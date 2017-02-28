Сторонники арестованного главы алтайского муниципалитета ищут «сочувствия» у президента Казахстана

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай намерены написать письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой вступиться за арестованного на днях главу муниципалитета Ауельхана Джаткамбаева. По мнению инициаторов обращения, г-н Джаткамбаев не виновен в получении взятки, а уголовное дело против него сфабриковано.

В распоряжении ИА «Банкфакс» оказалась переписка одного из жителей Кош-Агача с думцем от Республики Алтай Родионом Букачаковым (к слову, до победы на сентябрьских выборах по одномандатному округу занимал пост главы Чемальского района). В обращении сказано, что жители не верят в то, что Ауельхан Джаткамбаев замешан во взяточничестве. «Мы знаем его как честного, справедливого и умного политика. Вместе с Чаптыновым (первый глава Республики Алтай Валерий Чаптынов — прим. ред. БФ) добился северных выплат. Он единственный лидер казахов Чуйской степи. Думаем, его подставили или же это политический заказ. Мы будем писать всем, в том числе Назарбаеву. Надеемся на вашу поддержку», - говорится в тексте. О реакции политика на неофициальное обращение земляков пока неизвестно.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении главы Кош-Агачского района стало известно накануне праздников, 22 февраля. По версии следствия, в январе 2016 года Ауельхан Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 млн рублей. За эти деньги он обеспечил победу стройфирмы бизнесмена в аукционе на право получения госконтракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 млн рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт. Между тем Горно-Алтайский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Джаткамбаева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Отметим, что в Республике Алтай это второй случай задержания главы муниципалитета за получение взятки. В октябре 2012 года на одной из турбаз с поличным был задержан глава Чемальского района Сергей Шевченко. По данным следствия, он потребовал взятку в сумме 5 млн рублей за предоставление в долгосрочную аренду сроком на 49 лет семи земельных участков. В 2014 году Шевченко приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 4,9 млн рублей.

Также стоит добавить, что в настоящее время под домашним арестом находится еще один руководитель муниципалитета — мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого подозревают в совершении нескольких должностных преступлений.