По стопам Ломоносова: алтайская сельчанка отправила сына получать знания на босу ногу

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики Табунского района. Внимание следователей привлек поступок местной жительницы из неблагополучной семьи, которая отправила несовершеннолетнего сына путешествовать по снегу босым, сказано на сайте СУ.

Как удалось установить, 27 февраля текущего года на одной из улиц Славгорода сотрудники Алтайского ЛУ МВД России обнаружили 15-летнего подростка, который шел по снегу без обуви. Оказалось, что мать отправила его в таком виде из дома, который располагается в селе Забавное Табунского района, в Славгород, где несовершеннолетний обучается. До образовательного учреждения его довез один из родственников, а назад подросток следовал пешком. Теперь в рамках проверки следствию предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило проведение профилактической работы с неблагополучными семьями и должностных лиц образовательного учреждения.