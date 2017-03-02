×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

5 |
Есть мнение
Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов об эффекте «Галактики» и повторных экспертизах: «Серьезные застройщики поняли ситуацию»
27
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

42

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчан приглашают на показательные выступления местных фигуристов
Алтайские строители объединились, чтобы достучаться до власти
Счастливые люди успешны во всем


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
36 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

21
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

19
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

14
Loading...
Главная Лента новостей За Старым мостом в Барнауле из-за массовой аварии собралась «пробка»

За Старым мостом в Барнауле из-за массовой аварии собралась «пробка»

02.03.2017 09:17

2 марта утром в районе железнодорожной станции «Присягино» в Новоалтайске произошла массовая авария. Участниками серьезного дорожно-транспортного происшествия стали сразу шесть легковых автомобилей, некоторые из них были полностью смяты, утверждали очевидцы событий в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Участники дорожного движения уверяли, что причиной массового ДТП явился сильнейший гололед на трассе, в результате которого один из водителей не справился с управлением и спровоцировал столкновение с пятью другими авто. Из-за случившегося на дороге образовался транспортный коллапс, «пробка» растянулась на несколько сотен метров. На месте работали несколько экипажей полиции, а также сотрудники «скорой помощи» и МЧС. В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю факт ДТП подтвердили, заметив, что аварию зафиксировали на 7-м км «Чуйского тракта». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства столкновения.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
да это я

02.03.2017 13:57

Извините, но "за базаром" надо следить : словосочетание "собралась пробка" не имеет права на жизнь. Либо к существительному "пробка" надо заковычить слово "собралась",либо к слову ПРОБКА нужен глагол ОБРАЗОВАЛАСЬ