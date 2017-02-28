В Каменском районе из-за нечищенных дорог перевернулся груженный лесом «Урал»

Вечером 26 февраля в Каменском районе Алтайского края вблизи железнодорожной станции Плотинная перевернулся лесовоз. По данным «Каменских известий», опытный водитель не смог справиться с управлением на заснеженной автодороге, и машина опрокинулась на бок, а ее груз перегородил проезжую часть остальным участникам движения.

В момент дорожно-транспортного происшествия за рулем пострадавшего автомобиля «Урал 4320» находился водитель «Каменского ЛДК». Он заявил журналистам, что виной всему нечищенные от снега трассы. «Дороги чистятся плохо, и стали совсем узкими. На участке дороги, на котором произошла авария, практически невозможно разъехаться легковым автомобилям, что говорить о грузовиках. Дорога скользкая, с колеями», - пояснил мужчина. Водителю удалось избежать серьезных травм, однако бревна, которые он вез, рассыпались по проезжей части и перегородили путь остальным автомобилистам. Спустя какое-то время на место происшествия прибыл погрузчик, который убрал большой прицеп с дороги и освободил проезжую часть.