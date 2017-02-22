Удаленное управление: алтайский думец готов «расчистить» пост главы Рубцовска под своего помощника

С приближением активной фазы муниципальной избирательной кампании 2017 года все громче звучат предположения о том, кто по итогам выборов может возглавить представительные органы власти в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Как отмечают наблюдатели, сейчас в большинстве крупных муниципалитетов идет оживленная кулуарная борьба и политические торги. Эта участь не миновала и Рубцовск – третий по численности населения и самый проблемный город в Алтайском крае. Как сообщают источники ИА «Банкфакс», на пост руководителя горсовета претендует депутат нынешнего созыва Андрей Бобровский – протеже депутата Госдумы Виктора Зобнева (ЕР), который таким образом пытается усилить влияние в пространстве своих интересов.

Г-н Бобровский занимает должность заместителя гендиректора ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» – едва ли не единственного предприятия Рубцовска, которое может расцениваться как бизнес-актив и не находится в перманентном финансовом кризисе. Виктор Зобнев до избрания депутатом Госдумы от Рубцовского одномандатного округа был председателем совета директоров ЗАО, но затем в соответствии с законодательством оформил выход из бизнеса. Тем не менее его политический интерес к округу очевиден. Несмотря на уход со всех постов на «Рубцовском заводе запасных частей», г-н Зобнев сохраняет деловые контакты в городе и соседних районах. Кроме того, «отрываться» от округа крайне невыгодно с точки зрения дальнейших электоральных перспектив.

В горсовете г-н Бобровский сейчас фактически является правой рукой думца и транслирует его интересы. Назначение на пост главы города можно будет расценивать как однозначную кадровую победу г-на Зобнева. Он с одной стороны сможет влиять на ключевые политические и экономические решения, принимаемые горсоветом, а с другой – усилит лоббистскую поддержку своих активов.

Между тем потенциальный карьерный взлет Андрея Бобровского пока не является согласованной позицией всех сторон, сообщают инсайдеры. Его кандидатура еще не утверждена на краевом уровне, однако реготделение «Единой России», похоже, готово ее одобрить. В качестве ответного шага Виктору Зобневу по уже апробированной схеме могут предложить принять деятельное участие в финансировании избирательной кампании единороссов в Рубцовске. В последнее время партия заметно подорвала в этом городе свой лимит доверия, что отчетливо видно в том числе по результатам голосования на выборах краевого уровня сентября 2016 года. Если ЕР расчитывает на более результативные выборы в 2017 году, это потребует значительных расходов.

Неоднозначную оценку выдвижению Бобровского дают и рубцовские политдеятели, неофициально высказывающие недовольство тем, что «Зобнев вознамерился руководить городом по WhatsApp». Если же указанный сценарий в конце концов устроит все стороны, прахом пойдут амбициозные планы нынешнего зампреда горсовета Сергея Пчелякова, который уже длительное время предлагает свою кандидатуру в качестве потенциального главы. До определенного момента он действительно рассматривался в качестве вероятного преемника действующего главы Александра Дьяконенко, а по некоторым данным, даже хотел занять его место, не дожидаясь выборов. Но после отстранения от должности сити-менеджера Владимира Ларионова, осужденного за превышение должностных полномочий, в Рубцовске явным образом перераспределилось влияние элит и теперь «кемеровская партия», которую представляет и г-н Пчеляков, утратила значительную часть политического влияния, уступив соратникам Виктора Зобнева.

Источники сообщают, что после связанных с г-ном Ларионовым событий отношения Сергея Пчелякова с людьми, принимающими решения, стали достаточно прохладными. В настоящее время нельзя гарантировать даже его выдвижения по округу.

Добавим, что упомянутый Владимир Ларионов, возможно, также попробует избраться депутатом горсовета. И, поскольку его исключили из «Единой России», баллотироваться он будет как беспартийный.