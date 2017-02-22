Главный синоптик Алтайского края «освежил» апокалиптический прогноз на весенний паводок

На территории Алтайского края идет активное нарастание снегозапасов. И ситуация в ближайшие недели серьезно не изменится, тогда как в конце марта и в апреле ожидается резкое потепление выше нормы. Эти факторы усугубят ситуацию с предстоящим паводком. Об этом рассказал начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает «Алтайская правда».

По его словам, в ближайшие месяцы на территорию края будут заходить циклоны, а значит количество осадков будет большим. «Погодная ситуация развивается не в лучшую сторону. Февральские нормы по осадкам почти везде превышены. В Республике Алтай такая же тенденция. По предварительному прогнозу, март будет теплее нормы до трех градусов. Это усугубит ситуацию, плюс ожидается большое количество циклонических вторжений», — рассказал г-н Люцигер.

На март прогнозируются метели, снегопады и количество осадков также превысит норму. Серьезное потепление придет в последние 5-7 дней марта, в этот период начнет таять снег. «Позднее таяние снега и обильные снегопады — это очередной негативный фактор для паводка. Апрель будет тоже теплее нормы. Вскрытие рек можно прогнозировать на первую декаду месяца», — рассказал Александр Люцигер.

Напомним, что паводок 2017 года, по заявлениям властей, рискует стать сложнейшим за последние годы из-за многократно превышенной нормы по количеству осадков. Ранее Александр Люцигер уже дал негативный прогноз развития погодной ситуации в Алтайском крае. «У нас очень большие снегозапасы по всей территории Алтайского края, которые неоднократно превышают норму. За историю почти в 70 лет такая ситуация формировалась всего три раза, последний раз — в 2001 году», — передает его слова «Интерфакс». «С учетом тех запасов, которые есть, расслабляться никому не стоит. Снега везде значительно больше нормы», — заявил Александр Люцигер.

В случае, если паводок будет иметь разрушительные последствия, власти края рассчитывают получить дополнительные средства из федерального бюджета. Предварительная договоренность об этом уже достигнута, сообщал зампред краевого правительства Александр Лукьянов. «Неспроста глава МЧС Владимир Пучков посетил Алтайский край. В рамках встречи был согласован и утвержден план мероприятий от федерального центра по оказанию помощи Алтайскому краю на случай непредвиденной ситуации — в том числе и сейчас», — сказал г-н Лукьянов.

Отметим однако, что непредвиденные последствия, о которых говорил г-н Лукьянов, в общих чертах уже спрогнозированы учеными. Так, определен перечень населенных пунктов, которые находятся в зоне наибольшего риска подтопления. Наступление чрезвычайной ситуации в них практически неминуемо и не должно стать сюрпризом для властей.

Еще в конце 2016 года синоптики и представители МЧС в Республике Алтай также выразили беспокойство обилием выпавшего снега, который весной может привести к мощному паводку. Эксперты высказали мнение, что по своей разрушительности он может превзойти бедствие 2014 года.