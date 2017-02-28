Барнаульского юриста ждет колония за присвоение завода и земли

В Барнауле оглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного юриста Бориса Шавандина, который мошенническим путем завладел землей и производственным объектом стоимостью более 15 млн рублей. После двух лет разбирательств, включающих возврат дела прокурору, судья Жанна Уханова приговорила Шавандина к трем годам лишения свободы, сообщили ИА «Банкфакс» в Центральном районном суде.

По версии следствия, в 2013 году Борис Шавандин, специализирующийся на оказании правовых услуг, узнал о юрлице, имеющем на балансе земельный участок в черте Барнаула. На участке было возведено административное здание, где располагался цех по производству пластиковых конструкций. Правоохранители пришли к выводу, что г-н Шавандин мошенническим путем через подставных лиц незаконно завладел долей в уставном капитале юрлица, а в дальнейшем и земельным участком с расположенным на нем производственным объектом. Собственнику причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Прокуратура Барнаула еще в 2015 году утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении г-на Шавандина. Тогда он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Материалы были направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, вела процесс Елена Сидорова.

Однако почти через год, в апреле 2016 года, судья обнаружила, что обвинительное заключение составлено с нарушением норм. Дело в итоге вернули прокурору. Вновь оно поступило в суд в августе 2016 года, с еще одним эпизодом — по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Новому судье Жанне Ухановой пришлось заново проходить ряд стадий процесса. Наконец, 28 февраля 2017 года был оглашен приговор — три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, осужденный, вероятно, будет подавать апелляцию.

Отметим, что Борис Шавандин ранее также являлся достаточно известным в Барнауле предпринимателем. Судя по выписке из ЕГРЮЛ, он в разное время возглавлял сразу несколько барнаульских компаний. Так, с 2010 по 2012 годы он был директором НП «Западно-Сибирский Третейский Суд» (компания прекратила свою деятельность), с 2008 по 2012 годы возглавлял ООО «Элеганс плюс» (ныне также ликвидирована).

Кроме того, предприимчивый правовед с 2008 года возглавлял ООО «Юридический консультант». К слову, юрадрес у последней компании и «Элеганс плюс» совпадает — улица Папанинцев, 121 — 153. Более того, такой же юрадрес имеет и компания с практически идентичным названием — ООО «Элеганс-плюс». Данная фирма просуществовала с 2002 по 2014 годы, после чего была ликвидирована.

Основной профиль «Элеганс-плюс» - оптовая торговля. Компания-клон («Элеганс плюс») также специализировалась на данном виде деятельности, ее ликвидатором и учредителем одновременно был все тот же Борис Шавандин. Также один юрадрес имеют еще два «детища» барнаульского юриста — ООО «Бриз» и ООО «Чароит» — проезд Рыбозаводской, 27. Основной профиль обеих компаний — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.