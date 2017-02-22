«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»

Последняя зимняя сессия Алтайского Заксобрания, прошедшая 22 февраля, оказалась миролюбивой и скоротечной. Депутаты уложились в 1,5 часа без перерыва, а самый животрепещущий вопрос — о возврате льгот «семипалатинцам» и вовсе оказался лишен полемики, несмотря на вялые попытки отдельных оппозиционеров.

Интересно, что еще за два дня до сессии мероприятие находилось под угрозой срыва, не было ясности, пройдет ли оно вообще в оговоренные сроки. Вследствие непогоды, из-за которой перекрыли все основные дороги в крае, большая часть депутатов рисковала не добраться до Барнаула. Тем более, присутствие избранников требовалось и 21 февраля — накануне в АКЗС прошли заседания комитетов и фракций. Впрочем, в итоге на сессии присутствовали сразу 64 депутата из 67 избранных в краевой парламент. Такая высокая явка вообще отличает нынешний созыв. Как рассказал ИА «Банкфакс» источник в Заксобрании, исполнительность неместных депутатов объясняется в первую очередь материальным интересом. На транспортные расходы, проживание, а также отсутствие на рабочем месте два календарных дня им полагается единовременная выплата — 20 тысяч рублей. Правда, часть народных избранников не всегда укладывается в эту сумму, доплачивая из собственного кармана за пребывание в краевом центре.

Центральный вопрос сессии — о возвращении льгот «семипалатинцам» - рассматривали уже под занавес заседания. Как видно, ни депутатам, ни руководству АКЗС не хотелось слишком растягивать мероприятие накануне праздника. С коротким докладом выступила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко. Напомним, законопроект в этот раз звучал крайне необычно: «Об официальном толковании законов Алтайского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов».

Вопросов председателю профильного комитета никто задавать не стал, однако двое депутатов все же «отважились» сопроводить спич г-жи Ильюченко кратким комментарием. Вначале коммунистка Мария Прусакова заявила, что фракция КПРФ поддержит новое прочтение закона, однако, по ее словам, это все равно полумера, так как власть не стала отменять «антисоциальный» пакет для остальных категорий бывших льготников. «Сам принимаемый акт выглядит как попытка краевого Минтрудсоцзащиты снять с себя ответственность за предыдущее непродуманное решение. Мы еще в январе обращались к губернатору с просьбой отменить 87-ой краевой закон, однако услышали нас только после протеста рубцовчан и прошедшего здесь массового митинга в середине февраля», - напомнила развитие событий коммунистка. При этом г-жа Прусакова подчеркнула, что передает председателю АКЗС Александру Романенко подписи 1362-х участников митинга. Коммунисты уже направили в АКЗС свой альтернативный законопроект, предусматривающий возврат льгот всем категориям, лишившихся их в ноябре. Вероятно, его могут вынести на рассмотрение в марте, однако шансов провести документ у оппозиции фактически нет. Три фракции и ранее имели лишь 25 мест в краевом парламенте. С уходом двух эсеров-одномандатников в стан единороссов, а также сложением полномочий Татьяны Иванниковой из ЛДПР в настоящий момент оппозиция даже в случае консолидированного голосования может максимально рассчитывать на 22 голоса, тогда как ЕР обладает 44 мандатами.

Небольшой комментарий по поводу «семипалатинцев» дал справоросс Владислав Вакаев. Он заявил, что фракция СР также поддержит постановление. «Но сложившаяся ситуация отнюдь не выглядит как часть нормального законотворческого процесса, как бы это не пытались сейчас представить. Депутаты - люди с высокой социальной ответственностью, давайте помнить об этом», - подытожил «морализатор» Вакаев. Показательно, что никакого мнения о возврате льгот не высказали не только единороссы, но и «жириновцы».

В заключение г-н Романенко после голосования (все 64 депутата «за») выразил надежду, обращаясь к министру труда и соцзащиты Алтайского края Михаилу Дайбову, который также присутствовал на сессии, что ведомство сделает для себя выводы из этой истории и будет впредь вести работу по-другому.