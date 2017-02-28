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Главная Лента новостей Алтайская «поклонница» неообластничества получила 1,5 года за репост

Алтайская «поклонница» неообластничества получила 1,5 года за репост

28.02.2017 11:29

Неофициальный флаг Сибири
Неофициальный флаг Сибири

Чойский районный суд (Республика Алтай) вынес приговор в отношении жительницы села Сейка. Вина женщины состояла в том, что она сделала репост публикации, которая содержала призыв к выходу Сибири из состава Российской Федерации, сказано на сайте региональной прокуратуры.

Как установлено следствием, подсудимая разместила «ВКонтакте» ссылку на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», содержащую призывы к обособлению Сибири и выходу ее из состава РФ, а также высказывания о допустимости насильственных действий с целью обособления данной территории, то есть к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности.

Сторона обвинения просила признать обстоятельством, отягчающим наказание «сепаратистки», совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды. Из показаний подсудимой следовало, что она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом также свидетельствует содержание ее страницы в Сети и установленный статус.

В итоге суд признал жительницу села Сейка виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием Интернета). Учитывая обстоятельства преступления, личность виновной, сельчанке назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.

Интересно, что рассмотрение дела уложилось в 1,5 месяца. Приговор был вынесен судьей Аржаном Кыдыевым 17 февраля. Имя подсудимой в сообщении прокуратуры не названо, информация о ее личности также скрыта на сайте суда, что может свидетельствовать о том, что девушка еще не достигла совершеннолетия, полагают «Новости Горного Алтая».

Добавим, идея выхода Сибири из состава Российской империи обосновывалась еще в трудах так называемых областников XIX века. В 1860-е годы областники выступали за революционную борьбу с самодержавием, в защиту «инородцев», против колониального гнета. Рассматривая Сибирь как политическую и экономическую колонию России, а сибиряков — как новую сибирскую нацию, отдельные областники выдвинули лозунг отделения ее от России или предоставления Сибири автономного статуса. Идеологами движения считаются Николай Ядринцев (похоронен в Барнауле на Нагорном кладбище - прим. ред. БФ) и Григорий Потанин.

Фото: wikimedia.org

Справка:

В августе 1917 года было принято постановление «Об автономном устройстве Сибири» в рамках федерации с самоопределением областей и национальностей, и утвержден бело-зеленый флаг Сибири. 8 октября открылся I Сибирский областной съезд. Он постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Предусматривалась возможность преобразовать саму Сибирь в федерацию.

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Комментарий

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Комментариев 12
гость

28.02.2017 13:05

чудны дела у нас творятся . министр артемьев , кандидат в президенты явлинский ,
роскомнадзор , глава центробанка набиулина , друг самого путина и глава сбера греф ,
глава роснефти сечин не считают крым территорией рф , и нормально . это не репосты
в сетях школьников . а тут сразу срок .
Евгений

28.02.2017 13:09

Кинь хоть одну ссылку откуда ты это взял , что то сомнения меня гложат . А так ты за пи.....ла прокатываешь.
Гонец из Пензы

28.02.2017 13:09

Дуру-на нары!
двойные стандарты?

28.02.2017 13:30

Сепаратизм Донбасса одобряем и поддерживаем, сепаратизм сибирячки - срок? че, логично))
Ru.банок

28.02.2017 13:38

Да глубако насрать на твои мечты!
Каждый день,свиноподобные , мечтают,что , Путин Новороссию слил!
увыту

28.02.2017 13:43

Стандардт,соснёшь у викуси нуландт,не?
жень ,

28.02.2017 14:13

не судьба зайти на инет и найти ролик , где греф прямо говорит - крым это украина .
или на сайт яблока .али прочитать приказ роскомнадзора ?
уж в инете этих персон поливать матом устали , а вы ,опытный бот, до сих пор не в курсах ?
у.е.банку

28.02.2017 15:01

Ru.банок писал(а):
Каждый день,свиноподобные , мечтают,что , Путин Новороссию слил!


у тебя методичка старая и засаленная. попроси новую у шизофреника Федорова
Я думаю

28.02.2017 16:28

Селянку надо отпустить. Пусть со своей козой и коровой выходит из состава России.
село

28.02.2017 16:53

Вы скажите почему в Москве люди живут не так как во всей стране? Что это? Почему зарплаты в десятки раз больше, а цены такие же, а то и меньше! ? Москва растёт и хорошеет, а другие города и сёла еле выживают...
Селе

28.02.2017 17:30

Дак бухать нада меньше,а работать больше!
Стандарту

28.02.2017 17:49

Ваше место с Немцовым!