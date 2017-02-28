Спрут: экс-председателя дорожного кооператива в алтайском селе обвинили в создании финансовой пирамиды

Несколько десятков работников дорожно-строительного производственного механизированного кооператива (ДСПМК) «Мамонтовский» обвинили бывшего председателя, депутата Мамонтовского райсовета Анатолия Ведякина в создании финансовой пирамиды. По словам сельчан, он вынуждал их оформлять кредиты, а деньги забирал себе.

Как рассказала ИА «Банкфакс» экономист ДСПМК Любовь Дудченко, через кассу организации эти средства не проходили — экс-председатель, возможно, присваивал и деньги предприятия. В настоящий момент по коллективному обращению проводится доследственная проверка, сообщили «Банкфаксу» в СУ СКР по Алтайскому краю.

Еще в 2012 году руководитель кооператива Анатолий Ведякин впервые уговорил своих подчиненных взять в банке кредит, а полученные деньги отдать ему. В качестве объяснения говорил, что средства пойдут на развитие производства. Работники изначально отнеслись к просьбе руководителя с подозрением, но те, кто давно работал с председателем, согласились. «Мы очень хорошо его знали, на предприятии он с 2001 года. Всегда был передовиком, хорошим руководителем. Даже мысли не приходило, что он может нас обмануть», — рассказала г-жа Дудченко.

Однако за первой просьбой взять кредит последовала вторая, за ней — третья. В 2013-м году г-н Ведякин начал гасить старые кредиты за счет новых, а также, по мнению работников, впервые покусился на бюджет организации. «Это продолжалось несколько лет. 30 человек с 2012 года занимали для него, еще трое за это время уже скончались. А в мае 2016 года он перестал платить по счетам», — объяснила Любовь Дудченко.

Долги работников кооператива исчислялись миллионами, людям начали названивать коллекторы. Под нажимом Анатолий Ведякин все же смог найти часть суммы — вероятно, за счет самого предприятия. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что он, возможно, продал часть произведенного асфальта частникам, пустив деньги в обход бухгалтерии. Также, судя по картотеке арбитражных дел, чтобы рассчитаться со своими людьми, он перестал исполнять обязательства перед контрагентами — только за последний месяц в адрес предприятия направлено более 10 исков. Однако на полное погашение все равно не хватило.

В конце декабря 2016 года председатель, по мнению сотрудников, сбежал. С тех пор он не отвечает на звонки и не выходит на рабочее место. Работники кооператива направили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя с описанием всей истории. Доследственную проверку начал СУ СКР по Алтайскому краю, поскольку Анатолий Ведякин является депутатом.

Сейчас предприятием руководит врио председателя. Нового официально назначить пока нельзя — Анатолий Ведякин якобы отсутствует по уважительной причине, находясь на больничном. Возможно, именно это проливает свет на истинные причины предполагаемых преступлений экс-руководителя. Как рассказывают родственники г-на Ведякина, он страдает онкологическим заболеванием. Не исключено, что именно на лечение он изначально и пытался привлечь деньги. Хотя, его работники не вполне разделяют это предположение.

По словам г-жи Дудченко, коттедж в Мамонтово бывший начальник продал, купив вместо него особняк в Барнауле, где сейчас и проживает. Накануне его в рамках проверки «навестил» следователь. По словам источников ИА «Банкфакс», возбуждение уголовного дела — вопрос нескольких дней.

Само предприятие, «взрощенное» создателем пирамиды, сейчас буквально дышит на ладан, хотя ранее, судя по сайту Госзакупок, было одним из важных исполнителей госконтрактов в Мамонтовском районе. Многочисленные иски, дыры в бюджете, сомнительные операции — наследство Анатолия Ведякина. «Предприятие на грани. Не знаем, будем мы работать завтра или нет. Ждем, что кто-то подаст иск о банкротстве» — резюмирует Любовь Дудченко.