Совсем Ауельхан: на Алтае главу района задержали по подозрению во взятке за «строительный протекционизм»

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о крупной взятке, подозреваемым по которому является глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев. Сейчас он задержан следователями, решается вопрос об аресте. Уголовное дело лично возбудил руководитель СУ СКР по Республике Алтай Александр Стариков, сказано на сайте ведомства.

По версии следствия, в январе 2016 года глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 млн рублей. За эти деньги он обеспечил победу стройфирмы бизнесмена в аукционе на право получения госконтракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 млн рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт, указано в сообщении.

На сайте Госзакупок удалось обнаружить аукцион, проведенный в середине 2015 года на сумму 217,9 млн рублей. Объектом закупки стало право строительства средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в селе Теленгит-Сортогой в Кош-Агачском районе. Тогда только один участник был допущен к конкурсу — ООО «Гранит», с ним впоследствии и был заключен контракт. Согласно информации в карточке, объект закончен в июле 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, директором и учредителем ООО «Гранит» в момента основания в 2012 году является Меделхан Бегимбеков. О том, ведутся ли следственные действия в отношении директора фирмы, которая победила в аукционе, в сообщении СУ СКР не сообщается.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по региону. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.