За Старым мостом в Барнауле из-за массовой аварии собралась «пробка»

2 марта утром в районе железнодорожной станции «Присягино» в Новоалтайске произошла массовая авария. Участниками серьезного дорожно-транспортного происшествия стали сразу шесть легковых автомобилей, некоторые из них были полностью смяты, утверждали очевидцы событий в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Участники дорожного движения уверяли, что причиной массового ДТП явился сильнейший гололед на трассе, в результате которого один из водителей не справился с управлением и спровоцировал столкновение с пятью другими авто. Из-за случившегося на дороге образовался транспортный коллапс, «пробка» растянулась на несколько сотен метров. На месте работали несколько экипажей полиции, а также сотрудники «скорой помощи» и МЧС. В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю факт ДТП подтвердили, заметив, что аварию зафиксировали на 7-м км «Чуйского тракта». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства столкновения.