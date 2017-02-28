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Главная Лента новостей Два флагманских вуза из Алтайского края весной могут поспорить за звание «опорного»

Два флагманских вуза из Алтайского края весной могут поспорить за звание «опорного»

28.02.2017 10:32

Два алтайских вуза намерены побороться за звание опорного университета. Заявки на второй этап конкурса принимаются Минобрнауки до 20 марта, окончательные итоги будут подведены к 15 апреля. С большой долей вероятности региональное правительство поддержит обоих претендентов.

Согласно условиям конкурса, теперь участвовать в нем может любой вуз. Ранее обязательным требованием являлась реорганизация вузов путем слияния. Еще один ключевой момент - письмо поддержки от администрации субъекта. Теоретически в конкурсе могут участвовать и те вузы, кто напрямую не подчиняется Минобрнауки. Для этого им дополнительно требуется предоставить гарантийное письмо от учредителя на согласие участвовать в отборочном этапе. Заявки принимаются с 20 февраля по 20 марта. Срок рассмотрения документов - 30 марта, окончательные итоги будут подведены к 15 апреля. Добавим, не могут участвовать в конкурсе федеральные либо национально-исследовательские университеты, а также участники программы «5-100». Кроме того, не будут допущены московские и петербургские вузы, а также те муниципалитеты, где уже появились опорные университеты.

Как рассказал ИА «Банкфакс» и. о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко, «политех» намерен подать документы в оговоренный срок. «На текущей неделе у нас проходят мероприятия, посвященные 75-летию вуза. Думаю, конкурсом мы вплотную займемся уже со следующей недели. В принципе, основной пакет документов уже готов. Не думаю, что возникнут проблемы с поддержкой со стороны администрации края: ранее губернатор говорил о том, что готов поддержать каждую заявку, если она не будет подразумевать ущерба остальным», - прокомментировал глава технического университета. Свои шансы на итоговую победу собеседник оценил осторожно. По мнению г-на Максименко, скорее всего, победителей на этот раз окажется больше, чем было отобрано на первом этапе (11 вузов). «Однако точное число наверняка не знают и в самом Минобре, все зависит от количества поступивших заявок, - подчеркнул и. о. ректора. - К тому же впереди еще и третий заключительный этап конкурса, какое-то количество университетов сможет отобраться через него. Всего, напомню, Минобр планировал создать порядка 40 опорных вузов». Кстати, по словам Андрея Максименко, велика вероятность, что к лету в «политехе» все-таки пройдут выборы ректора. Письмо, которое официально положит старт процедуре, ожидают в АлтГТУ в ближайшие дни.

Между тем ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко сообщила «Банкфаксу», что педуниверситет не намерен участвовать в отборе. Такой шаг продиктован несколькими причинами. «Опорный вуз предполагает более тесную связь с социально-экономическим развитием региона, акцент в таком случае будет сделан в первую очередь на технологии. Мы, скажем так, являемся опорным по «умолчанию», поскольку готовим учителей», - пояснила свою позицию ректор. Однако г-жа Лазаренко заявила, что АлтГПУ готов принять участие в программе Минобра, которая запущена параллельно с конкурсом на звание опорного университета, - «Вуз как центр инновационного развития».

Добавим, представители АлтГУ пока однозначно не озвучили свою позицию по участию в конкурсе. По словам проректора по развитию международной деятельности Романа Райкина, в настоящее время в университете изучают требования к вузам-кандидатам для участия в конкурсе. Окончательного решения руководством АлтГУ озвучено не было. Однако в свете сделанных ранее заявлений ректора Сергея Землюкова, который стал одним из лоббистов новой облегченной редакции конкурса, сложно ожидать, что вуз откажется поучаствовать в отборочном этапе. Кроме того, допфинансирование, которое получит классический университет в случае победы, может покрыть расходы на строительство нового корпуса рядом с площадью Сахарова.

Тем временем говорить о поддержке со стороны губернатора какой-то конкретной заявки из Алтайского края пока преждевременно. «Насколько мне известно, документы еще только готовятся, успеют ли вузы подать их в срок — неясно. Кроме того, Минобр в этот раз планирует разыграть только 10 мест, что подразумевает серьезную конкуренцию», - уточнил агентству руководитель департамента информационной политики правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.

Напомним, в январе 2016 года было названо 11 победителей первого этапа конкурса по созданию опорных университетов. В их числе оказались Донской, Волгоградский, Воронежский, Омский и Самарский технические университеты, Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Сибирский аэрокосмический и Уфимский нефтяной технический университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева. В рамках программы развития каждый вуз-победитель будет получать дополнительную субсидию до 200 млн рублей в год в течение трех лет.

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Комментарий

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Комментариев 4
Ленин на броневике

28.02.2017 11:47

Надо вернуть лицензия ААЭП и сделать опорным университетом.
торпеда

28.02.2017 12:36

http://www.utronews.ru/politics/000148820237356/
Со стороны

28.02.2017 13:26

Теперь понятно почему отозвали лицензии у ААЭП, ААЭЮ и других, чтобы набрать студентов для опорных вузов...
Очевидец

28.02.2017 17:30

Самое печальное в этом устроенном минобром шоу то, что в нем, как в лотерее, речь идет не об образовании, а о бабле: давайте-ка провинциалы убогие, посмешите нас своим усердием - кто лучше циферками пожонглирует, показатели слепит, тому и супер-приз достанется! Никакого отношения к качеству образования эта клоунада не имеет! Никого не интересует что на самом деле происходит с высшим образованием в крае, почему всё больше абитуриентов выбирают вузы других регионов, почему из вузов, где ректорствуют и бесчинствуют губернаторские ставленники бежит профессура, исчезают научные школы. Ну вот, давайте теперь АлтГУ и АлтГТУ , посмешите московских бонзов в борьбе аж за двести лимонов в год. Остается еще надеятья и на то, что Денисов к тому времени никого из своих подшефных "друзей" не сдаст и прокуратура весь этот цирк не прикроет...