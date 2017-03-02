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Главная Лента новостей Жильцы барнаульской двухтажки вместо потолка получили «панорамную крышу»

Жильцы барнаульской двухтажки вместо потолка получили «панорамную крышу»

02.03.2017 08:44

1 марта жительница Октябрьского района Барнаула Анастасия Буслаева сообщила в Сети, что в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Тимуровская, 38 частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома не пострадал, однако дыра в потолке продолжает зиять до сих пор, а представители УК лишь очистили подъезд от обвалившейся кровли.

По словам горожанки, днем она с маленьким ребенком собиралась на прогулку, когда услышала в подъезде шум. Как оказалось, потолочные балки в их подъезде частично обрушились. В тот момент никого из жильцов на месте происшествия не было, поэтому обошлось без жертв. Женщина осталась недовольна действиями УК «Старый Барнаул», которая обслуживает их двухэтажный дом. «Управляющая компания сказала администрации что ничего не рушилось, а якобы они запланировали ремонт крыши. Приехали рабочие из УК, быстренько разобрали все развалины и все вынесли на улицу. Правда потолка пока нет», - рассказала горожанка. Она также пояснила, что дом не был признан аварийным, однако его состояние давно воспринимается жильцами как критическое. Буквально накануне они публиковали фотографии провисшего потолка в Сети, однако реакции властей не последовало. «Раньше жильцам за свой счет предлагали ремонтировать. Теперь придется немного разориться. Привезли аж четыре доски, не знаю, как они их растянут на всю дыру», - посетовала молодая мать.

Другая представительница дома Мария Коновалова также осталась возмущена позицией управляющей компании. «Вся комичность этой ситуации в том, что работники УК к нам сегодня действительно приехали почистить крышу, а потолок в подъезде уже давно угрожающе нависал, УК при этом бездействовала, хотя и знала. И вот эти мужички пару раз прошли в «ненужном» месте, все и вывалилось, хорошо, что никто и ни на кого не упал! Так эти работяги и превратились из чистильщиков снега в мастеров по ремонту крыши! А из УК так никто и не приехал, звонили все, много раз. Они посчитали, что дистанционно владеть информацией тож неплохо», - заявила жительница дома.

Стоит отметить, что УК «Старый Барнаул», на обслуживании у которой находится данное здание, давно имеет подобные проблемы с соседним зданием по адресу улица Тимуровская, 36. В преддверии новогодних праздников там также частично обрушился потолок. Жильцы этого дома рассказывали тогда ИА «Банкфакс», что много лет пытаются достучаться до городской администрации и сменяющих друг друга УК. Капитальный ремонт в здании постоянно откладывают, а жителей не переселяют в дома маневренного фонда. Как оказалось, капремонт должны были провести еще в 2013 году, но чиновники постоянно находили отговорки, чтобы сроки оттянуть. В связи с этим судебные приставы не раз привлекали их к административной ответственности.

Фото: Анастасия Буслаева

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Комментарий

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Комментариев 6
Руслан

02.03.2017 09:32

Ну вот и в Барнауле началось....
торпеда

02.03.2017 09:52

Прокопьевские пиарщики сделали сенсационное и очень значимое заявление. Прокопьев и К уходят в другой регион, в Тюменскую область. Надо же, местный олигарх полностью повторяет дорогу, которую прошли уже два предшественника. Банных и Рыжак начинали также с аккамулирования больших финансовых ресурсов. Причем получали доходы они, как и Прокопьев, не совсем обычным путем. Потом следовала покупка СМИ и создание своей медийной империи. Получив доступ к манипулированию общественным сознанием, рано или поздно, что Банных, что Рыжак, что Прокопьев шли войной на губернатора. Потом конфликт разрешался тем, что олигарх сбегал из региона. Прокопьев упорно прошел этот путь и наступил на все традиционные грабли. В крае есть предприниматели с большим финансовым ресурсом, например, Ракшин, которые спокойно работают и развиваются. Есть крупные медиасистемы, например, у Пургина, которые тоже годами наращивают свой потенциал, не впадая в системный кризис. Но если у одного человека в руках сразу деньги и СМИ, практика показывает рано или поздно он идет войной на губернатора. Причем в самой радикальной форме с желанием его уволить, с самыми жесткими медийными наездами и попытками опустить также и весь регион. Наверно планида такая, как только волшебная палочка в руках, человек чувствует себя повелителем стихий. При этом не совсем понятно всегда, что в конечно счете олигарх хочет добиться. Мощных особых вливаний из бюджета или куски собственности, должность губернатора, конкретное политическое влияние или просто потешить самолюбие. Но дорожка всегда одна: деньги – сми- наезд – по зубам – из региона. И самое главное, раз Карлин решает таким образом свою главную персонифициронанную проблему, значит точно идет на следующие выборы губернатора.
гость

02.03.2017 09:54

Вы же сами выбрали УК «Старый Барнаул»! Владельцы УК вас и не обманули в ожиданиях - хотите старый Барнаул, та и живите в старом!
Вообще давно пора запретить использовать название города всяким сомнительным конторам!
Наш Губернатор прикладывает большие усилия для создания положительного образа Барнаула, а нерадивые УК только портят имидж краевой столицы.
Аврора

02.03.2017 10:01

торпеда писал(а):
что олигарх сбегал из региона.

Вместе с денежками уходят в другие регионы? Да, нам, жителям края, есть чему порадоваться!
Пусть инвестиции направляются соседям.
Ru.банок

02.03.2017 12:00

Наглядый пример хозяйствования Серёги Дугина,с остервинением ждём его следующих провалов!
да уж

02.03.2017 13:26

Это Дугин этот дом что ли привел в негодность?