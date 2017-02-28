Из-за экспериментов властей жители Алейска полгода обходились без общественного транспорта

Более 100 жителей микрорайона «Сахарный завод» в Алейске обратились с прокуратуру с просьбой наладить транспортное обслуживание в городе. Оказалось, что на протяжении полугода горожане не могли доехать до работы, школ и детсадов, поскольку попросту не вмещались в единственный курсирующий автобус. Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, после проверки ведомства, маршрут жителям Алейска вернули.

Установлено, что микрорайон «Сахарный завод» относится к территории Алейска, однако удален от него на расстояние около 10 км. В настоящее время в нем проживает 4 тысячи человек, многие из которых в ежедневном режиме пользуются городской инфраструктурой и добираются до работы, школы, детского сада, поликлиники и аптек маршрутами общественного транспорта. Ранее между микрорайоном и городом функционировали два маршрута, один из которых летом прошлого года сократили на полгода якобы из-за сезонного падения спроса на услуги перевозки и с целью дальнейшего выяснения спроса. Вместе с тем обращения местных жителей свидетельствовали об обратном. Выездная прокурорская проверка показала, что оставшийся маршрут не справляется с необходимым объемом перевозки граждан. В утренние и вечерние часы все желающие не могут вместиться в транспорт. Поэтому зачастую школьники, пассажиры с детьми или ограниченными возможностями здоровья вынуждены ожидать следующего автобуса по расписанию еще час.

В результате алейский межрайонный прокурор внес главе администрации города представление, в котором потребовал решить вопрос с транспортным обеспечением населения. Его рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время в микрорайон запустили дополнительный автотранспорт, которым местные жители могут воспользоваться.