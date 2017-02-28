Алтайская «поклонница» неообластничества получила 1,5 года за репост

28.02.2017 11:29
Чойский районный суд (Республика Алтай) вынес приговор в отношении жительницы села Сейка. Вина женщины состояла в том, что она сделала репост публикации, которая содержала призыв к выходу Сибири из состава Российской Федерации, сказано на сайте региональной прокуратуры.
Как установлено следствием, подсудимая разместила «ВКонтакте» ссылку на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», содержащую призывы к обособлению Сибири и выходу ее из состава РФ, а также высказывания о допустимости насильственных действий с целью обособления данной территории, то есть к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности.
Сторона обвинения просила признать обстоятельством, отягчающим наказание «сепаратистки», совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды. Из показаний подсудимой следовало, что она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом также свидетельствует содержание ее страницы в Сети и установленный статус.
В итоге суд признал жительницу села Сейка виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием Интернета). Учитывая обстоятельства преступления, личность виновной, сельчанке назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.
Интересно, что рассмотрение дела уложилось в 1,5 месяца. Приговор был вынесен судьей Аржаном Кыдыевым 17 февраля. Имя подсудимой в сообщении прокуратуры не названо, информация о ее личности также скрыта на сайте суда, что может свидетельствовать о том, что девушка еще не достигла совершеннолетия, полагают «Новости Горного Алтая».
Добавим, идея выхода Сибири из состава Российской империи обосновывалась еще в трудах так называемых областников XIX века. В 1860-е годы областники выступали за революционную борьбу с самодержавием, в защиту «инородцев», против колониального гнета. Рассматривая Сибирь как политическую и экономическую колонию России, а сибиряков — как новую сибирскую нацию, отдельные областники выдвинули лозунг отделения ее от России или предоставления Сибири автономного статуса. Идеологами движения считаются Николай Ядринцев (похоронен в Барнауле на Нагорном кладбище - прим. ред. БФ) и Григорий Потанин.
Фото: wikimedia.org
28.02.2017 13:05
роскомнадзор , глава центробанка набиулина , друг самого путина и глава сбера греф ,
глава роснефти сечин не считают крым территорией рф , и нормально . это не репосты
в сетях школьников . а тут сразу срок .
28.02.2017 13:09
28.02.2017 13:09
28.02.2017 13:30
28.02.2017 13:38
Каждый день,свиноподобные , мечтают,что , Путин Новороссию слил!
28.02.2017 13:43
28.02.2017 14:13
или на сайт яблока .али прочитать приказ роскомнадзора ?
уж в инете этих персон поливать матом устали , а вы ,опытный бот, до сих пор не в курсах ?
28.02.2017 15:01
у тебя методичка старая и засаленная. попроси новую у шизофреника Федорова
28.02.2017 16:28
28.02.2017 16:53
28.02.2017 17:30
28.02.2017 17:49