×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

3 |
Есть мнение
Секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев: «Клип «Ленинграда» «Кольщик» — это предупреждение государственной системе»
30
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

40

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийские кикбоксеры стали чемпионами Сибири
«Аникс» стал обладателем премии «Легенды Алтая»
Алтайский центр ездового спорта отметить первый день рождения


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
36 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

1
Константин Емешин

22.02.2017

Константин Емешин

общественник

Наконец-то АКЗС решил прирастать интеллектом

10
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

8
Loading...
Главная Лента новостей В Каменском районе из-за нечищенных дорог перевернулся груженный лесом «Урал»

В Каменском районе из-за нечищенных дорог перевернулся груженный лесом «Урал»

28.02.2017 09:22

Вечером 26 февраля в Каменском районе Алтайского края вблизи железнодорожной станции Плотинная перевернулся лесовоз. По данным «Каменских известий», опытный водитель не смог справиться с управлением на заснеженной автодороге, и машина опрокинулась на бок, а ее груз перегородил проезжую часть остальным участникам движения.

В момент дорожно-транспортного происшествия за рулем пострадавшего автомобиля «Урал 4320» находился водитель «Каменского ЛДК». Он заявил журналистам, что виной всему нечищенные от снега трассы. «Дороги чистятся плохо, и стали совсем узкими. На участке дороги, на котором произошла авария, практически невозможно разъехаться легковым автомобилям, что говорить о грузовиках. Дорога скользкая, с колеями», - пояснил мужчина. Водителю удалось избежать серьезных травм, однако бревна, которые он вез, рассыпались по проезжей части и перегородили путь остальным автомобилистам. Спустя какое-то время на место происшествия прибыл погрузчик, который убрал большой прицеп с дороги и освободил проезжую часть.

Фото: «Каменские известия»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
журналист

28.02.2017 10:23

http://www.utronews.ru/politics/000148820237356/
Да уж

28.02.2017 11:04

Нечищенные дороги в Барнауле - одно. А в районах все это дело опаснее. Торпедоносный журналист или журналистская торпеда, ждем, ждем ссылки о плохом уходе за алтайскими трассами, прокурорском реагировании на это, наказании чиновников всех уровней за физическую неспособность работать хорошо.
Гость

28.02.2017 11:08

Хорошо еще, что эти бревна в другие автомобили не прилетели.
Критик

28.02.2017 18:23

Журналистов можно простить их кто-то обязал писать, что им левая нога подскажет, но вот водитель то должен знать что автомобиль "Урал" как раз и предназначен для бездорожья.