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Главная Лента новостей Удаленное управление: алтайский думец готов «расчистить» пост главы Рубцовска под своего помощника

Удаленное управление: алтайский думец готов «расчистить» пост главы Рубцовска под своего помощника

22.02.2017 10:54

С приближением активной фазы муниципальной избирательной кампании 2017 года все громче звучат предположения о том, кто по итогам выборов может возглавить представительные органы власти в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Как отмечают наблюдатели, сейчас в большинстве крупных муниципалитетов идет оживленная кулуарная борьба и политические торги. Эта участь не миновала и Рубцовск – третий по численности населения и самый проблемный город в Алтайском крае. Как сообщают источники ИА «Банкфакс», на пост руководителя горсовета претендует депутат нынешнего созыва Андрей Бобровский – протеже депутата Госдумы Виктора Зобнева (ЕР), который таким образом пытается усилить влияние в пространстве своих интересов.

Г-н Бобровский занимает должность заместителя гендиректора ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» – едва ли не единственного предприятия Рубцовска, которое может расцениваться как бизнес-актив и не находится в перманентном финансовом кризисе. Виктор Зобнев до избрания депутатом Госдумы от Рубцовского одномандатного округа был председателем совета директоров ЗАО, но затем в соответствии с законодательством оформил выход из бизнеса. Тем не менее его политический интерес к округу очевиден. Несмотря на уход со всех постов на «Рубцовском заводе запасных частей», г-н Зобнев сохраняет деловые контакты в городе и соседних районах. Кроме того, «отрываться» от округа крайне невыгодно с точки зрения дальнейших электоральных перспектив.

В горсовете г-н Бобровский сейчас фактически является правой рукой думца и транслирует его интересы. Назначение на пост главы города можно будет расценивать как однозначную кадровую победу г-на Зобнева. Он с одной стороны сможет влиять на ключевые политические и экономические решения, принимаемые горсоветом, а с другой – усилит лоббистскую поддержку своих активов.

Между тем потенциальный карьерный взлет Андрея Бобровского пока не является согласованной позицией всех сторон, сообщают инсайдеры. Его кандидатура еще не утверждена на краевом уровне, однако реготделение «Единой России», похоже, готово ее одобрить. В качестве ответного шага Виктору Зобневу по уже апробированной схеме могут предложить принять деятельное участие в финансировании избирательной кампании единороссов в Рубцовске. В последнее время партия заметно подорвала в этом городе свой лимит доверия, что отчетливо видно в том числе по результатам голосования на выборах краевого уровня сентября 2016 года. Если ЕР расчитывает на более результативные выборы в 2017 году, это потребует значительных расходов.

Неоднозначную оценку выдвижению Бобровского дают и рубцовские политдеятели, неофициально высказывающие недовольство тем, что «Зобнев вознамерился руководить городом по WhatsApp».  Если же указанный сценарий в конце концов устроит все стороны, прахом пойдут амбициозные планы нынешнего зампреда горсовета Сергея Пчелякова, который уже длительное время предлагает свою кандидатуру в качестве потенциального главы. До определенного момента он действительно рассматривался в качестве вероятного преемника действующего главы Александра Дьяконенко, а по некоторым данным, даже хотел занять его место, не дожидаясь выборов. Но после отстранения от должности сити-менеджера Владимира Ларионова, осужденного за превышение должностных полномочий, в Рубцовске явным образом перераспределилось влияние элит и теперь «кемеровская партия», которую представляет и г-н Пчеляков, утратила значительную часть политического влияния, уступив соратникам Виктора Зобнева.

Источники сообщают, что после связанных с г-ном Ларионовым событий отношения Сергея Пчелякова с людьми, принимающими решения, стали достаточно прохладными. В настоящее время нельзя гарантировать даже его выдвижения по округу.

Добавим, что упомянутый Владимир Ларионов, возможно, также попробует избраться депутатом горсовета. И, поскольку его исключили из «Единой России», баллотироваться он будет как беспартийный.

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Комментарий

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Комментариев 8
торпеда

22.02.2017 11:35

Всякий бред перебирают. Вот я понимаю сенсация, можно было бы поговорить качественно
http://www.moscow-post.news/economics/milliardnye_pribyli_evalara_za_schet_obmana24025/
ХА

22.02.2017 11:45

Витя Зобнев курить, похоже в Москве начал или нюхать что попало. Его шестерка - Дьяконенко на десять голов умнее Бобровского, но с горсоветом и Пчеляковым ни чего сделать не смог. Удел Бобра - тупые Витины поручения выполнять. Руководство ГСД ему не светит
Гость

22.02.2017 11:53

Своеобразный способ у Зобнева избавляться от ненужных людей. Помнится Фельдмана в администрацию спихнул и перекрестился, теперь вот Бобровсого в горсовет решил сбагрить. Все бы ничего, да город загибается о таких кадров.
сельмаш

22.02.2017 12:04

Я согласен с рубцовчанами, которые смеются над кандидатурой Андрюхи Бобровского. Это деятель на заводе отвечает за корпоративы, елки, юбилеи Зобнева, поздравления нужных людей и выполняет доверительные поручения Вити Зобнева, не всегда законные. Как специалист, управленец - полный ноль. Смешно. Вон хоть Кедика поставил бы, тоже не айс, но как то еще.... А этот шут не должен пройти в крае согласование. Или на Рубцовске тоже Ноль окончательно поставить можно.
Котик

22.02.2017 12:30

Хаха, всё так так как вон пытаются отвлечь внимание. Значит вот кто теперь кошелёк грязных дел у КАБа
Гость предыдущему

22.02.2017 12:30

Шудру поставить может?
Про Шудру

22.02.2017 12:34

ЕЕ можно только подложить)))
Оооо

22.02.2017 13:04

Шудра в ЗАКСе хорошо,работает. А так было бы хорошо поставить на главу администрации