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Главная Лента новостей УФАС признало правоту барнаульских строителей в споре с чиновниками за квартал «2032»

УФАС признало правоту барнаульских строителей в споре с чиновниками за квартал «2032»

28.02.2017 14:29

УФАС по Алтайскому краю 27 февраля удовлетворил жалобу компании «Алгоритм» на условия повторного аукциона по барнаульскому кварталу «2032». Теперь комитету города по земельным ресурсам и землеустройству предстоит изменить содержание документа, в частности оговорить, за чей счет будут возводиться объекты социальной инфраструктуры - школа, детсад и поликлиника.

Несмотря на то, что жалоба признана обоснованной, выдавать предписание организатору торгов антимонопольщики не стали. Согласно правилам, аукцион был возобновлен, но за оставшиеся сутки до окончания заявок, естественно, никто документы в адрес комитета не направил. Очевидно, в ближайшие месяцы конкурс будет объявлен в третий раз, но с уже измененными по требованию строителей условиями.

В квартале «2032» в границах улиц Энтузиастов, Солнечная поляна, Сергея Семенова и 65 лет Победы помимо жилых домов должны появиться детский сад на 140 мест, средняя школа на 1296 мест и детская поликлиника. Администрация Барнаула планировала, что здесь будет построено 173 469 кв. м жилья.

Аукцион по продаже права аренды земельного участка (20 га), который занимает весь квартал «2032» в Барнауле, был объявлен еще 12 января. 9 февраля истекал срок подачи заявок. Однако накануне этой даты антимонопольщики приостановили процедуру из-за обращения ООО ИСК «Алгоритм». Заявитель пытался оспорить положения докуметации аукциона. В ней не было прописано, кто именно - будущий победитель или муниципалитет будет возводить объекты социальной инфраструктуры. По мнению строителей, это положение противоречит Градостроительному кодексу РФ.

Компания утверждала, что заранее обратилась к организатору торгов за разъяснениями по поводу положений аукциона, но в течение недели никаких комментариев так и не последовало. При этом победитель впоследствии не смог бы изменить условия конкурса, что при отказе от заключения контракта могло обернуться для него штрафными санкциями.

Напомним, в октябре 2016 года барнаульские строители также бойкотировали аналогичные торги. В числе основных причин назывались не только «кабальные условия», но и относительно высокая цена за участок - 155,785 млн рублей.

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