×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

3 |
Есть мнение
Секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев: «Клип «Ленинграда» «Кольщик» — это предупреждение государственной системе»
30
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

40

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийские кикбоксеры стали чемпионами Сибири
«Аникс» стал обладателем премии «Легенды Алтая»
Алтайский центр ездового спорта отметить первый день рождения


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
36 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

1
Константин Емешин

22.02.2017

Константин Емешин

общественник

Наконец-то АКЗС решил прирастать интеллектом

10
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

8
Loading...
Главная Лента новостей Из-за экспериментов властей жители Алейска полгода обходились без общественного транспорта

Из-за экспериментов властей жители Алейска полгода обходились без общественного транспорта

28.02.2017 12:54

Более 100 жителей микрорайона «Сахарный завод» в Алейске обратились с прокуратуру с просьбой наладить транспортное обслуживание в городе. Оказалось, что на протяжении полугода горожане не могли доехать до работы, школ и детсадов, поскольку попросту не вмещались в единственный курсирующий автобус. Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, после проверки ведомства, маршрут жителям Алейска вернули.

Установлено, что микрорайон «Сахарный завод» относится к территории Алейска, однако удален от него на расстояние около 10 км. В настоящее время в нем проживает 4 тысячи человек, многие из которых в ежедневном режиме пользуются городской инфраструктурой и добираются до работы, школы, детского сада, поликлиники и аптек маршрутами общественного транспорта. Ранее между микрорайоном и городом функционировали два маршрута, один из которых летом прошлого года сократили на полгода якобы из-за сезонного падения спроса на услуги перевозки и с целью дальнейшего выяснения спроса. Вместе с тем обращения местных жителей свидетельствовали об обратном. Выездная прокурорская проверка показала, что оставшийся маршрут не справляется с необходимым объемом перевозки граждан. В утренние и вечерние часы все желающие не могут вместиться в транспорт. Поэтому зачастую школьники, пассажиры с детьми или ограниченными возможностями здоровья вынуждены ожидать следующего автобуса по расписанию еще час.

В результате алейский межрайонный прокурор внес главе администрации города представление, в котором потребовал решить вопрос с транспортным обеспечением населения. Его рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время в микрорайон запустили дополнительный автотранспорт, которым местные жители могут воспользоваться.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
доброжелатель

28.02.2017 17:07

Можем продать очень дёшево автобус,Мерседес на ходу, на механике,круглый,но в очень даже хорошем состоянии.Для города устарела модель,а для Алейска это будет супер-чистый,красивый салон,новые сиденья .
Политолог

28.02.2017 17:51

Тут Политсибру новость выставил забавную
http://politsib.ru/news/93790, Но комментирование блокировал. Ну уж больно она забавная, не могу не высказаться. Суть сообщения в том. что Эвалар будет что-то строить в Тюменской области по переработке сырья. Я вот о чем подумал. Ну ладно Алтай - юг Сибири, с хорошей, экологически чистой растительностью. Альпийские луга, травы в предгорьях, боры и рощи. Эвалар только здесь и мог со своими БАДами возникнуть и потом двигать нашу траву до самой Москвы. Но Тюмень. Северный регион, скажем, ну с очень скудной растительностью. Основное производство нефтедобыча и нефтепереработка. Очень развита область нефтехимии со всеми вытекающими последствиями. Тундра, трубопроводы, нефтевышки, дымящиеся трубы заводов и вонючие бензовозы. Чего они там перерабатывать будут. Нефтепродукты в пищевые добавки будут переводить. Смешно, их пиарщики хоть бы подумали, прежде чем, объявлять о строительстве там переработке. Ведь у них же суть репутации в экологической чистоте и вдруг ее собираются делать посреди мазута.