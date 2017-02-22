×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Трудовая слава алтайской политики

4 |
Есть мнение
Секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев: «Клип «Ленинграда» «Кольщик» — это предупреждение государственной системе»
22
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

28

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Поздравления бийчанам с Днем защитника Отечества
ВТБ подвел итоги по работе со средним бизнесом
Дмитрий Бирюков: «Уникальность «Большой сцены» очевидна»


Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
106
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
48
В блогах
Константин Емешин

22.02.2017

Константин Емешин

общественник

Наконец-то АКЗС решил прирастать интеллектом

2
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

8
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Loading...
Главная Лента новостей Расчетливый дискаунтер: новосибирский ритейлер ликвидирует два супермаркета в Барнауле

Расчетливый дискаунтер: новосибирский ритейлер ликвидирует два супермаркета в Барнауле

22.02.2017 14:30

Новосибирская компания «Холидей Классик» решила закрыть два магазина в Барнауле. Торговые точки в «Европе» и «Вавилоне» работают до 1 апреля, пишет «Алтапресс» со ссылкой на директора по развитию сети магазинов «Холидей Классик» Евгения Новокрещинова.

О причинах, по которым сеть решила закрыть магазины, в компании не сообщают. Однако барнаульцы давно обратили внимание на то, что в классических супермаркетах «Холидей» ценник в среднем выше, чем в других магазинах подобных категорий. Кроме того, точку при «Вавилоне» плотно окружили другие ритейлеры, расположенные рядом с остановками общественного транспорта. Что касается ТРЦ «Европа», рядом с ним в середине прошлого года открылась «Мария-Ра» формата «макси» (в ТЦ «Лето»).

Как уже сообщалось, «Холидей» в 2016 году сделал ставку на развитие дискаунтеров. За короткий период в Барнауле и районах Алтайского края открыли несколько магазинов «Холидей Дискаунтер» и только один гипермаркет «Палата» (еще один бренд, который развивает компания — прим. ред. БФ) в ТРЦ «Арена». Планировалось, что в 2017 году сеть реорганизует свой магазин в ТРЦ «Европа» и представит премиальный формат, который удачно стартовал в Новосибирске. Однако от этой идеи отказались, подтвердил г-н Новокрещинов. По его словам, в первой половине года в Барнауле откроют два дискаунтера и еще один в Бийске. Гипермаркеты будут развивать в других городах СФО. В настоящее время в Барнауле работают 13 магазинов «Холидей» и «Сибириада», а также две «Палаты».

А между тем на «Холидей» второй раз за последние месяцы подали иск о банкротстве, пишет РБК. Заявление поступило в новосибирский арбитраж 15 февраля от барнаульского ООО «Алтын». Это уже второе дело, инициированное против «Холидей» этой компанией — в конце осени 2016 года барнаульское ООО отсудило у ритейлера 3,4 млн рублей долга за поставки товара. Компания занимается оптовыми поставками мяса и мясопродуктов и имеет отношение к крупному свинокомлексу «Альтаир-агро», который на текущий момент находится в стадии конкурсного производства. Предыдущий банкротный иск против новосибирского ритейлера подавал кемеровский ТК «Терем», позже из-за нарушения процессуальных требований заявление было возвращено истцу, а дело закрыто.

С начала ноября 2016 года заявление от «Алтына» стало семнадцатым в ряду исков против «Холидея». С ритейлером судятся по большей части иногородние поставщики. География истцов — Сибирь и Урал: Горно-Алтайск, Томск, Кемерово, Омск, Челябинск. Суммы исков в основном небольшие — от 300 тысяч до 2 млн рублей. Самая большая претензия (21,3 млн рублей) исходит от кемеровского ТК «Терем», рассмотрение дела отложено на 15 марта. Источник РБК сообщил, что платежи от ритейлера по действующим договорам поставки за текущую продукцию поступают четко в срок и заметил, что сложности с платежами возникают в основном у иногородних компаний с завершенными договорами на поставку продукции. При этом собеседник выразил уверенность, что «Холидей Классик» скорее всего, закроет все обязательства по поставкам, и предположил, что ситуация по арбитражу является неким «кредитованием через поставщиков».

Директор по маркетингу «Холидей Классик» Артем Нонка сообщил, что ритейлер «вообще не имеет перед своими кредиторами ни одного неисполненного обязательства» и назвал банкротный иск от «Терема» попыткой давления на компанию.

Справка:

Группа «Холидей» основана в Новосибирске в 2000 году Николаем Скороходовым и его партнерами по инвестиционной группе «Лэнд». Сейчас в группу входят восемь брендов, включая «Холидей Классик», «Холди», «Сибириада» и другие. Сеть имеет порядка 500 торговых точек — их ежедневно посещают более 700 тысяч покупателей. По данным «СПАРК», в 2015 году выручка «Холидея» составила около 58,7 млрд рублей, чистая прибыль — 241,4 млн рублей.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0