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Главная Лента новостей Сторонники арестованного главы алтайского муниципалитета ищут «сочувствия» у президента Казахстана

Сторонники арестованного главы алтайского муниципалитета ищут «сочувствия» у президента Казахстана

28.02.2017 12:33

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай намерены написать письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой вступиться за арестованного на днях главу муниципалитета Ауельхана Джаткамбаева. По мнению инициаторов обращения, г-н Джаткамбаев не виновен в получении взятки, а уголовное дело против него сфабриковано.

В распоряжении ИА «Банкфакс» оказалась переписка одного из жителей Кош-Агача с думцем от Республики Алтай Родионом Букачаковым (к слову, до победы на сентябрьских выборах по одномандатному округу занимал пост главы Чемальского района). В обращении сказано, что жители не верят в то, что Ауельхан Джаткамбаев замешан во взяточничестве. «Мы знаем его как честного, справедливого и умного политика. Вместе с Чаптыновым (первый глава Республики Алтай Валерий Чаптынов — прим. ред. БФ) добился северных выплат. Он единственный лидер казахов Чуйской степи. Думаем, его подставили или же это политический заказ. Мы будем писать всем, в том числе Назарбаеву. Надеемся на вашу поддержку», - говорится в тексте. О реакции политика на неофициальное обращение земляков пока неизвестно.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении главы Кош-Агачского района стало известно накануне праздников, 22 февраля. По версии следствия, в январе 2016 года Ауельхан Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 млн рублей. За эти деньги он обеспечил победу стройфирмы бизнесмена в аукционе на право получения госконтракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 млн рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт. Между тем Горно-Алтайский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Джаткамбаева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Отметим, что в Республике Алтай это второй случай задержания главы муниципалитета за получение взятки. В октябре 2012 года на одной из турбаз с поличным был задержан глава Чемальского района Сергей Шевченко. По данным следствия, он потребовал взятку в сумме 5 млн рублей за предоставление в долгосрочную аренду сроком на 49 лет семи земельных участков. В 2014 году Шевченко приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 4,9 млн рублей.

Также стоит добавить, что в настоящее время под домашним арестом находится еще один руководитель муниципалитета — мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого подозревают в совершении нескольких должностных преступлений.

Видео: YouTube «Новости Горного Алтая»

Справка:

Ауельхан Джаткамбаев родился 15 апреля 1954 года в Кош-Агачском районе. В 1974 окончил Горно-Алтайское педагогическое училище; в 1986 году – Алтайский сельскохозяйственный институт в Барнауле; в 1991 – факультет переподготовки специалистов Новосибирского государственного университета. В советские годы работал учителем Тобелерской средней школы; председателем профкома колхоза «Путь к коммунизму»; заместителем председателя и председателем колхоза им. Калинина; председателем Кош-Агачского районного потребительского общества. Избирался депутатом Госсобрания, с 2000 по 2008 годы – глава Кош-Агачского района. В 2008 году проиграл выборы своему заместителю, алтайцу Леониду Ефимову, в марте 2010 по спискам «Справедливой России» избран в Эл Курултай. В 2013 году вновь баллотировался на пост главы района и одержал убедительную победу, получив поддержку 49,2 % избирателей.

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Комментарий

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Комментариев 2
Егор

28.02.2017 15:05

Если дело ведет шледователь Кириченко - будьте уверены, дело сфабриковано. Он вел дело по врачам Демчуку и Каташеву, которые были впоследствии оправданы. Демчука угробили и отправили на тот свет. Кириченко, засучив рукава, фабрикует дальше.
Владимир

28.02.2017 16:07

В отношении любого должностного лица,совершившего тяжкие преступления положено возбуждать уголовное дело для расследования события. И не надо тут кричать по меркам, как вы говорите, Чуйским меркам. Закон есть закон и он для всех и в том числе для Джаткамбаева. Следствие покажет, прокурор и судм проверит. Не сомневайтесь. И прекратите делить народы по нациям, мы все живем в одном государстве и ходим под одним законом. Все клеветники и кликуны должны также нести законную ответственность за свои действия. УСПОКОЙСЯ....