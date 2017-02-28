Алтайская «поклонница» неообластничества получила 1,5 года за репост

Неофициальный флаг Сибири

Чойский районный суд (Республика Алтай) вынес приговор в отношении жительницы села Сейка. Вина женщины состояла в том, что она сделала репост публикации, которая содержала призыв к выходу Сибири из состава Российской Федерации, сказано на сайте региональной прокуратуры.

Как установлено следствием, подсудимая разместила «ВКонтакте» ссылку на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», содержащую призывы к обособлению Сибири и выходу ее из состава РФ, а также высказывания о допустимости насильственных действий с целью обособления данной территории, то есть к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности.

Сторона обвинения просила признать обстоятельством, отягчающим наказание «сепаратистки», совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды. Из показаний подсудимой следовало, что она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом также свидетельствует содержание ее страницы в Сети и установленный статус.

В итоге суд признал жительницу села Сейка виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием Интернета). Учитывая обстоятельства преступления, личность виновной, сельчанке назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.

Интересно, что рассмотрение дела уложилось в 1,5 месяца. Приговор был вынесен судьей Аржаном Кыдыевым 17 февраля. Имя подсудимой в сообщении прокуратуры не названо, информация о ее личности также скрыта на сайте суда, что может свидетельствовать о том, что девушка еще не достигла совершеннолетия, полагают «Новости Горного Алтая».

Добавим, идея выхода Сибири из состава Российской империи обосновывалась еще в трудах так называемых областников XIX века. В 1860-е годы областники выступали за революционную борьбу с самодержавием, в защиту «инородцев», против колониального гнета. Рассматривая Сибирь как политическую и экономическую колонию России, а сибиряков — как новую сибирскую нацию, отдельные областники выдвинули лозунг отделения ее от России или предоставления Сибири автономного статуса. Идеологами движения считаются Николай Ядринцев (похоронен в Барнауле на Нагорном кладбище - прим. ред. БФ) и Григорий Потанин.