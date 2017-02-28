Некрасный проспект: статистика назвала Алтай регионом с наименее «советскими» названиями улиц

Республика Алтай входит в пятерку регионов России, названия улиц в которых в наибольшей степени не связаны с коммунистической идеологией и советским прошлым. По этому показателю регион опережают лишь две другие национальные республики и столичные регионы. Алтайский край в этом плане является крепким «середнячком». Исследование на основе данных Федеральной информационной адресной системы провел портал Mediagun.

Всего в России насчитывается более 1,15 млн улиц. Названия большинства связаны с расположением: Центральная, Заречная, Набережная и т. д. Первая также является самой популярной в стране — улиц Центральных в России 27 239. На втором месте — Молодежная (18 531), на третьем — Лесная (17 111). «Два Алтая» в этом ключе не выглядят исключением — Центральных улиц тут больше, чем других.

В XX веке улицам, проспектам и шоссе присваивали названия коммунистических деятелей и ценностей: Ленина, Красная, Пятилеток и пр. По ключевым словам авторы исследования выделили такие улицы (их оказалось 143 304) из общего списка и сделали карту регионов по уровню «советскости». Не брались в расчет герои Великой Отечественной войны и выдающиеся деятели советского периода.

Республика Алтай заметно отличается от остальных регионов России по уровню «советизации» муниципальных топонимов. Улиц с названиями, связанными с коммунизмом, в регионе всего 8,82 %. Меньше — в Ямало-Ненецком АО (7,19 %), Тыве (5,76 %), Москве (5,42 %) и Ленинградской области (5,05 %). Интересно, что наиболее «советизированные» названия улиц — в Мордовии (28,45 %), Воронежской области (25,41 %) и Чувашии (22,84 %). А Свердловская область и Северная Осетия — единственные в стране, где самой «Массовой» является улица Ленина.

Также авторы выбрали названия улиц, более 50 % которых находится в одном регионе. Получились характерные для каждого региона названия, которые отражают его специфику и особенности. Выяснилось, что Алтайский край — это регион улиц Мамонтова, а Республика Алтай — улиц Кокышева. Для сравнения, в Новосибирской области оригинальной можно считать улицу Бердскую, в Кемеровской — Кузбасскую, а в Томской — Рукавишникова.

Также выяснилось, что в Республике Татарстан очень чтут поэта Габдуллу Тукая, его именем названо 315 улиц. В Башкортостане 196 улиц названо в честь Салавата Юлаева, в Чувашии 158 улиц названо в честь космонавта Андрияна Николаева, в Свердловской области 135 улиц в честь писателя Павла Бажова, в Красноярском крае 74 улицы названо в честь героя партизанского движения Петра Щетинкина. На Кавказе в Республике Дагестан 96 улиц в честь Имама Шамиля, в Чеченской республике 81 улица имени Ахмата Кадырова.

Нашлись «регионы-патриоты», в которых часто встречается улица с название региона или его части: Хакасская (Хакасия), Зейская (Амурский край), Таврическая (Крым), Пермяцкая (Пермский край), Калининградская (Калининградская область), Удмуртская (Удмуртия), Ненецкая (Ямало-Ненецкий АО).

В части регионов название распространенной улицы отражает, чем занимается регион: Рыбоводная (Мурманская область), Оленная (Ненецкий АО), Животноводческая (Калмыкия), Гористая (республика Карелия), Куст (Ханты-Мансийский АО).