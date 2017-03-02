Барнаульский студент устроил газовую «атаку» в поезде «Челябинск-Чита»

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции расследовали инцидент, связанный с отравлением пассажиров поезда газом. Виновником происшествия оказался 22-летний студент из Алтайского края, который поехал в путешествие на Байкал, информирует Управление на транспорте МВД России по СФО.

Как выяснилось, барнаульский студент отправился с приятелями отдыхать на озеро Байкал. С собой молодой человек прихватил портативный газовый баллон для бытовых нужд, который перед прибытием на станцию Болотная дал течь. Пассажиры почувствовали запах газа, многие стали жаловаться на тошноту и головную боль. Железнодорожники проинспектировали багаж пассажиров и установили, что источник опасности находился в рюкзаке студента. Нескольких отравившихся газом пассажиров пришлось переместить в другие вагоны, пока помещение проветривали.

По словам дознавателя линейного отдела полиции на станции «Тайга» Анны Дурымановой, тяжкий вред здоровью пассажиры не получили, поэтому, вероятнее всего, студента привлекут к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте.