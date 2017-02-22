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Главная Лента новостей Совсем Ауельхан: на Алтае главу района задержали по подозрению во взятке за «строительный протекционизм»

Совсем Ауельхан: на Алтае главу района задержали по подозрению во взятке за «строительный протекционизм»

22.02.2017 16:28

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о крупной взятке, подозреваемым по которому является глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев. Сейчас он задержан следователями, решается вопрос об аресте. Уголовное дело лично возбудил руководитель СУ СКР по Республике Алтай Александр Стариков, сказано на сайте ведомства.

По версии следствия, в январе 2016 года глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 млн рублей. За эти деньги он обеспечил победу стройфирмы бизнесмена в аукционе на право получения госконтракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 млн рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт, указано в сообщении.

На сайте Госзакупок удалось обнаружить аукцион, проведенный в середине 2015 года на сумму 217,9 млн рублей. Объектом закупки стало право строительства средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в селе Теленгит-Сортогой в Кош-Агачском районе. Тогда только один участник был допущен к конкурсу — ООО «Гранит», с ним впоследствии и был заключен контракт. Согласно информации в карточке, объект закончен в июле 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, директором и учредителем ООО «Гранит» в момента основания в 2012 году является Меделхан Бегимбеков. О том, ведутся ли следственные действия в отношении директора фирмы, которая победила в аукционе, в сообщении СУ СКР не сообщается.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по региону. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Комментарий

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Комментариев 3
матрос Железняк

22.02.2017 17:15

На лесоповал гадёныша на две пятилетки и всё наворованное отобрать и перераспределить в детские дома.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

22.02.2017 17:20

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по региону...
вот бы нашим поучиться, давно бы дважды коронованный казнокрад в законе со своей ППЖ и фавориткой как минимум были освобождены от должности за аналогичные деяния согласно сайта гос/закупок и возможно бы уже отдыхали бы на нарах. Но вся проблема в том, что он В ЗАКОНЕ и коронован по рекомендации Сашко Карлина /не путать с Сашко Билым и ИГИЛ запрещёнными в РФ/ местным отделением ВПП ЕР имеющей квалифицированное большинство в ГСд.
А это полагаю не по зубам даже сотрудниками УФСБ совместно с МВД по региону, не говоря уже о руководителе СК региона, создавшему кадровую чехарду.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Добрый человек

22.02.2017 23:44

ну не ужели хоть ФСБ начало работать для них работы не почятый край , да и стыдно начало становиться за такую их нее бездействие ,бывшего главного ФСБшника Алтайского края отправили на пенсию в 52 года , в самом рассвете генеральских сил и это с не проста , много чего покрывал и не давал действовать своим подчиненным , а теперь все как и положено вор должен сидеть в тюрьме .Только вот до карлуши и локтя им слабо