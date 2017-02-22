Расчетливый дискаунтер: новосибирский ритейлер ликвидирует два супермаркета в Барнауле

Новосибирская компания «Холидей Классик» решила закрыть два магазина в Барнауле. Торговые точки в «Европе» и «Вавилоне» работают до 1 апреля, пишет «Алтапресс» со ссылкой на директора по развитию сети магазинов «Холидей Классик» Евгения Новокрещинова.

О причинах, по которым сеть решила закрыть магазины, в компании не сообщают. Однако барнаульцы давно обратили внимание на то, что в классических супермаркетах «Холидей» ценник в среднем выше, чем в других магазинах подобных категорий. Кроме того, точку при «Вавилоне» плотно окружили другие ритейлеры, расположенные рядом с остановками общественного транспорта. Что касается ТРЦ «Европа», рядом с ним в середине прошлого года открылась «Мария-Ра» формата «макси» (в ТЦ «Лето»).

Как уже сообщалось, «Холидей» в 2016 году сделал ставку на развитие дискаунтеров. За короткий период в Барнауле и районах Алтайского края открыли несколько магазинов «Холидей Дискаунтер» и только один гипермаркет «Палата» (еще один бренд, который развивает компания — прим. ред. БФ) в ТРЦ «Арена». Планировалось, что в 2017 году сеть реорганизует свой магазин в ТРЦ «Европа» и представит премиальный формат, который удачно стартовал в Новосибирске. Однако от этой идеи отказались, подтвердил г-н Новокрещинов. По его словам, в первой половине года в Барнауле откроют два дискаунтера и еще один в Бийске. Гипермаркеты будут развивать в других городах СФО. В настоящее время в Барнауле работают 13 магазинов «Холидей» и «Сибириада», а также две «Палаты».

А между тем на «Холидей» второй раз за последние месяцы подали иск о банкротстве, пишет РБК. Заявление поступило в новосибирский арбитраж 15 февраля от барнаульского ООО «Алтын». Это уже второе дело, инициированное против «Холидей» этой компанией — в конце осени 2016 года барнаульское ООО отсудило у ритейлера 3,4 млн рублей долга за поставки товара. Компания занимается оптовыми поставками мяса и мясопродуктов и имеет отношение к крупному свинокомлексу «Альтаир-агро», который на текущий момент находится в стадии конкурсного производства. Предыдущий банкротный иск против новосибирского ритейлера подавал кемеровский ТК «Терем», позже из-за нарушения процессуальных требований заявление было возвращено истцу, а дело закрыто.

С начала ноября 2016 года заявление от «Алтына» стало семнадцатым в ряду исков против «Холидея». С ритейлером судятся по большей части иногородние поставщики. География истцов — Сибирь и Урал: Горно-Алтайск, Томск, Кемерово, Омск, Челябинск. Суммы исков в основном небольшие — от 300 тысяч до 2 млн рублей. Самая большая претензия (21,3 млн рублей) исходит от кемеровского ТК «Терем», рассмотрение дела отложено на 15 марта. Источник РБК сообщил, что платежи от ритейлера по действующим договорам поставки за текущую продукцию поступают четко в срок и заметил, что сложности с платежами возникают в основном у иногородних компаний с завершенными договорами на поставку продукции. При этом собеседник выразил уверенность, что «Холидей Классик» скорее всего, закроет все обязательства по поставкам, и предположил, что ситуация по арбитражу является неким «кредитованием через поставщиков».

Директор по маркетингу «Холидей Классик» Артем Нонка сообщил, что ритейлер «вообще не имеет перед своими кредиторами ни одного неисполненного обязательства» и назвал банкротный иск от «Терема» попыткой давления на компанию.