афере с дольщиками в Новоалтайске

22.02.2017 13:31

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение 49-летнему директору барнаульского ООО СК «Строй-тактика», который, по основной версии, похитил более 90 млн рублей у дольщиков. Мужчина скрывался от следствия, его задержали в Магнитогорске, сказано на сайте ведомства.

Как считает следствие, мужчина изначально спланировал совершить мошенничество, а строительство жилого дома по улице Южсиба, 52 «а» в Новоалтайске было лишь прикрытием. Для реализации преступных намерений он зарегистрировал ООО, сконцентрировав в своих руках все полномочия, и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, не посвященных в его преступные планы.

Впоследствии мужчина получил документацию для строительства дома и выполнил ряд строительных работ под видом законной предпринимательской деятельности. Деньги на стройку он привлекал у граждан, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

Заключив более 100 договоров долевого участия, в период с марта 2014 по июль 2015 года обвиняемый похитил у граждан и организаций более 90 млн рублей. После этого мужчина скрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске.

В январе его задержали в Магнитогорске, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Отметим, что в указанный период должность гендиректора компании занимал Валентин Павлов. Ситуация с обманутыми дольщиками, доверившимися бизнесмену, обсуждалась на рабочем совещании с губернатором Александром Карлиным по вопросу строительства долевого жилья в Новоалтайске летом 2016 года. Тогда новый гендиректор описал ситуацию.

По словам нового руководителя ООО Алексея Елунина, в строящемся 10-этажном доме запланировано 259 квартир, но 154 из них сейчас свободны. Полностью оплачены 60 квартир, остальные — частично. От дольщиков в общей сложности привлечено 115 млн рублей. Однако, как выяснилось, предыдущее руководство просто сбежало с частью денег. «Я принял руководство компанией в феврале. Тогда аудиторская проверка выявила недостачу 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по предыдущему руководству по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Когда принял компанию, у нее было 4 млн рублей долгов. Сейчас осталось 882 тысячи рублей. Однако один дольщик через суд расторг договор и подал заявление о нашем банкротстве», — рассказал представитель «Строй-тактики».

На тот момент в этом доме из 10 этажей было построено в двух подъездах по четыре этажа, еще в двух подъездах – только цоколь. Дольщики в общей сложности должны доплатить около 20 млн рублей, но не несут деньги из-за недоверия к предыдущему руководству. Сейчас дело о банкротстве, возбужденное по заявлению дольщика, прекращено. Однако новый иск подало ООО «Сибирские проектный институт».

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