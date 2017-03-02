Жильцы барнаульской двухтажки вместо потолка получили «панорамную крышу»

1 марта жительница Октябрьского района Барнаула Анастасия Буслаева сообщила в Сети, что в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Тимуровская, 38 частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома не пострадал, однако дыра в потолке продолжает зиять до сих пор, а представители УК лишь очистили подъезд от обвалившейся кровли.

По словам горожанки, днем она с маленьким ребенком собиралась на прогулку, когда услышала в подъезде шум. Как оказалось, потолочные балки в их подъезде частично обрушились. В тот момент никого из жильцов на месте происшествия не было, поэтому обошлось без жертв. Женщина осталась недовольна действиями УК «Старый Барнаул», которая обслуживает их двухэтажный дом. «Управляющая компания сказала администрации что ничего не рушилось, а якобы они запланировали ремонт крыши. Приехали рабочие из УК, быстренько разобрали все развалины и все вынесли на улицу. Правда потолка пока нет», - рассказала горожанка. Она также пояснила, что дом не был признан аварийным, однако его состояние давно воспринимается жильцами как критическое. Буквально накануне они публиковали фотографии провисшего потолка в Сети, однако реакции властей не последовало. «Раньше жильцам за свой счет предлагали ремонтировать. Теперь придется немного разориться. Привезли аж четыре доски, не знаю, как они их растянут на всю дыру», - посетовала молодая мать.

Другая представительница дома Мария Коновалова также осталась возмущена позицией управляющей компании. «Вся комичность этой ситуации в том, что работники УК к нам сегодня действительно приехали почистить крышу, а потолок в подъезде уже давно угрожающе нависал, УК при этом бездействовала, хотя и знала. И вот эти мужички пару раз прошли в «ненужном» месте, все и вывалилось, хорошо, что никто и ни на кого не упал! Так эти работяги и превратились из чистильщиков снега в мастеров по ремонту крыши! А из УК так никто и не приехал, звонили все, много раз. Они посчитали, что дистанционно владеть информацией тож неплохо», - заявила жительница дома.

Стоит отметить, что УК «Старый Барнаул», на обслуживании у которой находится данное здание, давно имеет подобные проблемы с соседним зданием по адресу улица Тимуровская, 36. В преддверии новогодних праздников там также частично обрушился потолок. Жильцы этого дома рассказывали тогда ИА «Банкфакс», что много лет пытаются достучаться до городской администрации и сменяющих друг друга УК. Капитальный ремонт в здании постоянно откладывают, а жителей не переселяют в дома маневренного фонда. Как оказалось, капремонт должны были провести еще в 2013 году, но чиновники постоянно находили отговорки, чтобы сроки оттянуть. В связи с этим судебные приставы не раз привлекали их к административной ответственности.