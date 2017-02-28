Суд простил бывшую чиновницу алтайского Минсельхоза по делу о взятках

28.02.2017 08:34
Горно-Алтайский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Министерства сельского хозяйства РА Айаны Беленовой. Она обвинялась в хищении чужого имущества и посредничестве при передаче взяток. По сведениям «Новостей Горного Алтая», чиновнице удалось избежать наказания благодаря тому, что она содействовала изобличению своей начальницы.
Как сообщила НГА официальный представитель суда, на предварительном слушании уголовное дело в части обвинения по четырем мошенничествам прекратили на основании ст. 25 УПК РФ – в связи с примирением сторон. Установлено, что г-жа Беленова ранее не судима, обвинялась в совершении преступлений средней тяжести впервые, кроме того, она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, полностью возместила потерпевшим причиненный преступлениями ущерб. Суд пришел к выводу, что Айана Беленова вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасной, и прекратил уголовное дело в отношении нее по эпизодам о посредничестве в передаче взяток. Как добавил собеседник, постановление суда в законную силу не вступило.
Стоит добавить, что суд уже второй раз принимает такое решение. В начале февраля текущего года прокуратура подала апелляцию на решение городского суда, которым уголовное преследование бывшей чиновницы также прекратили. Надзорное ведомство указало, что в заседании при прекращении уголовного дела не участвовали потерпевшие, объективно не было выяснено, каким образом обвиняемая загладила причиненный вред, в какой сумме или форме в каждом случае возмещен ущерб. Также неизвестно, принимались ли иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Более того, суд первой инстанции не исполнил требования ст. 63 УПК РФ (недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела). Верховный суд республики согласился с доводами апелляционного представления, отменил решение суда первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Однако оно завершилось с тем же результатом – чиновница избежала наказания.
Отметим также, что, по некоторым данным, она помогла изобличить бывшего заместителя министра сельского хозяйства Людмилу Растворову. По версии следствия, в 2014—2015 годах она распределяла субсидии из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в Республике Алтай. Людмилу Растворову обвиняют в том, что она неоднократно получала от них взятки за положительные решения о выделении фермерам грантовой помощи в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей. Дело по обвинению Растворовой в настоящее рассматривается судом, приговор еще не вынесен.
28.02.2017 09:27
http://www.utronews.ru/politics/000148820237356/
Колода депутата Госдумы Александра Прокопьева
28.02.2017 10:33
28.02.2017 10:38
28.02.2017 10:43
28.02.2017 10:47
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28.02.2017 10:55
28.02.2017 11:38
28.02.2017 12:27
28.02.2017 13:02
а почему убрали мой коментарий?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
28.02.2017 13:05
...суд запретил вести фото-, видео- и аудиозаписи процесса... на сайте АКС в Списке дел, назначенных к слушанию на '27.02.2017' я не нашёл ни номер дела фигурантов от ВПП ЕР, ни состав судей, полагаю, это не должно быть секретом. Кто может озвучить номер дела и состав судей?
А в связи со сложностью дела сам суд уведомил стороны и присутствующих в т.ч. и СМИ, что ведётся аудио запись системой "Фемида" или нет? п 5 ст 241 УПК РФ Гласность с измен и доп на 01 01 2017г Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе "вести" аудиозапись и письменную запись.
Это знаю по опыту позволит судьям Славгородским, так и краевым фальсифицировать протокола судебных заседаний ст 292 УК РФ "Служебный подлог", и точку ставить ...казнить нельзя помиловать... будут там, куда укажут сверху. Так что Денисовы не паникуйте, всё в вашу пользу, суд будет утрашаюший, а выйдет как с Васильевой из Оборонсервиса -пшик, имущество вам вернут и спокойно доживёте до пра-пра внуков.
Стороны могут ходатайствовать о том, чтобы суд вел аудиозапись процесса, но у суда есть множество возможностей отклонить такое ходатайство: он может сослаться на отсутствие технической возможности, отсутствие или нехватку персонала, умеющего обращаться с техникой или имеющего возможность расшифровать запись???
В Госдуму внесен законопроект об обязательной видеозаписи судебных заседаний введут с 2018г
Подготовил документ минюст. По задумке разработчиков предусматривается введение обязательной видеосъемки всех, без исключения судебных заседаний и создание единого банка хранения таких записей. Необходимость обязательной записи понимают все, кто хоть раз в жизни попадал в зал суда в любом качестве - потерпевшего, обвиняемого, свидетеля или эксперта. Один из участников процесса может себя, мягко скажем, неправильно вести, судья может в раздражении просто не давать одной из сторон высказаться, маловоспитанный обвиняемый может вообще высказать угрозы в адрес участников суда и так далее . Или я опят
28.02.2017 14:55
28.02.2017 16:07