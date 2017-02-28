Два флагманских вуза из Алтайского края весной могут поспорить за звание «опорного»

Два алтайских вуза намерены побороться за звание опорного университета. Заявки на второй этап конкурса принимаются Минобрнауки до 20 марта, окончательные итоги будут подведены к 15 апреля. С большой долей вероятности региональное правительство поддержит обоих претендентов.

Согласно условиям конкурса, теперь участвовать в нем может любой вуз. Ранее обязательным требованием являлась реорганизация вузов путем слияния. Еще один ключевой момент - письмо поддержки от администрации субъекта. Теоретически в конкурсе могут участвовать и те вузы, кто напрямую не подчиняется Минобрнауки. Для этого им дополнительно требуется предоставить гарантийное письмо от учредителя на согласие участвовать в отборочном этапе. Заявки принимаются с 20 февраля по 20 марта. Срок рассмотрения документов - 30 марта, окончательные итоги будут подведены к 15 апреля. Добавим, не могут участвовать в конкурсе федеральные либо национально-исследовательские университеты, а также участники программы «5-100». Кроме того, не будут допущены московские и петербургские вузы, а также те муниципалитеты, где уже появились опорные университеты.

Как рассказал ИА «Банкфакс» и. о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко, «политех» намерен подать документы в оговоренный срок. «На текущей неделе у нас проходят мероприятия, посвященные 75-летию вуза. Думаю, конкурсом мы вплотную займемся уже со следующей недели. В принципе, основной пакет документов уже готов. Не думаю, что возникнут проблемы с поддержкой со стороны администрации края: ранее губернатор говорил о том, что готов поддержать каждую заявку, если она не будет подразумевать ущерба остальным», - прокомментировал глава технического университета. Свои шансы на итоговую победу собеседник оценил осторожно. По мнению г-на Максименко, скорее всего, победителей на этот раз окажется больше, чем было отобрано на первом этапе (11 вузов). «Однако точное число наверняка не знают и в самом Минобре, все зависит от количества поступивших заявок, - подчеркнул и. о. ректора. - К тому же впереди еще и третий заключительный этап конкурса, какое-то количество университетов сможет отобраться через него. Всего, напомню, Минобр планировал создать порядка 40 опорных вузов». Кстати, по словам Андрея Максименко, велика вероятность, что к лету в «политехе» все-таки пройдут выборы ректора. Письмо, которое официально положит старт процедуре, ожидают в АлтГТУ в ближайшие дни.

Между тем ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко сообщила «Банкфаксу», что педуниверситет не намерен участвовать в отборе. Такой шаг продиктован несколькими причинами. «Опорный вуз предполагает более тесную связь с социально-экономическим развитием региона, акцент в таком случае будет сделан в первую очередь на технологии. Мы, скажем так, являемся опорным по «умолчанию», поскольку готовим учителей», - пояснила свою позицию ректор. Однако г-жа Лазаренко заявила, что АлтГПУ готов принять участие в программе Минобра, которая запущена параллельно с конкурсом на звание опорного университета, - «Вуз как центр инновационного развития».

Добавим, представители АлтГУ пока однозначно не озвучили свою позицию по участию в конкурсе. По словам проректора по развитию международной деятельности Романа Райкина, в настоящее время в университете изучают требования к вузам-кандидатам для участия в конкурсе. Окончательного решения руководством АлтГУ озвучено не было. Однако в свете сделанных ранее заявлений ректора Сергея Землюкова, который стал одним из лоббистов новой облегченной редакции конкурса, сложно ожидать, что вуз откажется поучаствовать в отборочном этапе. Кроме того, допфинансирование, которое получит классический университет в случае победы, может покрыть расходы на строительство нового корпуса рядом с площадью Сахарова.

Тем временем говорить о поддержке со стороны губернатора какой-то конкретной заявки из Алтайского края пока преждевременно. «Насколько мне известно, документы еще только готовятся, успеют ли вузы подать их в срок — неясно. Кроме того, Минобр в этот раз планирует разыграть только 10 мест, что подразумевает серьезную конкуренцию», - уточнил агентству руководитель департамента информационной политики правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.

Напомним, в январе 2016 года было названо 11 победителей первого этапа конкурса по созданию опорных университетов. В их числе оказались Донской, Волгоградский, Воронежский, Омский и Самарский технические университеты, Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Сибирский аэрокосмический и Уфимский нефтяной технический университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева. В рамках программы развития каждый вуз-победитель будет получать дополнительную субсидию до 200 млн рублей в год в течение трех лет.