Суд простил бывшую чиновницу алтайского Минсельхоза по делу о взятках

Горно-Алтайский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства РА Айаны Беленовой. Она обвинялась в хищении чужого имущества и посредничестве при передаче взяток. По сведениям «Новостей Горного Алтая», чиновнице удалось избежать наказания благодаря тому, что она содействовала изобличению своей начальницы.

Как сообщила НГА официальный представитель суда, на предварительном слушании уголовное дело в части обвинения по четырем мошенничествам прекратили на основании ст. 25 УПК РФ – в связи с примирением сторон. Установлено, что г-жа Беленова ранее не судима, обвинялась в совершении преступлений средней тяжести впервые, кроме того, она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, полностью возместила потерпевшим причиненный преступлениями ущерб. Суд пришел к выводу, что Айана Беленова вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасной, и прекратил уголовное дело в отношении нее по эпизодам о посредничестве в передаче взяток. Как добавил собеседник, постановление суда в законную силу не вступило.

Стоит добавить, что суд уже второй раз принимает такое решение. В начале февраля текущего года прокуратура подала апелляцию на решение городского суда, которым уголовное преследование бывшей чиновницы также прекратили. Надзорное ведомство указало, что в заседании при прекращении уголовного дела не участвовали потерпевшие, объективно не было выяснено, каким образом обвиняемая загладила причиненный вред, в какой сумме или форме в каждом случае возмещен ущерб. Также неизвестно, принимались ли иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Более того, суд первой инстанции не исполнил требования ст. 63 УПК РФ (недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела). Верховный суд республики согласился с доводами апелляционного представления, отменил решение суда первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Однако оно завершилось с тем же результатом – чиновница избежала наказания.

Отметим также, что, по некоторым данным, она помогла изобличить бывшего заместителя министра сельского хозяйства Людмилу Растворову. По версии следствия, в 2014—2015 годах она распределяла субсидии из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в Республике Алтай. Людмилу Растворову обвиняют в том, что она неоднократно получала от них взятки за положительные решения о выделении фермерам грантовой помощи в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей. Дело по обвинению Растворовой в настоящее рассматривается судом, приговор еще не вынесен.