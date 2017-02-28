По стопам Ломоносова: алтайская сельчанка отправила сына получать знания на босу ногу

28.02.2017 10:53
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики Табунского района. Внимание следователей привлек поступок местной жительницы из неблагополучной семьи, которая отправила несовершеннолетнего сына путешествовать по снегу босым, сказано на сайте СУ.
Как удалось установить, 27 февраля текущего года на одной из улиц Славгорода сотрудники Алтайского ЛУ МВД России обнаружили 15-летнего подростка, который шел по снегу без обуви. Оказалось, что мать отправила его в таком виде из дома, который располагается в селе Забавное Табунского района, в Славгород, где несовершеннолетний обучается. До образовательного учреждения его довез один из родственников, а назад подросток следовал пешком. Теперь в рамках проверки следствию предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило проведение профилактической работы с неблагополучными семьями и должностных лиц образовательного учреждения.
28.02.2017 13:00
...15-летнего подростка, который шел по снегу без обуви на одной из улиц Славгорода ...
при этом ранее те 01 11 16г полиция Славгорода аналогичным способом "ошибочно" отпустила из ИВС киллера назначенного судьей Нелиной Е Н по делу от 21 10 13г и частично судьёй Шполтаковой от 26 09 14г аж в Алтайский район /т.к. всю одежду и обувь оставили на экспертизу/ ..., потом правда спохватились и возбудили уголовное дело № 571688 п. «з» ч.2 ст 111 УК РФ задним числом и о0 11 16г за гос счёт "привезли" опять в ИВС Славгорода, сейчас переквалифицировали ч1 ст 30, ч1 ст 105 УК РФ. Никто пока наказание не понёс, Носков Д С утверждает, что прокуратура не причём?
Славгородский МСО СУ СК РФ взял "паузу", да и некому там разбираться, кадровая чехарда уже третий год, следователь А П Лис с насильниками маньяками поставляющие "кадры" в местные "калинки" из разного рода увеселительных заведений "маники" совместно с одним из мировых судей разобраться не может уже который год...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
28.02.2017 16:26
28.02.2017 17:40
28.02.2017 19:00