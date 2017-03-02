Make Russia great again: алтайский молочник Джастас Уолкер хочет российское гражданство в подарок

В Сети распространяется петиция за предоставление российского гражданства известному фермеру, американцу по происхождению Джастасу Уолкеру, который уже несколько месяцев строит в Солонешенском районе Алтайского края «ферму мечты». Сам г-н Уолкер приветствует начинание и говорит, что если гражданство ему подарят, то это избавит его от множества проблем. Об этом он рассказал ГТРК «Алтай».

Петиция обращена к президенту России Владимиру Путину, который имеет право распорядиться предоставить фермеру гражданство. В документе сказано, что Джастас Уолкер и его семья живут в России больше 20 лет. «Он верит в эту страну, вкладывается в Россию, старается поднять свое крестьянское дело и своим примером подтолкнуть русских на крестьянский подвиг! Джастас уже давно душой русский, и думается, пора стать таковым и на бумаге! Джастас неоднократно говорил, что не удобно заниматься крестьянским хозяйством из-за того, что он не имеет российского гражданства, так давайте ему в этом поможем», — сказано в документе.

Из текста петиции: Прошу президента РФ Владимира Путина рассмотреть данное ходатайство и решить вопрос о принятии Джастаса Уолкера, его супруги Ребекки и дочерей в гражданство РФ за весомый вклад в развитие и популяризацию сельского хозяйства в Российской Федерации.

Авторы петиции считают, что г-н Уолкер и его семья заслужили быть русскими не меньше, чем актер Стивен Сигал или боксер Рой Джонс. Сам фермер поддерживает это начинание. По его словам, в законодательстве США есть юридические нюансы, которые делают именно такой способ получения гражданства — через просьбу других людей — наиболее приемлемым. «Получение российского гражданства было бы большим плюсом. До сегодняшнего дня я его не получил лишь потому, что по законодательству Америки если я сам подам прошение о российском гражданстве, это может стать основанием для лишения гражданства США. А если правительство РФ подарит мне паспорт, это подойдет под систему США. Иметь двойное гражданство я буду рад. А вот отказываться от американского не хочу — в США все мои родственники», — указал Джастас Уолкер.

Не исключено, что настоящим автором этой петиции является сам г-н Уолкер. Это можно предположить по характерным грамматическим и пунктуационным ошибкам. К примеру, в оригинале слова с указанием национальности и государственной принадлежности пишутся с заглавной буквы (пример — «Русский», «Российский»). Такое написание характерно для английского языка и его в том числе использовал г-н Уолкер в своих постах в соцсетях. Кроме того, согласование слов внутри предложений намекает на то, что русский язык не является родным для составлявшего документ человека, хотя они им и неплохо владеет. Подобным же образом согласовывает слова и сам г-н Уолкер.

Интересен также и выбор сайта для публикации — петиция-президенту.рф. Подавляющее большинство распространяемых в России петиций публикуются на change.org. На данный момент прошение к президенту о «подарке» г-ну Уолкеру подписали 425 человек.

Автором обращения указан некий Степан Дремин. У Джастаса Уолкера есть в друзьях человек с таким именем. Первые публикации на аккаунте датированы ноябрем 2016 года, у него всего трое друзей, включая фермера. Причем этот человек публикует на своей странице почти исключительно видео с г-ном Уолкером и его сообщения. «Кто-то в шутку, а кто-то может и всерьез предложил Джастаса в министры финансов РФ. В другом видео — Джастаса в министры сельского хозяйства РФ. Я посидел и подумал, идея хорошая, но только вначале Джастасу и его семье (супруге и дочерям) нужно решить вопрос с гражданством РФ», — это сообщение с аналогичными ошибками было опубликовано на аккаунте 9 января 2017 года. А уже в февраля на аккаунте появилась ссылка на петицию.

Напомним, фермер Джастас Уолкер в конце августа 2014 года стал знаменитостью после интервью о продуктовых санкциях для канала «Россия-1». В начале октября он переехал в Алтайский край из Красноярского края. На инвестиционные средства он намерен организовать новое фермерское хозяйство в Солонешенском районе и выпускать продукты под маркой «Веселый Джастас».